Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, który w ostatnim czasie nie ma dobrej prasy, podjął się desperackiej próby ocieplenia swojego wizerunku - kolejnej po nieudanej akcji z jedzeniem zupy - i tym razem postanowił się pochwalić swoimi umiejętnościami drwala. I chociaż nie można odmówić mu umiejętności, to trudno spodziewać się, że metody rodem z Białorusi wywołają pozytywny efekt, media społecznościowe zalała bowiem fala krytycznych słów wobec ministra. „Jednak zwariował” - napisał Wojciech Biedroń, dziennikarz wPolityce.pl i Telewizji wPolsce24.
Waldemar Żurek w nagraniu w mediach społecznościowych popisywał się swoimi umiejętnościami drwala.
Pozdrowienia dla Wszystkich drwali, dziś nasze święto! 12 listopada to Światowy Dzień Drwala
— pisał.
Wideo to ewidentnie jest próbą ocieplenia wizerunku szefa resortu sprawiedliwości, którego działalność wzbudza ogromne kontrowersje.
Jednak zwariował
— napisał Wojciech Biedroń, dziennikarz wPolityce.pl i Telewizji wPolsce24.
Metoda na Łukaszenkę
Próba ocieplenia wizerunku poprzez rąbanie drewna mocno przypomina metody wykorzystywane przez reżimy. Po takie sztuczki chętnie sięga m.in. białoruski dyktator Aleksander Łukaszenka, co nie umknęło uwadze internautów.
Uczeń przerósł mistrza!
— zauważyła Anna Zalewska, europosłanka PiS, była minister edukacji narodowej.
Łukaszenko style
— ocenił Jacek Liziniewicz, publicysta.
Bawisz się w Lukaszenke?
— pytał jeden z internautów.
Polski Łukaszenka
— drwił inny.
Zbyt podobne, żeby spać spokojnie…
— wskazał kolejny, udostępniając nagranie z Łukaszenką.
Zachwyty Jońskiego
Co ciekawe na nagranie zareagował europoseł Dariusz Joński, zachwycając się, jak Waldemar Żurek rąbie drewno.
Mistrz
— napisał.
Warto przy tym przypomnieć, że Joński miał nieudany epizod z budowaniem sobie popularności poprzez rąbanie drewna, kiedy próbował robić to wspólnie ze swoim partyjnym kolegą Michałem Szczerbą, ale obaj jedynie się ośmieszyli. Chociaż chwalili się, że pracy się nie boją, to widać było, że raczej nigdy wcześniej nie mieli siekiery w rękach, gdyż próbowali oni rąbać drewno… w poprzek włókien. Co więcej, uznali jeszcze, że dobrym pomysłem jest podzielić się tym w sieci, co tylko pokazało ich zupełne oderwanie od rzeczywistości.
Koalicja drwali. Z gracją i estetyką najlepszego drwala w futbolu - Vinnie’go Jonesa.
— przypominał sprawę dziennikarz Marcin Dobski.
Szczerbę z Jońskim było zaprosić
— drwił jeden z internautów pod postem Żurka.
