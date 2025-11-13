„Premier Donald rzeczywiście ma problem, bo ma przeciwnika, który jest nie tylko zdeterminowany, ale ma także narzędzia, aby skutecznie dawać odpór jego bezprawnym działaniom” - podkreślił Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wicepremier i były szef MAP, na antenie telewizji wPolsce24.
„Prezydent Nawrocki nie żartuje”
W audycji „Rozmowa Wikły” został poruszony temat ostatnich ataków ze strony Donalda Tuska na prezydenta Nawrockiego. Jacek Sasin zwrócił uwagę, że Tusk podobnie traktował śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ale dzisiaj sytuacja się zmieniła.
Premier realizuje politykę jak zawsze. Ja ją pamiętam od najgorszej strony. Współpracowałem blisko ze śp. prezydentem Lechem Kaczyńskim i pamiętam, jak to wtedy wyglądało. Jak brutalnie premier Tusk traktował prezydenta. Tym razem jednak Tusk natknął się na twardego przeciwnika, który nie obawia się dać mu odporu…
