Trybunał Konstytucyjny uznał rozporządzenia ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o odstąpieniu od Systemu Losowego Przydziału Spraw za niezgodne z konstytucją!
Poniżej przedstawiamy pełną treść orzeczenia TK we wspomnianej sprawie. Wyrok wydali sędziowie TK Bartłomiej Sochański, Wojciech Sych i Michał Warciński. Orzeczenie zapadło jednogłośnie.
1. § 1 pkt 5 i 7, § 2 oraz § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 września 2025 r. zmieniającego rozporządzenie ‒ Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 1325) są niezgodne z art. 41 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. ‒ Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 334, ze zm.) w związku z art. 92 ust. 1 w związku z art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
2. § 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia powołanego w punkcie 1 jest niezgodny z art. 47a ustawy powołanej w punkcie 1 w związku z art. 92 ust. 1 Konstytucji.
3. § 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia powołanego w punkcie 1 jest niezgodny z art. 47b ustawy powołanej w punkcie 1 w związku z art. 92 ust. 1 Konstytucji.
tkwl
