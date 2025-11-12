Prezydent Karol Nawrocki zdecydował się odmówić nominacji 46 sędziów, którzy podważają status swoich kolegów, traktując ich jako neosędziów. Ta decyzja głowy państwa wywołała lawinę komentarzy w sieci.
Odmawiam nominacji 46 sędziów, to jest nie tylko słowny sygnał, ale konkretna decyzja, aby nie dać nominacji, awansów tym sędziom, którzy kwestionują porządek konstytucjo-prawny RP, którzy słuchają złych podszeptów ministra Waldemara Żurka, który zachęca sędziów do kwestionowania porządku konstytucyjno-prawnego RP. Jestem uczciwy w wypełnianiu tej deklaracji, bowiem już 6 sierpnia dałem najpierw pierwszy słowny komunikat w odniesieniu do tego, jak w tych sprawach będę postępował. Mówiłem jasno, że przez najbliższe 5 lat sędziów, którzy kwestionują porządek konstytucyjno-prawny RP nie mogą liczyć na awans, jeśli zależy od prezydenta, ani na nominacje sędziowska
— powiedział na konferencji prasowej prezydent Karol Nawrocki.
Fala komentarzy
Decyzja prezydent Karola Nawrockiego wywołała duże poruszenie komentatorów w sieci.
Przy dwóch kadencjach Prezydenta Nawrockiego, sędziowie-anarchiści mogą nie doczekać awansu do końca swojej kariery — i bardzo dobrze. Przyzwoitość jednak popłaca
— napisał Maciej Wąsik, europoseł PiS.
Dobra decyzja! Prezydent Karol Nawrocki odmawia nominacji sędziowskich tym, którzy kwestionują status innych sędziów. Takie zachowania w sądownictwie są nieakceptowalne. To pogłębia kryzys i prowadzi do anarchii. Prezydent stawia granice. Brawo!
— podkreślił Mariusz Kamiński, europoseł PiS.
Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski z uznaniem odnotowuje jednoznaczne i zgodne z Konstytucją RP stanowisko Prezydenta dr. Karola Nawrockiego, że każdy sędzia powołany przez Prezydenta jest sędzią Rzeczypospolitej Polskiej. To ważny i potrzebny głos w obronie porządku konstytucyjnego oraz prerogatyw głowy państwa w zakresie powoływania sędziów
— zaznaczyło stowarzyszenie Prawnicy dla Polski.
I ma Prezydent RP do tego pełne konstytucyjne prawo! Nie musi uzasadniać swojej decyzji
— napisał Krzysztof Szczucki, poseł PiS.
Szacunek dla Pana prezydenta Karola Nawrockiego, który stojąc na straży Konstytucji RP, blokuje nominacje polityków w togach podważających porządek prawny. A dokładnie za 2 lata rozpocznie się nowa kadencja Sejmu i powstanie rząd, który przywróci porządek w wymiarze sprawiedliwości
— podkreślił Janusz Kowalski, poseł PiS.
Brawo! Karol Nawrocki: „Nie od tego są sędziowie Rzeczpospolitej, żeby zajmować się statusem swoich kolegów”
— zaznaczył Dariusz Matecki, poseł PiS.
W wypowiedzi Pana Prezydenta Karola Nawrockiego podkreślono krzywdę pokrzywdzonych ofiar i ich rodzin, którzy - w bulwersujących dla opinii publicznej sprawach - będą musieli ponownie zmagać się z traumą ponownego procesu
— napisał mec. Bartosz Lewandowski.
Nawrocki: „Odmawiam nominacji 46 sędziów. Nie będę dawał również awansów tym sędziom, którzy słuchają złych podszeptów pana Waldemara Żurka”. I dobrze. Bo na żaden awans nie zasłużyli ludzie, dla których ważniejsze od kodeksu jest to, co powie GW czy TVN. Ba, mocniej. Nie są sędziami funkcjonariusze Żurka, Wrzosek, Tuska i Giertycha, ludzi, którzy usiłowali skręcić demokratyczne wybory w Polsce oraz przeprowadzić zamach stanu. Nie są sędziami ludzie, którzy widząc, jak ta władza skręca oczywiste sprawy potworkom takim jak Giertych czy Nowak, tylko przyklaskują. Nie są w końcu prawdziwymi sędziami ludzie akceptujący bezprawie Żurka, oczywiste łamanie prawa i uchylanie wyroków pedofilom i mordercom dzieci (byle dojechać PiSowi). Niby oczywiste ale w Uśmiechniętej Polsce trzeba to powtarzać. Dziękuję
— podziękował głowie państwa Dawid Wildstein, publicysta.
Szach i mat! Sędziowie się 5 razy zastanowią, czy słuchać „złych podszeptów” Żurka
— napisała Anka Polska, użytkowniczka X.
