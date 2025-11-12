„Zgadzam się z tym w 100 procentach. Chodzi o to, żeby te kandydatury nie były takie, które w przyszłości będą powodować destabilizację porządku prawnego” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka. Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa w ten w ten sposób odnosi się do decyzji prezydenta, który odmówił powołania kilkudziesięciu sędziom, którzy podważali status innych sędziów. „To jest bardzo wyraźny sygnał prezydenta dla tych sędziów. Myślę, że pan prezydent takich osób nie będzie powoływał na wyższe stanowiska sędziowskie” - dodaje nasz rozmówca.
Prezydent Karol Nawrocki odmówił nominacji 46 sędziów, którzy podważają status swoich kolegów, traktując ich jako tzw. neosędziów. W wielu przypadkach dochodziło o bezprawnego wyłączania tzw. neosędziów i uchylania wydawanych przez nich wyroków. Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka wskazuje, że dzisiejszą decyzję prezydenta Karola Nawrockiego należy także łączyć z oceną nienominowanych sędziów, której dokonał także były prezydent Andrzej Duda.
Myślę, że tu chodzi o tych sędziów, którzy zachowywali się różnie już po wskazaniu KRS. To są te rekomendacje, które przez kilka lat leżały w zamrażarce prezydenta Andrzeja Dudy. Uważam, że dobrze się stało, że prezydent podjął taką decyzję i oczywiście liczę na to, że innych sędziów prezydent powoła. Uważam, że każdy powinien mieć jasność co do swojej sytuacji, dlatego nie powinno to być tak długo procedowane. Zawsze twierdziłam, że prezydent ma prawo do odmowy powołania sędziego, takie ma uprawnienie wynikające z konstytucji. Prezydencką prerogatywą jest powołanie sędziego, ale skoro może powołać, to może też odmówić. Nie traktujmy prezydenta jak notariusza
— mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl przewodnicząca KRS sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka.
Oczywiście nie znam nazwisk tych sędziów, ale ten sygnał prezydenta wskazuje na dyrektywę, którą będzie się on kierował. To nie jest tak, że wszyscy sędziowie, którzy dotychczas się nie zgłaszali w konkursach na wyższe stanowiska sędziowskie, to są sędziowie, którzy kwestionują porządek konstytucyjny. Znam sędziów, którzy nie kwestionują tego porządku, ale z jakichś przyczyn się nie zgłaszali. Może się teraz zgłoszą, może ich KRS rekomenduje i tutaj nie będzie podstaw, żeby im nominacji odmówić. Sądzę, że nie będzie kompletnej blokady powołań. Natomiast chodzi o to, żeby te kandydatury nie były takie, które w przyszłości będą powodować destabilizację porządku prawnego
— podkreśla sędzia Pawełczyk-Woicka.
Prezydent nie będzie się kierował rekomendacjami Żurka
W ocenie przewodniczącej KRS prezydent ma pełne prawo do oceny zgłoszonych przez Radę kandydatur na stanowisko sędziego oraz nominacji na wyższe sędziowskie stanowiska.
Mieliśmy takie sytuacje w KRS, że Sąd Najwyższy kilka razy uchylał nam decyzję, wskazywał, że nie możemy odmawiać wskazania, na przykład ze względu na to, bo ktoś podpisał list do OBWE. Był taki apel sędziów w 2020 roku, ale było też tych apeli jeszcze kilka. Ostatecznie rekomendowaliśmy taką osobę, bo nie mogliśmy przecież procedować w nieskończoność. Poza tym zawsze podkreślam, że ostateczna decyzja w tej kwestii należy do prezydenta RP i to on faktycznie ocenia te okoliczności, a nie KRS
— podkreśla nasz rozmówca. Prezydent Nawrocki powiedział, że nie będzie akceptował kwestionowania porządku konstytucjo-prawny Rzeczpospolitej, a tym bardziej sędziów, którzy „słuchają złych podszeptów ministra Żurka”.
Decyzja prezydent jest jasna i stanowi kontynuację wskazania, które zapowiedział w orędziu wygłoszonym tuż po zaprzysiężeniu przed Zgromadzeniem Narodowym, że nie będzie powoływał wszystkich. KRS w obecnym składzie, czy też kolejna już zmieniona Rada, może sobie zatem rekomendować różne osoby, a pan prezydent zapewne i tak nie będzie się kierował rekomendacjami ministra Żurka. To jest zatem bardzo wyraźny sygnał prezydenta dla tych sędziów
— oświadczyła sędzia Pawełczyk-Woicka.
To wskazówka dla sędziów i prawników, by nie wprowadzali destrukcji
Prezydent chce zatrzymać rozszerzający się w wymiarze sprawiedliwości chaos.
Mam taką informację, że są sędziowie delegowani przez ministra Żurka, którzy wyłączają sędziów, powołanych przez prezydenta z rozpoznania spraw twierdzą, że oni nie są niezawiśli, czy zostali wadliwie powołani. To są skandaliczne decyzje sądów. Taki sędzia nie widzi, że jest delegowany przez ministra sprawiedliwości w sposób polityczny i może w każdej chwili być odwołany, jeśli się czuje bardziej niezawisły niż jego koledzy sędziowie. To jest skrajna hipokryzja. Myślę, że pan prezydent takich osób nie będzie powoływał na wyższe stanowiska sędziowskie. To jest ważna wskazówka między innymi dla sędziów i w ogóle dla prawników, żeby nie wprowadzali destrukcji do wymiaru sprawiedliwości
— ostrzega przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa, która w pełni popiera brak zgody prezydenta na podważanie statusu niektórych sędziów i bezprawne uchylanie wyroków. To rodzi bowiem poważne konsekwencje dla wszystkich obywateli. Tak było w przypadku uchylenia skazania sprawcy potrójnego zabójstwa.
Zgadzam się z tym w 100 procentach. Mieliśmy szereg naruszeń konstytucji, nierespektowania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego przez sędziów. Chociażby te najbardziej widoczne naruszenia prawa w postaci kwestionowania powołań sędziów, poprzez wyłączanie sędziów i uchylanie wyroków. Myślę, że prezydent powinien przyjrzeć się także innym aspektom działalności sądów, bo na przykład nierespektowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w kwestii prezydenckiej prerogatywy prawa łaski jest poważną formą naruszania konstytucji. To dotyczyło dwóch posłów, ale sprawa jest poważna i było tu zaangażowanych szereg sędziów, to może się przecież powtórzyć
— podsumowała przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa.
