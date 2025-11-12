Marcin Mastalerek, były szef Gabinetu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w rozmowie z Polsat News stwierdził, że prezes PiS Jarosław Kaczyński na Marszu Niepodległości „pasuje jak pięść do nosa” i twierdził, że udział lidera PiS w tym wydarzeniu to „tak głupi pomysł, że chyba Jacek Kurski musiał to wymyślić”. Mastalerek doczekał się długiej riposty ze strony byłego prezesa TVP. „Chamstwa nie wolno pozostawiać bez odpowiedzi” - stwierdził Jacek Kurski.
Prezes Kaczyński często używa takiego zwrotu, że coś pasuje jak pięść do nosa i prezes Kaczyński pasuje do Marszu Niepodległości jak pięść do nosa. Jest w tym całkowicie niewiarygodny
— stwierdził na antenie Polsat News Marcin Mastelerek.
Jarosław Kaczyński, który toczy wojnę w mediach ze Sławomirem Mentzenem, tak naprawdę wprasza się na ten Marsz Niepodległości. Aż prosi się o to, żeby wyborcy prawicowi na tym marszu powiedzieli mu, co myślą i jakie mają pretensje do ośmiu lat rządów PiS
— ocenił sytuację Mastalerek.
To jest tak głupi pomysł, że chyba Jacek Kurski musiał to wymyślić
— powiedział były szef Gabinetu Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Riposta Kurskiego
Na słowa Mastalerka w obszernym wpisie odpowiedział Jacek Kurski, były prezes TVP.
Trochę mi nie w smak, że w dniu tak pięknym i radosnym, muszę o czymś takim. Ale chamstwa nie wolno pozostawiać bez odpowiedzi. Dyżurny pajac z pretensjami do wielkości Maciej Mastalerek, którego nikt by nie cytował, gdyby regularnie w mediach III nie opluwał Jarosława Kaczyńskiego ogłosił, że „Prezes Jarosław Kaczyński idzie w Marszu Niepodległości po raz pierwszy, a pasuje do Marszu Niepodległości jak pięść do nosa i że to musiał wymyślić Kurski”. Szkoda mi czasu na Mastalerka zatem najkrócej jak się da
— rozpoczął swój wpis Jacek Kurski.
Prezes Jarosław Kaczyński idzie w Marszu Niepodległości nie po raz pierwszy, lecz kolejny (jak np. w 2018 czy 2024). Idzie w nim nie dlatego, że ktokolwiek mu to podpowiedział, lecz dlatego że tak dyktuje polskie serce, rozum i Racja stanu
— podkreślił Kurski.
I nie idzie w nim sam tylko z setkami tysięcy Polaków, którzy doskonale wiedzą, że w obliczu zamachu na Niepodległość Polski i obóz patriotyczny potrzeba dziś szczególnego skupienia się wokół sprawdzonego przywództwa, a nie szczucie i jątrzenie. A takim przywódcą jest autor niemal wszystkich zwycięstw prawicy w wolnej Polsce, kreator sześciu premierów i czterech prezydentów, w tym dwukrotnie Andrzeja Dudy, któremu tenże Mastalerek organizował politykę
— dodał były prezes TVP.
Nikt w polskiej polityce nie ma większego tytułu do świętowania Niepodległości niż ktoś, kto w warunkach opresji ze strony władzy, bezprawnego pozbawienia pieniędzy, zamykania ludzi naszego obozu do więzienia, nierównej walki i ciosów poniżej pasa zadawanych każdego dnia - poprowadził obóz patriotyczny do błyskotliwego zwycięstwa w wyborach prezydenckich Karola Nawrockiego, co uchroniło Polskę przed domknięciem systemu. I niechybnym osłabieniem suwerenności
— podkreślił Kurski.
„Niech lepiej obejrzy w lustrze swą błazeńską twarz”
Następnie Jacek Kurski oskarżył Marcina Mastalerka za niektóre decyzje prezydenta Andrzeja Dudy, które były prezes TVP ocenia krytycznie.
Rozumiem zaś, że problem nie tylko z własną psychiką i emocjami, ale właśnie treścią i sensem Marszu Niepodległości mógł mieć sam Mastalerek jako szef gabinetu byłej Głowy Państwa. Czy poczuwa się on dziś, gdy próbuje łajać prezesa Jarosława Kaczyńskiego czy prezydenta Karola Nawrockiego, do odpowiedzialności np. za:
— weto, z obawy przed UE, ustaw sądowych rządu Zjednoczonej Prawicy, gdy kasta była już spakowana, torujące po latach drogę Żurkom i Bodnarom,
— upokarzające śmiganie Głowy niepodległego państwa do Von der Leyen z projektami kolejnych ustaw do zatwierdzenia;
— zablokowanie ze strachu przed TVN repolonizacji mediów,
— mylenie do tego stopnia interesów Polski i Ukrainy, że rodziny stu tysięcy Polaków porąbanych siekierami przez banderowców, dowiedziały się z wieńca polskiego prezydenta, że opłakują ofiary nie UPA a tajemniczego Wołynia
— ostatnią ustawę podpisaną przez jego szefa, na mocy której Prokuratura Europejska zawiesiła właśnie prezydenta polskiego miasta?
— napisał były prezes TVP.
To może tyle w temacie wkładu Marcina Mastalerka w obronę niepodległości Polski. Zanim następnym razem zaatakuje prezesa Jarosława Kaczyńskiego czy Karola Nawrockiego to, jak radzi poeta, niech lepiej obejrzy w lustrze swą błazeńską twarz i odpuści. Bo na tych ludziach, których wciąż atakuje, obecnych na Marszu Niepodległości, spoczywa dzisiaj nadzieja milionów Polaków na obronę polskiej Niepodległości. Czołem Wielkiej Polsce
— zakończył swój wpis Kurski.
tkwl/Polsat News/X
