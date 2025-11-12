Aktorka Joanna Szczepkowska w swoich mediach społecznościowych zamieściła obrzydliwy wpis, w którym obrażała Polaków, którzy brali udział w tegorocznym Marszu Niepodległości, a także prezydenta Karola Nawrockiego, porównując go do… Adolfa Hitlera. „Pisząc o Hitlerze, nie mam wielkich nadziei, że czytający to i hejtujący zwolennicy skrajnej prawicy, poczują się dotknięci. To nie jest postać budząca u nich wstręt. Karol Nawrocki czuje się w tym środowisku jak u swoich” - grzmiała. Aktorka zachwycała się natomiast premierem Donaldem Tuskiem.
Dobry wieczór. To miał być wpis radosny, na jaki zasługuje święto naszej ojczyzny. Trudno mi jednak to pisać, kiedy za oknem, niedaleko swojego mieszkania, słyszę pijane krzyki niedobitków z marszu. Wrzeszczą i klną. Wystarczy wyjrzeć przez okno, żeby zobaczyć, jak sikając na trawniki, podpierają się polską flagą. Dlaczego zresztą mają nie wrzeszczeć, jeżeli wrzeszczy „ich prezydent”? Hitler też wrzeszczał. To jedyny środek ekspresji, który może wprowadzić ludzi w stan , gdzie emocje zagłuszą myślenie. Wrzeszcząc, zdobywa się władzę poprzez podświadomy strach słuchających
— grzmiała.
Pisząc o Hitlerze, nie mam wielkich nadziei , że czytający to i hejtujący zwolennicy skrajnej prawicy, poczują się dotknięci. To nie jest postać budząca u nich wstręt. Karol Nawrocki czuje się w tym środowisku jak u swoich. Bo jest u swoich. Wrzask i race. Ludzi około 100 tysięcy, czyli wcale nie tak wielu, gdyby porównać z marszem miliona serc
— pisała, nawiązując do marszu organizowanego przez Donalda Tuska przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku.
To nie koniec
Co więcej, wskazywała, że „marsz, okraszony czerwonym dymem, był w tym roku czymś więcej, niż pochodem narodowców”.
Miał być pokazem siły, przeciw państwu. I właśnie w takim pokazie siły przeciw państwu, brał udział ten ktoś, kto uznaje siebie za prezydenta państwa
— pisała.
Panie wrzeszczący. Zadałeś dzisiaj publicznie takie pytanie o nasze” jestestwo”. Cytuję: „-Patrząc na ponad tysiąc lat polskiej historii i wielkie dzieło ojców polskiej niepodległości, pytam więc, gdzie jest nasze jestestwo, nasze wartości chrześcijańskie, które budowały fundamenty Rzeczpospolitej i czemu musimy być świadkami i odpierać presję protezy wartości chrześcijańskich, jaką mają być obce nam ideologie w polskich szkołach i polskim systemie edukacji”. Nie wiem, kogo pytasz, ale jeśli obywateli, to pytasz także mnie, więc odpowiadam: Panie wrzeszczący. Nasze jestestwo jest poza tym marszem. Poza tym wrzaskiem. „Wartości chrześcijańskie” są poza tym marszem. Fundamenty Rzeczpospolitej są poza tym marszem . W tym marszu jest właśnie proteza wartości chrześcijańskich. Proteza tak źle zrobiona, że tylko w czerwonym dymie można pomylić ją z prawdziwą wartością. Panie wrzeszczący, nawet nie wiesz, w co wierzysz: Ewangelia według św. Mateusza, A według niej, słowa Chrystusa: „Będziesz miłował Pana Boga twego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie jest to: BĘDZIESZ MIŁOWAŁ BLIŹNIEGO SWEGO JAK SIEBIE SAMEGO: Nie ma innego przykazania większego od tych”
— wskazywała, podpierając swój obrzydliwy wpis Pismem Świętym.
Zachwyty nad Tuskiem
I następnie znowu zaczęła zachwycać się Donaldem Tuskiem.
I gdzie w twoich słowach, we wrzasku, w obecności na marszu nienawiści są podstawowe przykazania chrześcijaństwa? Ja ci powiem: w Gdańsku, w słowach premiera Donalda Tuska były wartości chrześcijańskie: „Różnimy się, spieramy się, różnorodność to nic złego, różnorodność jest i może być w przyszłości źródłem naszej siły. Ale te różnice, te spory nie mogą rodzić nienawiści, pogardy, przemocy”
— przekonywała.
Bo co to są te wartości? Abstrahując od Kościoła, który jest bardzo grzeszną instytucją, abstrahując nawet od religii, wartości chrześcijańskie, to jest pewien kompas moralny, na której opiera się cywilizacja i kultura zachodnia. To, co jest w świecie zachodnim myślą humanistyczną, wywodzi się właśnie od drugiego z najważniejszych chrześcijańskich przykazań: BĘDZIESZ MIŁOWAŁ BLIŹNIEGO SWEGO JAK SIEBIE SAMEGO: To przykazanie właśnie, miało dyscyplinować ludzi, w których był jeszcze pierwiastek dzikości. Poganie walczyli z chrześcijaństwem przez wieki, po chrzcie Mieszka I go. Nawiasem mówiąc, byli mordowani, torturowani i poniżani przez misjonarzy nowej religii. A czego chcieli poganie i przed czym się bronili? Bronili wiary ojców. Bronili jestestwa, które opierało się na starych wartościach. Bronili przed wartościami, jakie narzucał im świat współczesny, bronili Polan przed Zachodem, swoje dzieci, przed „obcą ideologią”. I to jest moja odpowiedź. Ten wasz marsz panie Nawrocki, to marsz wartości pogan, a nie świata wartości chrześcijańskich. I ty ze swoim dzikim wrzaskiem, możesz się powoływać najwyżej na Swarożyca, a nie na to, co ukształtowało Europę, czyli na myśl chrześcijańską, myśl zachodniej Europy. Nie możecie się obyć bez ognia. Jak to poganie
— brnęła dalej.
Jest u nas kościół Rodzimowierców. Każdy ma prawo do swojej religii, tak stanowi Konstytucja i ja to szanuję. Nie ich mam na myśli, pisząc poganie. Mam na myśli pogan, którzy udają chrześcijan. Panie wrzeszczący. Nowa myśl wartości chrześcijańskich to choćby troska o planetę. To oszczędzanie tego, co w ziemi, po to, żeby Ziemia istniała. To wiele ze współczesnych zadań, które powinni znać polscy uczniowie
— kontynuowała.
Atak na PiS
Na koniec uderzyła także w Prawo i Sprawiedliwość.
Ludzie, idący za PiS em. Zobaczcie, w jakim towarzystwie idą Wasi liderzy. O jakie chrześcijaństwo walczą. Porównajcie słowa premiera i słowa Nawrockiego. Gdzie kryje się drugie z najważniejszych przykazań? Naprawdę chcecie czerwonego ognia? A na dobrą noc, życzę nam takiej Polski, jaka była w Gdańsku i w innych miastach, gdzie mieliście radość ze świętowania. Do jutra!
— zakończyła Joanna Szczepkowska.
