Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski po raz kolejny wezwał premiera Donalda Tuska do opublikowania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, w tym wyroku z 4 czerwca 2024 r. w sprawie świadczeń emerytalnych. Jak podkreślił, wskutek bezprawnych zaniechań władzy wykonawczej poszkodowani są emeryci, którzy mają prawo do ponownego przeliczenia swoich świadczeń i podwyżki.
Na początku lipca prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski skierował pismo do prezesa ZUS o respektowanie orzeczenia TK z 4 czerwca 2024 roku, według którego ok. 200 tysiącom emerytów przysługuje wypłata wyrównania, a także konieczne jest powtórne przeliczenie ich świadczeń. Oddziały ZUS w całym kraju odrzucają wnioski emerytów o ponowne przeliczenie ich świadczeń, które skutkowałoby wypłaceniem zaległego wyrównania.
„Wynika to wprost z Konstytucji”
Skierowane 28 sierpnia pismo do premiera Donalda Tuska pismo prezesa Bogdana Święczkowskiego to konsekwencja odpowiedzi, której Trybunałowi Konstytucyjnemu udzielił prezes ZUS Zbigniew Derdziuk. Jako powód niewykonywania wyroku TK i odmowy prawidłowego przeliczenia świadczeń emerytalnych wskazał on brak publikacji tego orzeczenia przez Rządowe Centrum Legislacji. Tuż po objęciu władzy rząd Donalda Tuska przestał publikować wyroki TK, w tym także ten z 4 czerwca 2024 r.
Trybunał Konstytucyjny podkreśla i przypomina, że wykonywanie jego wyroków jest prawnym obowiązkiem wszystkich organów państwa, w tym Prezesa Rady Ministrów i Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wynika to wprost z Konstytucji, która jest najwyższym prawem w Rzeczpospolitej
.
Aby zrealizować wynikające z wyroku TK zobowiązanie rząd Donalda Tuska musiałby znaleźć minimum 14 mld zł.
