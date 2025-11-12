Prezydent Karol Nawrocki odmówił nominacji 46 sędziów, którzy „kwestionują porządek konstytucjo-prawny RP”, między innymi podważając status swoich kolegów. „To co robi prezydent, jest absolutnie poza prawem. To łamanie konstytucji” - stwierdził w rozmowie z portalem Interia prof. Andrzej Zoll, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. „Pan Zoll kolejny raz oczywiście mija się z prawdą i manipuluje normami Konstytucji. Nominowanie sędziów to PREROGATYWA Prezydenta RP” - zareagował na słowa Zolla na platformie X były prezydent Andrzej Duda. „To po prostu akt władczy Prezydenta RP” — dodał.
Stanowisko Zolla
Prezydent nie może podjąć takiej decyzji, bo nie ma takich kompetencji. (…) Prezydent przyjmuje, że ma kompetencje w podejmowaniu administracyjnej decyzji co do powołania oficerów czy teraz powołania sędziów. To nie jest decyzja administracyjna, to jest prerogatywa prezydenta, ale mająca charakter pewnej uroczystości. To jest formalna sprawa, w której chodzi o podkreślenie charakteru otrzymania takiej nominacji
— mówił prof. Andrzej Zoll, komentując decyzję prezydenta Nawrockiego ws. niepowołania 46 sędziów.
Prezydent nie ma takiej kompetencji. To jest po prostu łamanie konstytucji
— ocenił Zoll.
Andrzej Duda odpowiada Zollowi: To jest akt władzy Prezydenta RP
Na te słowa zareagował na platformie X były prezydent Andrzej Duda.
Pan Zoll kolejny raz oczywiście mija się z prawdą i manipuluje normami Konstytucji. Nominowanie sędziów to PREROGATYWA Prezydenta RP. Prezydent ją wykonuje albo poprzez akt nominacji i odebranie ślubowania albo poprzez odmowę nominacji. To nie jest żadna decyzja administracyjna. To po prostu akt władczy Prezydenta RP
— napisał na platformie X Andrzej Duda, były prezydent.
