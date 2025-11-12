Prawo i Sprawiedliwość nieustannie alarmuje w sprawie dramatycznych problemów w służbie zdrowia w czasach rządów Donalda Tuska. „Służba zdrowia w Polsce właśnie przeżywa TOTALNĄ ZAPAŚĆ! Kolejne szpitale wstrzymują przyjęcia do programów lekowych. Zabiegi i badania przekładane na kolejny rok. Rząd planuje zamknięcie 30% szpitali i porody na SORach. To nie fikcja – to codzienność!” - wskazywał poseł PiS Marcin Horała podczas konferencji prasowej w Gdańsku.
Prawo i Sprawiedliwość wskazywało w mediach społecznościowych na problemy polskich szpitali i ich pacjentów. Na koncie partii na platformie X pojawiła się informacja o tym, że szpital w Czerwonej Górze nie przyjmuje już pacjentów, a wszystko przez brak środków finansowych.
Szpital w Czerwonej Górze przestał przyjmować pacjentów. Brak pieniędzy. NFZ nie zapłacił 6,75 mln zł. Ludzie czekają na pomoc, a rząd Tuska milczy. Dość tej obojętności
— napisano.
PiS napisało też o trudnej sytuacji finansowej szpitala w Brzesku.
Szpital w Brzesku czeka na 2,8 mln zł z NFZ. Tusk ma na PR, nie ma na zdrowie. Polacy chorują, a rząd milczy
— dodano.
„Totalna zapaść” służby zdrowia
O niepokojącym rozwoju wypadków w polskiej służbie zdrowia mówił na konferencji prasowej przed szpitalem Copernicus w Gdańsku poseł PiS Marcin Horała. Zaznaczył on, że szpitale wstrzymują przyjęcia programów lekowych, a rząd Donalda Tuska ma w planach zamykanie wielu SOR i oddziałów położniczych
ALARM! Służba zdrowia w Polsce właśnie przeżywa TOTALNĄ ZAPAŚĆ! Kolejne szpitale wstrzymują przyjęcia do programów lekowych. Zabiegi i badania przekładane na kolejny rok. Rząd planuje zamknięcie 30% szpitali i porody na SORach. To nie fikcja – to codzienność! Ile jeszcze tragedii musi się wydarzyć, zanim rząd zareaguje? Mówiliśmy o tym dziś na konferencji prasowej pod szpitalem Copernicus w Gdańsku
— napisał na X Marcin Horała.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745530-pis-alarmuje-ws-sluzby-zdrowia-ile-jeszcze-tragedii
