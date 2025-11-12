„Prokuratura de facto ma możliwość przeprowadzenia tych czynności w drodze pomocy międzynarodowej czy w drodze pomocy konsularnej zarówno na Węgrzech, jak i w Brukseli” - powiedział mec. Bartosz Lewandowski, pełnomocnik Zbigniewa Ziobry, w rozmowie dziennikarzami. Byłemu ministrowi sprawiedliwości w zeszłym tygodniu Sejm uchylił immunitet. Walczący z nowotworem polityk opozycji, którego chce aresztować szef MS Waldemar Żurek, przebywa poza granicami Polski.
Pełnomocnik Zbigniewa Ziobry, mec. Bartosz Lewandowski podkreślił dziś podczas briefingu prasowego w Warszawie, że jego klient jest gotów zeznawać w drodze pomocy konsularnej - na Węgrzech lub w Belgii.
W piątek złożyłem pismo w Prokuraturze Krajowej, w którym zgłosiłem swój udział na wypadek, gdyby Sejm uchylił ten immunitet i zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie mojego klienta. W tym piśmie nie tylko wskazałem dokładny adres zamieszkania – nie od teraz, od ponad roku pan minister Ziobro przebywa poza granicami Polski. Przeniósł się tam w związku z koniecznością leczenia nowotworu i pozostaje pod opieką specjalistów, którzy dbają o to, aby nawrót choroby nie nastąpił. Przebywa tam również jego rodzina
— poinformował Lewandowski.
Adres jest znany prokuraturze. Wskazany został również adres korespondencyjny, pod którym minister Ziobro będzie odbierał korespondencję na wypadek, gdyby prokuratura chciała go wezwać. Takie czynności są prawnie dopuszczalne, one w praktyce się odbywają. O ile się nie mylę, rocznie jest ok. 2 tys. przypadków, w których prokuratura prowadzi czynności przy udziale urzędów konsularnych
— przypomniał adwokat.
Bezprawny charakter działań prokuratury
Mój klient uznaje, że działania prokuratury wobec niego mają charakter bezprawny. Pan poseł Ziobro nie może liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce. I myślę, że wszyscy państwo dostrzegają pewną niecodzienność sytuacji, w którym zarówno urzędujący premier, jak i minister sprawiedliwości, niejako przesądzają o winie i już zapowiadają, że minister Ziobro będzie siedział. Wykonywane są niekonstytucyjne zmiany w sposobie wyznaczania składów orzekających, również i działania dotyczące przejęcia prokuratury
— powiedział Bartosz Lewandowski.
Mój klient podkreśla z całą mocą, że jest w stanie zmierzyć się z tymi politycznymi zarzutami, ale w momencie, gdy będą mu zagwarantowane pewne podstawowe jego prawa jako strony postępowania. Obecnie tej gwarancji nie ma, stąd wniosek o przeprowadzenie czynności w drodze pomocy prawnej, co jest dopuszczalne prawem i możliwe
— dodał pełnomocnik Ziobry.
Mec. Lewandowski potwierdził, że jeden z adresów znajduje się na Węgrzech
Prokuratura de facto ma możliwość przeprowadzenia tych czynności w drodze pomocy międzynarodowej czy w drodze pomocy konsularnej zarówno na Węgrzech, jak i w Brukseli
— zaznaczył.
Pytany o ewentualne zatrzymanie byłego ministra sprawiedliwości za granicą, odparł:
Jeżeli chodzi o konsulat, wykluczone jest stosowanie jakichkolwiek środków przymusu wobec osoby, która się stawia. Jest to uregulowane na drodze przepisów międzynarodowych.
