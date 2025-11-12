Na Pałacu Prezydenckim pojawiła się iluminacja z wizerunkiem Andrzeja Poczobuta. Dzień wcześniej - w Święto Niepodległości - polsko-białoruski działacz opozycji na Białorusi został odznaczony przez prezydenta Karola Nawrockiego Orderem Orła Białego.
11 listopada 2025 roku, Andrzej Poczobut, przebywający w białoruskim więzieniu, został uhonorowany przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego najwyższym odznaczeniem państwowym - Orderem Orła Białego.
— przekazała Kancelaria Prezydenta RP we wpisie zamieszczonym na Facebooku, udostępniając zdjęcie iluminacji z Pałacu Prezydenckiego.
Order Orła Białego
Wczoraj prezydent Karol Nawrocki odznaczył Andrzeja Poczobuta Orderem Orła Białego w uznaniu znamienitych zasług na rzecz Polaków na Białorusi, w szczególności za walkę o prawa człowieka i niezłomną postawę w konfrontacji z przejawami odradzających się reżimów totalitarnych.
Nie ma dzisiaj z nami Andrzeja Poczobuta, bo sam, choć na to nie zasłużył, wybrał więzienie, a mimo że był ścigany przez reżim białoruski od roku 2011 i 2012, to nie opuścił Białorusi, walcząc o ważne dla niego wartości. Każdy dzień spędzony przez niego w białoruskim więzieniu jest dniem zwycięstwa dobra nad złem, choć to dla niego i jego rodziny wielkim cierpieniem. Za sprawą tego poświęcenia każdy dzień jest zwycięstwem dobra nad złem
— mówił prezydent Karol Nawrocki.
To zaoczne odznaczenie dla Andrzeja Poczobuta jest też ważne dla mnie, jako prezydenta RP i myślę, że dla całej Rzeczpospolitej, która wysyła jasny sygnał, że Polska zawsze będzie upominać się o swoich synów, o tych, którzy dla Polski żyją, walczą o ojczysty język i dla których wartość polskości warta jest także cierpienia w białoruskim więzieniu. Wierzę, że będę miał okazję wręczyć Order Orła Białego Andrzejowi Poczobutowi osobiście. Będziemy ubiegać się o to, aby odzyskał wolność. Andrzej Poczobut to symbol niezłomności i trwałości przy ważnych dla niego wartościach
— podkreślał.
