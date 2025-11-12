W tegorocznym Marszu Niepodległości udział wziął m.in. lider Nowej Nadziei Sławomir Mentzen. Podczas wydarzenia m.in. tak jak wiele innych osób odpalił racę, chociaż była to zakazane przez władzę. Jak ustalił reporter RMF FM policja przygotowuje teraz… wniosek o uchylenie immunitetu politykowi Konfederacji za odpalenie wspomnianej racy!
Podczas Marszu Niepodległości Sławomir Mentzen szedł blisko transparentu „Polska dziś się upomina: zwrócić Tuska do Berlina!”, odpalił też racę.
Teraz według RMF FM stołeczna policja zbiera dowody przeciwko Mentzenowi, a wśród nich jest zdjęcie, które sam polityk wstawił na platformie X, na którym widać go z płonącą racą.
Mają być też przesłuchiwani świadkowie, a także rejestrowany monitoring. Po skompletowania materiału dowodowego, wniosek o uchylenie immunitetu do Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, a tam ma być zweryfikowany i przez Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka wysłany do Sejmu
Sławomir Mentzen ma się czego obawiać… za odpalenie racy grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet jest możliwość 14 dni aresztu
Każdy sam może sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ściganie jednego z najważniejszych polityków opozycji za odpalenie racy to faktycznie jest zadanie, na które policja powinna tracić swój czas.
CZYTAJ TAKŻE: Organizatorzy Marszu Niepodległości protestują przeciw zakazowi rac 11 listopada: To próba zepsucia Święta Niepodległości przez rząd
tkwl/RMF FM
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745561-mentzen-straci-immunitet-za-odpalenie-racy-wniosek-policji
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.