Mocny gest wsparcia! Iluminacja z wizerunkiem Andrzeja Poczobuta na Pałacu Prezydenckim. Wczoraj otrzymał Order Orła Białego

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź *Na Pałacu Prezydenckim pojawiła się iluminacja z wizerunkiem Andrzeja Poczobuta / autor: Facebook - KPRP
*Na Pałacu Prezydenckim pojawiła się iluminacja z wizerunkiem Andrzeja Poczobuta / autor: Facebook - KPRP

Na Pałacu Prezydenckim pojawiła się iluminacja z wizerunkiem Andrzeja Poczobuta. Dzień wcześniej - w Święto Niepodległości - polsko-białoruski działacz opozycji na Białorusi został odznaczony przez prezydenta Karola Nawrockiego Orderem Orła Białego.

11 listopada 2025 roku, Andrzej Poczobut, przebywający w białoruskim więzieniu, został uhonorowany przez Prezydenta RP Karola Nawrockiego najwyższym odznaczeniem państwowym - Orderem Orła Białego.

— przekazała Kancelaria Prezydenta RP we wpisie zamieszczonym na Facebooku, udostępniając zdjęcie iluminacji z Pałacu Prezydenckiego.

Order Orła Białego

Wczoraj prezydent Karol Nawrocki odznaczył Andrzeja Poczobuta Orderem Orła Białego w uznaniu znamienitych zasług na rzecz Polaków na Białorusi, w szczególności za walkę o prawa człowieka i niezłomną postawę w konfrontacji z przejawami odradzających się reżimów totalitarnych.

Nie ma dzisiaj z nami Andrzeja Poczobuta, bo sam, choć na to nie zasłużył, wybrał więzienie, a mimo że był ścigany przez reżim białoruski od roku 2011 i 2012, to nie opuścił Białorusi, walcząc o ważne dla niego wartości. Każdy dzień spędzony przez niego w białoruskim więzieniu jest dniem zwycięstwa dobra nad złem, choć to dla niego i jego rodziny wielkim cierpieniem. Za sprawą tego poświęcenia każdy dzień jest zwycięstwem dobra nad złem

— mówił prezydent Karol Nawrocki.

To zaoczne odznaczenie dla Andrzeja Poczobuta jest też ważne dla mnie, jako prezydenta RP i myślę, że dla całej Rzeczpospolitej, która wysyła jasny sygnał, że Polska zawsze będzie upominać się o swoich synów, o tych, którzy dla Polski żyją, walczą o ojczysty język i dla których wartość polskości warta jest także cierpienia w białoruskim więzieniu. Wierzę, że będę miał okazję wręczyć Order Orła Białego Andrzejowi Poczobutowi osobiście. Będziemy ubiegać się o to, aby odzyskał wolność. Andrzej Poczobut to symbol niezłomności i trwałości przy ważnych dla niego wartościach

— podkreślał.

CZYTAJ WIĘCEJ: Prezydent Nawrocki wręczył odznaczenia państwowe. Order Orła Białego otrzymali Waldemar Łysiak i Andrzej Poczobut

as/KPRP/Facebook

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych