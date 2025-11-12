Szef MSWiA Czech wysłał do KE wniosek o zwolnienie z relokacji migrantów. Powołuje się na dużą liczbę przyjętych z Ukrainy uchodźców

minister spraw wewnętrznych Czech Vit Rakuszan interweniuje w KE / autor: Fratria/David Sedlecký/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en

Czechy wysłały do KE wniosek o zwolnienie z relokacji migrantów - poinformował dziś minister spraw wewnętrznych Vit Rakuszan. Na konferencji prasowej powiedział, że Komisja Europejska uznała, że Czechy mając dużą liczbę uchodźców z Ukrainy, mogą ubiegać się o wyłączenie z mechanizmu solidarności.

Rakuszan, członek kończącego urzędowanie centroprawicowego gabinetu Petra Fiali powiedział, że gdyby Czechy nie miały już na swoim terytorium uchodźców z Ukrainy, podlegałyby uzgodnionym w Pakcie Migracyjnym zasadom.

Wysłałem dziś do Komisji pismo, w którym zgodnie z przepisami wnioskuję o całkowite zwolnienie Czech – ponieważ zostały one uznane za kraj krytycznie dotknięty falą migracyjną – z obowiązku uczestniczenia w opłacaniu czegokolwiek w ramach europejskiego mechanizmu solidarnościowego

— powiedział Rakuszan.

Przypomniał, że w przeliczeniu na jednego mieszkańca, Republika Czeska przyjęła najwięcej uchodźców z Ukrainy. Według ostatnich statystyk resortu spraw wewnętrznych w Czechach przebywa 397 421 osób z Ukrainy, które są objęte ochroną tymczasową.

Będziemy pomagać materialnie, technicznie i logistycznie, aby chronić zewnętrzną granicę Unii Europejskiej

— powiedział.

Pakt Migracyjny zacznie obowiązywać od czerwca 2026 r.

Rząd, który ma objąć władzę po gabinecie Fiali, w opublikowanym projekcie programu zapowiada pełne odejście od paktu migracyjnego. Powstanie nowego po wyborach z początku października br. gabinetu negocjuje były premier, oligarcha i szef zwycięskiego ruchu ANO, Andrej Babisz.

Pakt Migracyjny, który został przyjęty w 2024 r. i ma wejść w życie w czerwcu 2026 r., przyznaje Komisji Europejskie prawo do rozsyłania według uznania dużej liczby migrantów, którzy obecnie znajdują się w krajach Europy Zachodniej. Podczas przyjmowania zasad paktu Czechy wstrzymały się od głosu.

Wczoraj Komisja Europejska przedstawiła pierwszy raport dotyczący utworzenia rocznej puli solidarności dla krajów zmagających się z trudną sytuacją migracyjną. Kraje te będą mogły korzystać ze wsparcia, m.in. w postaci relokacji czy pomocy finansowej.

