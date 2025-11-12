Prezydent Karol Nawrocki odmówił nominacji 46 sędziów, którzy podważają status swoich kolegów, traktując ich jako neosędziów. „Historycznie z tej prerogatywy korzystali także poprzedni prezydenci, przypomnę śp. prezydent Lecha Kaczyński także dokonał tego aktu, także prezydent Andrzej Duda. Te akty były ogłaszane w Monitorze Polskim, zatem czekamy, że jak te akty dotrą do rządu, to postanowienie prezydenta zostanie opublikowane w Monitorze Polskim” - podkreślił na konferencji prasowej Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP.
Patrząc na to, jak się zachowuje ten rząd jeżeli chodzi na przykład o publikację wyroków Trybunału Konstytucyjnego, zobaczymy, czy ten rząd wykona prawo, swój obowiązek publikacji, bo to jest obowiązek rządu, żeby postanowienie prezydenta opublikować. Podkreślę, że w styczniu 2008 roku pierwszy rząd Donalda Tuska opublikował tożsame postanowienie prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego, a zatem prawo w tym zakresie się nie zmienia, obowiązek jest po stronie rządu. (…) To powinno być niezwłocznie opublikowane w Monitorze Polskim
— zaznaczył Zbigniew Bogucki.
To konsekwencja słów z orędzia, kiedy prezydent powiedział bardzo wyraźnie, że sędziowie powinni zająć się orzekaniem, rozstrzyganiem sporów, spraw Polaków (…), a nie są po to, żeby oceniać jedni drugich, wystosowywać różnego rodzaju apele do instytucji zewnętrznych, które nie mają tak naprawdę możliwości władczego kształtowania ustroju RP, a wszyscy ci sędziowie w różnej konfiguracji podejmowali tego typu działania, kwestionowali na przykład status Izby Dyscyplinarnej, kwestionowali status innych sędziów
— powiedział.
„Po prostu nie będą awansować”
Ci sędziowie dalej będą orzekać, zatem prezydent nie zmienia nic w swoim stanowisku, że niewzruszalny jest status art. 180 konstytucji, który ma bardzo proste słowa – sędziowie są nieusuwalni. Ci sędziowie po prostu nie będą awansować
— zapowiedział.
Prezydent nie czyni takich zabiegów jak dzisiaj rządzący, którzy chcą rozprzestrzeniać chaos prawny, wyrzucać sędziów z zawodu, oceniać ich, poddawać testom, segregować na różne grupy. Prezydent uznaje wszystkich sędziów, którzy zostali powołani, za sędziów, natomiast ci, którzy w jakiejś mierze zajmują się bardziej polityką, albo oceną swoich kolegów i koleżanek, nie będą mogli liczyć na żadne awanse dopóki Karol Nawrocki jest prezydentem RP, a to jest przynajmniej 5 lat, a daj Boże, żeby było 10. To jest ta perspektywa i bardzo czytelny sygnał do wszystkich sędziów, żeby zajęli się tym, do czego kolejni prezydenci RP ich powołali, a zatem orzekaniem i rozstrzyganiem spraw Polaków, a nie zajmowaniem się polityką, wykluczaniem kogoś we własnym środowisko mimo tego, że został powołany przez prezydenta. Nie są również do tego, żeby poszczególne stowarzyszenia dawały instrukcje sędziom, jak mają się zachowywać, bo sędziowie nie podlegają instrukcjom takiego czy innego stowarzyszenia sędziowskiego, tylko podlegają konstytucji i ustawom. To też jest charakter patologicznych działań, kiedy różnego rodzaju akty stowarzyszeń mają wyznaczać prawa i obowiązki sędziów, bo to jest absolutnie niedopuszczalne, to jest pozakonstytucyjna próba wpływania na niezawisłość
— mówił Bogucki.
tkwl
