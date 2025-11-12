Ściganie Daniela Obajtka. Represje polityczne i groźby kolejnych dochodzeń są zemstą ludzi Moskwy za przerwanie intratnych interesów

W dniu 12 listopada br Daniel Obajtek ma się stawić na przesłuchanie w prokuraturze w Warszawie. Ma być przesłuchiwany i oskarżony w związku z tym, że  prowadząc największą polski koncern wynajmował prywatne firmy detektywistyczne dla ochrony interesów PKN Orlen.

Pod kierunkiem Daniela Obajtka PKN Orlen zerwał kontrakty na dostawy ropy z Rosji. W ten sposób Rosja straciła narzędzie do gospodarczego szantażowania naszego kraju i wpływania na decyzje polskiego rządu. Dzięki tym decyzjom o zmianie dostawcy ropy do Polski Rosja traci także każdego roku przychody o wartości wielu miliardów USD . Od momentu wprowadzenia w życie tej decyzji nasz kraj przestał finansować modernizację rosyjskiej potęgi militarnej co jest istotne dla bezpieczeństwa RP.

W  sytuacji naruszania rosyjskich interesów wynajmowanie prywatnych detektywów przez PKN Orlen było w pełni uzasadnione. Było to  konieczne bo służby podległe ministrowi Mariuszowi Kamińskiemu odmawiały wspierania działań PKN Orlen w trudnych sytuacjach. Odmawiały także ochrony dla prezesa zarządu największej polskiej firmy, mimo że o to zwracał się zarząd i rada nadzorcza.

Obecne represje polityczne i groźby kolejnych dochodzeń przeciwko Danielowi Obajtkowi są zemstą ludzi Moskwy za przerwanie intratnych interesów i współpracy politycznej, którą część naszej elity realizowała z Putinem i jego ekipą. Każdy Polak który uniezależnia nasz kraj od wpływów Moskwy zasługuje na wsparcie , ochronę i szacunek. Działania które Daniel Obajtek podejmował w PKN Orlen nie tylko zapewniły tej firmie wysokie zyski ale były także umacnianiem niezależności naszego państwa.

