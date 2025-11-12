TYLKO U NAS

Szczucki: Im bardziej władza będzie prześladowała opozycję, tym bardziej Polacy będą stawali po jej stronie

Energia obozu władzy będzie skierowana przeciwko Danielowi Obajtkowi, a później przeciwko kolejnemu [politykowi PiS – red.]. Do mnie też się dobierali, dobierali się też do znacznie ważniejszych moich kolegów z obozu politycznego, bo to jest próba odsunięcia uwagi od nieudolności i tego, że Daniel Obajtek świetnie zarządzał Orlenem” - ocenił na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Krzysztof Szczucki, poseł PiS.

Były minister edukacji i nauki odniósł się w pełnych optymizmu słowach do wczorajszego Marszu Niepodległości.

To jest piękne wydarzenie, o czym się można przekonać najlepiej, będąc tam na miejscu. To jest niesamowite poczucie solidarności wspólnoty w ramach Rzeczypospolitej, walki o to, by Polska wciąż była suwerenna i niepodległa

— powiedział.

Tam kipiało młodością, energią i miałem poczucie, że w chwilach kryzysów, chwilach trudnych, nasza ojczyzna ma na kogo liczyć…

