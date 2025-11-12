„Uważam, że prezydent wykonuje swoje obowiązki, zwłaszcza biorąc pod uwagę taki stopień kryzysu, jaki jest w sądownictwie. Sędzia nie jest uprawniony do oceny powołania drugiego sędziego” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl prof. Anna Łabno. Podkreśla jednocześnie, że nie ma żadnej procedury prawnej, która pozwalałaby podważać decyzję prezydenta Karola Nawrockiego. „Prezydent konstytucji nie złamał. Prezydent stoi na straży praworządności i uważam nawet, że jest do tego zobowiązany” - wskazuje konstytucjonalistka.
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek był oburzony decyzją prezydenta Karola Nawrockiego i oskarżył go złamanie konstytucji. Prezydent odmówił nominacji 46 sędziom, ponieważ w jego ocenie naruszali obowiązujący porządek konstytucyjny i prawny, kwestionując status innych sędziów, potocznie nazywanych przez nich „neo-sędziami”. Żurek przekonywał w czasie konferencji, że decyzja prezydenta miała „pozamerytoryczne” przesłanki.
Nie można się zgodzić z tym, co twierdzi minister. Prezydent konstytucji nie złamał. Prezydent stoi na straży praworządności i uważam nawet, że jest do tego zobowiązany. Powiedziałabym wręcz, że jest w sposób szczególny do tego zobowiązany, w takim stanie kryzysu, jaki jest w Polsce. A ten kryzys osiąga już rozmiary wręcz szokujące jak na normalnie funkcjonujące państwo w cywilizowanym, zachodnim świecie. W tych właśnie okolicznościach prezydent jest zobowiązany do podejmowania działań, które uważa, że służą realizacji interesu Rzeczpospolitej i jej obywateli, służą wykonaniu jego obowiązków. Prezydent ma wysokie poczucie odpowiedzialności i dlatego tak on to rozumie
— mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl prof. Anna Łabno.
Prezydent wykonuje swoje obowiązki
Mimo ogromnego niezadowolenia, minister Żurek nie widzi jednak możliwości prawnego podważenia decyzji odmawiającej powołania 46 sędziom.
Minister Waldemar Żurek słusznie stwierdził, że nie ma tu żadnej procedury. Jedyne co ewentualnie mógłby wykorzystywać, ale i tu nie ma pewności, czy taka procedura w ogóle by przysługiwała, to droga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Nie chcę się jednak w tej kwestii wypowiadać się stanowczo, bo nie mam pewności, czy to w ogóle jest możliwe. Nie mniej środków prawnych podważających decyzję prezydenta w Polsce nie ma
— stwierdza konstytucjonalistka. Prof. Łabno wyjaśnia, że prezydent Karol Nawrocki skorzystał ze swoje konstytucyjnego uprawnienia, które jest nie tylko niezaskarżalne, ale nie podlega także konieczności zaakceptowania przez jakikolwiek innych organ państwa.
To nie jest decyzja administracyjna, która podlegałaby kontroli sądu administracyjnego. To jest prerogatywa, czyli uprawnienie własne prezydenta i ono nie podlega żadnej kontrasygnacie - nie wolno byłoby tu dokonywać kontrasygnaty. To uprawnienie jest także niezaskarżalne. Jak długo konstytucja w taki sposób to reguluje, tak długo będzie to obowiązywać. Jeśli to zmienimy, a można to zawsze zrobić, to ta sprawa ulegnie fundamentalnej zmianie. W obecnym kształcie jest to osobiste uprawnienie prezydenta
— stwierdza profesor prawa konstytucyjnego. Ministrowi Żurkowi zwłaszcza nie podoba się to, że głowa państwa dokonała oceny sędziów, którzy zakwestionowali status innych sędziów, podejmując pewne działania - dokonując wyłączeń i uchylając wydane przez nich wyroki.
Uważam, że prezydent wykonuje swoje obowiązki, zwłaszcza biorąc pod uwagę taki stopień kryzysu, jaki jest w sądownictwie. Sędzia nie jest uprawniony do oceny powołania drugiego sędziego. Prezydent nie ocenia postawy sędziego, tylko efekty końcowe jego działań. Nie zastanawia się nad tym, co sędzia sobie myśli, tylko jakie podjął działania i to te działania uznał za sprzeczne z konstytucją i ustawami. Tak rzeczywiście jest i nie mówię tu rzeczy, których bym do tej pory nie powiedziała
— podsumowuje prof. Anna Łabno.
