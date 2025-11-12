Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek oburzając się na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego ws. braku nominacji dla sędziów, oskarżał głowę państwa o działania sprzeczne z konstytucją. Polityk, który podważa sędziów rekomendowanych przez Krajową Radę Sądownictwa, nazywając ich „neo-sędziami”, ubolewał nad tym, że nie zostaną powołani kolejni „neo-sędziowie”, tylko tym razem tacy, którzy w zasadzie podważają samych siebie. „Z wypowiedzi szefa kancelarii wynika, że prezydent ma decydować, kto z sędziów kwestionował status, zdaniem prezydenta łamał konstytucję. To by zupełnie przesuwało punkt ciężkości na głowę państwa i byłoby działaniem moim zdaniem sprzecznym z konstytucją” - mówił Żurek.
Prezydent Karol Nawrocki odmówił nominowania 46 sędziów, którzy dopuszczają się podważania swoich kolegów, nazywając ich „neo-sędziami”. Ta zdecydowana decyzja - będąca realizacja zapowiedzi prezydenta - wywołała wściekłość środowisk związanych z koalicją 13 grudnia.
Żurek oskarża
Głos podczas konferencji prasowej zabrał teraz minister sprawiedliwości, Prokurator Generalny Waldemar Żurek, który przekonywał, że miała ona „pozamerytoryczne” przesłanki.
Cały czas czekamy na informację z Kancelarii Prezydenta. Czekamy na listę 46 osób, bo z informacji medialnych wiemy o tym, że pan prezydent odmówił nominacji 46 osobom
— stwierdził.
Z moich informacji w tzw. „zamrażarce” u prezydenta – jeszcze u prezydenta Dudy, teraz u prezydenta Nawrockiego – czekało około 100 potencjalnych kandydatów do objęcia stanowiska sędziego. I z informacji, które posiadam, były to osoby, które przeszły konkurs przed tzw. „neo-KRS-em”, czyli przed instytucją, która została wykluczona z Europejskiej Sieci Krajowych Rad Sądownictwa, która jest także kwestionowana przez polskich legalnych sędziów oraz sędziów europejskich trybunałów
— kontynuował.
Więc chciałbym zobaczyć tę listę imiennie, komu prezydent odmówił nominacji. To jest dosyć istotne, bo wypowiedzi przedstawicieli Kancelarii Prezydenta wskazują na moim zdaniem pozamerytoryczne przesłanki do takiej odmowy
— oskarżał.
Oskarżenie o sprzeczność z konstytucją
Waldemar Żurek przekonywał, że „w naszym systemie prawnym są dwa etapy uzyskania stanowiska sędziego”.
Pierwszy etap to swego rodzaju konkurs przed legalną Krajową Radą Sądownictwa. W tym gremium jest także przedstawiciel prezydenta, który ma prawo głosu. W momencie, gdy ten konkurs zostaje zakończony, jest uchwała, która wskazuje osoby, które aspirują do stanowiska sędziego. Ona jest zaskarżalna także do Sądu Najwyższego, więc jest tutaj kontrola sądowa, a później jest akt nominacji wręczany przez prezydenta
— mówił.
Były już takie pojedyncze przypadki, kiedy ś.p. prezydent Lech Kaczyński odmówił nominacji, ja się wtedy nie zgadzałem z taką decyzją. Procedura przewiduje coś takiego, że jeżeli pomiędzy etapem zakończenia tego konkursu w Krajowej Radzie Sądownictwa, wyjdą jakieś nowo okoliczności, których Krajowa Rada Sądownictwa nie znała, prezydent może cofnąć ten wniosek z powrotem do KRS i wtedy rada musi procedować ponownie. Znam jeden taki przypadek, który się zdarzył na przestrzeni lat
— przekonywał.
Następnie szef MS, który sam podważa sędziów powołanych po rekomendacji nowej KRS, zaczął przekonywać, że prezydent… mógł działać sprzecznie z konstytucją.
