PiS alarmuje ws. kryzysu w służbie zdrowia. Marcin Horała: Ile jeszcze tragedii musi się wydarzyć, zanim rząd zareaguje?

Prawo i Sprawiedliwość nieustannie alarmuje w sprawie dramatycznych problemów w służbie zdrowia w czasach rządów Donalda Tuska. „Służba zdrowia w Polsce właśnie przeżywa TOTALNĄ ZAPAŚĆ! Kolejne szpitale wstrzymują przyjęcia do programów lekowych. Zabiegi i badania przekładane na kolejny rok. Rząd planuje zamknięcie 30% szpitali i porody na SORach. To nie fikcja – to codzienność!” - wskazywał poseł PiS Marcin Horała podczas konferencji prasowej w Gdańsku.

Prawo i Sprawiedliwość wskazywało w mediach społecznościowych na problemy polskich szpitali i ich pacjentów. Na koncie partii na platformie X pojawiła się informacja o tym, że szpital w Czerwonej Górze nie przyjmuje już pacjentów, a wszystko przez brak środków finansowych.

Szpital w Czerwonej Górze przestał przyjmować pacjentów. Brak pieniędzy. NFZ nie zapłacił 6,75 mln zł. Ludzie czekają na pomoc, a rząd Tuska milczy. Dość tej obojętności

— napisano.

PiS napisało też o trudnej sytuacji finansowej szpitala w Brzesku.

Szpital w Brzesku czeka na 2,8 mln zł z NFZ. Tusk ma na PR, nie ma na zdrowie. Polacy chorują, a rząd milczy

— dodano.

Totalna zapaść” służby zdrowia

O niepokojącym rozwoju wypadków w polskiej służbie zdrowia mówił na konferencji prasowej przed szpitalem Copernicus w Gdańsku poseł PiS Marcin Horała. Zaznaczył on, że szpitale wstrzymują przyjęcia programów lekowych, a rząd Donalda Tuska ma w planach zamykanie wielu SOR i oddziałów położniczych

ALARM! Służba zdrowia w Polsce właśnie przeżywa TOTALNĄ ZAPAŚĆ! Kolejne szpitale wstrzymują przyjęcia do programów lekowych. Zabiegi i badania przekładane na kolejny rok. Rząd planuje zamknięcie 30% szpitali i porody na SORach. To nie fikcja – to codzienność! Ile jeszcze tragedii musi się wydarzyć, zanim rząd zareaguje? Mówiliśmy o tym dziś na konferencji prasowej pod szpitalem Copernicus w Gdańsku

— napisał na X Marcin Horała.

maz/X

