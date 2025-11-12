Pod rządami prezydenta Aleksandra Miszalskiego - kiedyś posła Platformy Obywatelskiej - Kraków dobił do rekordowego zadłużenia. W zaledwie półtora roku wzrosło ono z 6 miliardów do niemal 8 miliardów złotych. To jednak nie wszystko, ponieważ plany finansowe miasta na 2030 rok są tak nierealne, że sprawą musiała się zająć Regionalna Izba Obrachunkowa.
Sytuacja Krakowa jest dramatyczna. Na koniec kadencji Jacka Majchrowskiego zadłużenie miasta wynosiło 6 mld złotych, a na koniec tego roku - pod rządami z PO - ma to być 7,9 mld złotych. Mimo emisji obligacji tylko w tym roku w budżecie zabraknie 300 milionów złotych.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie wszczęła postępowanie w sprawie uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF). Przyjęte przez radnych zapisy zostały uznane za nierealistyczne i mogące zagrozić budżetowi miasta w przyszłości.
RIO zwróciła uwagę, że w prognozie na 2030 rok wydatki na obsługę długu spadają o prawie 27 mln zł, choć miasto w tym samym czasie planuje zaciągnąć nowe zobowiązania na 155 mln zł. Według Izby nie wyjaśniono, skąd taka rozbieżność
— alarmuje portal lovekrakow.pl, który dotarł do treści postanowienia o wszczęciu postępowania ws. uznania za nieważną uchwałę Rady Miasta.
Kraków na skraju bankructwa
W planach finansowych Krajowa nie uzasadniono wzrostu wpływów z podatków w 2029 roku, czy planowanych nadwyżek budżetowych mimo zwiększonych przychodów z długu. RIO zwróciła uwagę, że w prognozie na 2030 rok wydatki na obsługę długu spadają o prawie 27 mln zł, choć miasto w tym samym czasie planuje zaciągnąć nowe zobowiązania na 155 mln zł. Według Izby nie wyjaśniono, skąd taka rozbieżność.
Radni Prawa i Sprawiedliwości zwracają także uwagę na falę zwolnień, która przetacza się przez miasto. Wiele firm wycofuje się, co skutkuje utratą pracy przez wiele osób.
Symboliczne, że tam gdzie rządzi Platforma Obywatelska zaczynają się problemy finansowe. KRAKÓW na skraju bankructwa
— zauważył w mediach społecznościowych poseł PiS Rafał Bochenek.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745559-krakow-na-granicy-bankructwa-rio-wszczela-postepowanie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.