Jeżeli te 46 osób przeszło przez neo-KRS, a prezydent odmówił im dlatego, że była wadliwie ukształtowana Krajowa Rada Sądownictwa, to mogę tylko przyklasnąć panu prezydentowi. Jeżeli natomiast są jakieś inne, pozakonstytucyjne przesłanki a z komunikatów pana prezydenta, z wypowiedzi szefa kancelarii wynika, że prezydent ma decydować, kto z sędziów kwestionował status, zdaniem prezydenta łamał konstytucję, to by zupełnie przesuwało punkt ciężkości na głowę państwa i byłoby działaniem moim zdaniem sprzecznym z konstytucją
— wskazał.
Następnie Waldemar Żurek, który podważa KRS, zaczął bronić tej instytucji zasłaniając się… konstytucją.
Konstytucja mówi wyraźnie: współpraca dwóch organów. Krajowa Rada przeprowadza konkurs, natomiast prezydent wręcza nominacje i wtedy ktoś staje się sędzią
— mówił.
Przewodnicząca KRS: Żurek grozi
Sprawę skomentowała przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka.
Minister Waldemar Żurek już grozi prezydentowi Karolowi Nawrockiemu w sprawie powołań sędziowskich. Wg niego Prezydent musi powołać sędziego, w tym awansować tych, którzy kwestionują innych sędziów. Jak nie powoła, to ETPCZ. Wg konstytucyjnego ministra RP, ETPCZ ma decydować, kto zostanie sędzią w Polsce
— wskazała.
Mec. Lewandowski: konstytucyjny koszmar
Tezy Waldemara Żurka w mediach społecznościowych dosadnie skomentował mec. Bartosz Lewandowski.
To co pan Minister Żurk mówi, to jakiś konstytucyjny koszmar, za który student wyleciałby za drzwi na egzaminie z „niedostatecznym”
— wskazał.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej „wręcza” nominację sędziom? To chyba tak było w PRLu i czynił to nie „Prezydent” ale „Rada Państwa”, a co przecież nie powoduje, że pan Minister kwestionuje status takich sędziów (choć tych powołanych po 2017 roku już tak)
— podkreślił.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego (najgłośniejsze z 2012 r.) i sądów administracyjnych jest jednoznaczne: akt powołania sędziego należy do wyłącznej prerogatywy Prezydenta RP i nie podlega kognicji sądów czy Trybunału Konstytucyjnego
— zauważył.
Prezydent może odmówić i to uczynił, wyjaśniając także opinii publicznej powody
— podsumował mec. Lewandowski.
Kontakty z Rubcowem
Podczas konferencji prasowej Waldemar Żurek został zapytany o doniesienia dotyczące jego rozmów z rosyjskim agentem Pawłem Rubcowem, który funkcjonował jako hiszpański dziennikarz „Pablo Gonzalez”.
Pan w tym pytaniu stawia tezę. Ja bym chciał, żeby mi pan pokazał albo powiedział, gdzie, kiedy i w jakim momencie kontaktowałem się z tą osobą, o której pan mówił. Wtedy, kiedy kryzys konstytucyjny wchodził w decydującą fazę, do Krajowej Rady Sądownictwa zwracało się wiele osób i ja mam w komórce numer do dziennikarza czy dziennikarki z „El Pais”, najbardziej znanej gazety z Hiszpanii. Nie mam śladu, że kontaktowałem się z tą osobą, o której pan mówi
— przekonywał.
Następnie Żurek próbował budować narrację, jakoby cała sprawa miałaby być próbą „odwrócenia uwagi”.
Wiem, że zaplanowano odwrócenie uwagi od sytuacji uchylenia immunitetu ministrowi Ziobrze, więc jeżeli ma pan jakiekolwiek dane, które by wskazywały na moje kontakty z tą osobą, o której pan mówi, to proszę je pokazać i ja wtedy będę mógł je skomentować. Ja zupełnie nie mam takich danych, więc zakładam, że tych kontaktów po prostu nie było. Państwo, którzy opisują to w internecie… To są dane wyssane z palca
— zapewniał.
Alarmujące doniesienia na temat tego, że obecny szef MS miał w czasach rządów PiS kontaktować się z rosyjskim szpiegiem, pojawiły się na portalu X. Znany z ujawniania nieoficjalnych informacji użytkownik „Jack Strong” przekazał, że w telefonie Rubcowa „znajdował się kontakt do Waldemara Żurka, a także korespondencja prowadzona za pośrednictwem komunikatorów”. Internauta powołał się na swoje „źródła w ABW”.
as
