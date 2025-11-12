Co za absurd! Policja chce, by Mentzen stracił immunitet i odpowiedział za... odpalenie racy. Przesłuchiwani są świadkowie, zbierane dowody

W tegorocznym Marszu Niepodległości udział wziął m.in. lider Nowej Nadziei Sławomir Mentzen. Podczas wydarzenia m.in. tak jak wiele innych osób odpalił racę, chociaż była to zakazane przez władzę. Jak ustalił reporter RMF FM policja przygotowuje teraz… wniosek o uchylenie immunitetu politykowi Konfederacji za odpalenie wspomnianej racy!

Podczas Marszu Niepodległości Sławomir Mentzen szedł blisko transparentu „Polska dziś się upomina: zwrócić Tuska do Berlina!”, odpalił też racę.

Teraz według RMF FM stołeczna policja zbiera dowody przeciwko Mentzenowi, a wśród nich jest zdjęcie, które sam polityk wstawił na platformie X, na którym widać go z płonącą racą.

Mają być też przesłuchiwani świadkowie, a także rejestrowany monitoring. Po skompletowania materiału dowodowego, wniosek o uchylenie immunitetu do Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, a tam ma być zweryfikowany i przez Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka wysłany do Sejmu

Sławomir Mentzen ma się czego obawiać… za odpalenie racy grozi mu kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet jest możliwość 14 dni aresztu

Każdy sam może sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ściganie jednego z najważniejszych polityków opozycji za odpalenie racy to faktycznie jest zadanie, na które policja powinna tracić swój czas.

