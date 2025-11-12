Donald Tusk po raz kolejny zdecydował się zaatakować na platformie X prezydenta Karola Nawrockiego. Tym razem to jego reakcja najpewniej na fakt, że prezydent poinformował, iż odmówił nominacji 46 sędziów ze względu na to, że podważali oni status swoich kolegów, nazywając ich neo-sędziami.
„Żeby nie było niczego” - czyli doktryna Kononowicza w Pałacu Prezydenckim
— napisał na platformie X Donald Tusk.
Burza w sieci
Żenujący wpis Tuska wywołał lawinę krytyki w sieci.
„Żeby nie było niczego” – to właśnie realizuje dziś Tusk. Zniszczył niezależne instytucje, paraliżuje państwo i dzieli Polaków jak nikt przed nim
— napisał Arkadiusz Mularczyk, europoseł PiS.
Pan Prezydent zastosował swoją wyłączną prerogatywę, „tak jak ją rozumie”. Realizacja prerogatywy nie podlega niczyjej ocenie i kontroli, zgodnie z wyrokiem TK z 2012 r. Czy ta uwaga okazała się pomocna?
— podkreślił Marek Pęk, senator PiS.
W sprawie doktryn to wy jesteście pionierami przypomnę słynną „doktrynę Neumanna”: swoich zawsze bronimy, nieważne co zrobią. A co do demolki, to od dwóch lat niszczycie wszystko, czego dotkniecie. Polska wam przeszkadza, więc robicie wszystko, żeby nie było niczego
— stwierdził Michał Kowalski, poseł PiS.
Patrząc na Pana, Pański rząd i to, co zrobiliście przez te 2 lata, to nawet ktoś taki jak Kononowicz wydawał się poważnym człowiekiem
— napisał Konrad Berkowicz, poseł Konfederacji.
Kto sieje wiatr, ten zbiera burze. To Wy zaczęliście podważanie systemu wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Dzisiaj ponosicie konsekwencje swoich działań. Niestety kosztem Obywateli
— zaznaczył Łukasz Rzepecki, polityk Nowej Nadziei.
Doktryna Kononowicza realizowana przez rząd. Nie będzie niczego, ani CPK, ani elektrowni atomowej, ani gazoportu. Niczego nie będzie
— ocenił sytuację Przemysław Dąbrowski, użytkownik X.
Krzysztof Kononowicz. Postać znana. Aktor. Wnuk Józefa Piłsudskiego. Główny bohater kanału patostreamowego Mleczny Człowiek, na którym występował ze swoim współlokatorem, równie wybitnym majorem Wojciechem Suchodolskim. Premier Polski w godzinach pracy znajduje czas, aby o Krzysztofie wspomnieć. Jakie to wzruszające
— napisała Aleksandra Błaszczak, użytkownik X.
tkwl/X
