„W momencie zakupu Pegasusa za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości nie popełniono przestępstwa” - te słowa przed trzema laty wypowiedziała prok. Ewa Wrzosek, jednoznacznie przesądzające, czy możliwe jest w ogóle postawienie w tej sprawie komukolwiek zarzutów. Mimo to usłyszał je poseł PiS Michał Woś, który dziś przypomniał obecnej radcy generalnej ministra Żurka jej własną wypowiedź. „Tusk się wścieknie. Zdradziła go nawet upolityczniona prok. Wrzosek. Szach mat skisłe żurki” - napisał w mediach społecznościowych były wiceminister sprawiedliwości.
Co będzie teraz z prok. Ewą Wrzosek? W wywiadzie, jakiego udzieliła przed trzema laty jednej z telewizji jednoznacznie stwierdziła, że przy zakupie oprogramowania Pegasus nie złamano żadnych przepisów i nie popełniono przestępstwa. Nagranie z wypowiedzią Wrzosek przypomniał poseł PiS Michał Woś.
Tusk się wścieknie. Zdradziła go nawet upolityczniona prok. Wrzosek:
„W momencie zakupu Pegasusa za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości nie popełniono przestępstwa, w tym sensie że nie naruszono żadnych przepisów”
Pokażę to w sądzie tym z „Iustitii”.
Szach mat skisłe żurki
— napisał w mediach społecznościowych były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Poseł PiS dołączył nagranie z wypowiedzią Ewy Wrzosek.
Znaczy, idąc od końca do początku, rzeczywiście w momencie zakupu Pegasusa za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości nie popełniono przestępstwa w tym sensie, że nie naruszono żadnych przepisów
— powiedziała jasno i wyraźnie prok. Ewa Wrzosek w rozmowie z dziennikarzem Telewizji NEWS24.
Wrzosek chwyta się brzytwy
Tyle że urzędniczka Ministerstwa Sprawiedliwości, prok. Ewa Wrzosek, chyba sama nie rozumie znaczenia prawnego swoich słów, choć się ich nie wypiera.
Podobno jakiś Michał Woś zrobił sobie ze mnie świadka obrony? Najpierw dla pewności zablokował, a potem wypuścił 6 sekundową wypowiedź bez podania źródła i liczy na alibi przed zarzutami.
Ja więc puszczę ten zmanipulowany fragment - w całości. Musisz się człowieku bardziej postarać, żeby ktoś uwierzył że nie popełniłeś przestępstwa
— napisała urzędniczka resortu ministra Żurka i dołączyła całość nagrania, w którym jej słowa, o niepopełnieniu przestępstwa przy zakupie oprogramowania Pegasus oczywiście także padają.
Przed zakupem Pegasusa dokonano nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego, który rozszerzył znacząco możliwości korzystania ze środków w ramach Funduszu Sprawiedliwości, który miał pomagać ofiarom przestępstw. Czy pani zdaniem to prawo celowo naciągnięto tylko po to, by móc wyłuskać z tej puli pieniędzy ogromnej zresztą kilkaset milionów na na zakup Pegasusa i to teraz jest legalne. Szef NIK również mówi, że nie złoży zawiadomienia do prokuratury, ponieważ zgodnie z nowelizacją Kodeksu karnego wykonawczego to było legalne działanie
— zapytał Wrzosek dziennikarz Telewizji NEWS24 próbując uzyskać satysfakcjonującą odpowiedź.
Znaczy, idąc od końca do początku, rzeczywiście w momencie zakupu Pegasusa za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości nie popełniono przestępstwa w tym sensie, że nie naruszono żadnych przepisów.
Natomiast ja rozpatruję tą kwestię jakby z drugiej strony. To znaczy dokładnie tak, jak pan redaktor powiedział, najpierw zmieniono przepisy Kodeksu karnego wykonawczego, które umożliwiły przekazanie fundacji pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości na potrzeby CBA, właśnie w celu zakupu tego oprogramowania. Więc już w tym momencie mamy działanie na pograniczu prawa, o ile nie z naruszeniem prawa. Poza tym, to są głębsze kwestie i tutaj w zasadzie są więksi specjaliści ode mnie, jeśli chodzi o źródła finansowania CBA. Wydaje mi się, że CBA nie może być finansowane właśnie z tego rodzaju pieniędzy, to znaczy z funduszy, chociażby jest to Fundusz pod auspicjami Zbigniewa Ziobro. Natomiast to są już kwestie, wymagające ewidentnie zbadania od samego momentu procesu stanowienia prawa, gdzie ta zmiana Kodeksu karnego wykonawczego została niejako wrzucona tylko właśnie po to, aby dla tego indywidualnego przypadku znaleźć uzasadnienie, aby takie pieniądze mogły zostać przekazane do CBA, które za udziałem pośrednika, bo CBA samo nie nabyło tego oprogramowania, nabyło Pegasusa. A więc to jest cała droga, jakby służąca temu, aby zamaskować sam fakt nabycia, używanie tego oprogramowania przez służby specjalne i stąd to moje wewnętrzne przekonanie, że być może to, co my mówimy, czyli kontrola operacyjna przy użyciu Pegasusa w ogóle nie było kontrolą operacyjną, tylko to po prostu było nielegalnym używaniem Pegasusa z racji tego, że państwo polskie nie wiedziało, że CBA ma ten program, nie wiedziało, w jaki sposób go używa, więc to rodzi taką naturalną pokusę do używania go po prostu bez żadnej kontroli, bez dokumentowania jego używania
— powiedziała radca generalny biura ministra Waldemara Żurka Ewa Wrzosek.
Przypominamy jednak, że przestępstwo ma miejsce wówczas, kiedy opisane w prawie karnym przesłanki do jego popełnia zaistniały. Innymi słowy, jeśli ktoś działał zgodnie z prawem, to nie popełnił przestępstwa. Nie można bowiem skazać i wsadzić do aresztu Kodeksu karnego wykonawczego.
Tego się już nie da odklepać
Zamieszczone przez prok. Ewę Wrzosek nagranie z pełną treścią wypowiedzi potwierdza legalność zakupu oprogramowania Pegasus. Próbę ratowania skóry we ten sposób skomentował były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, któremu prokuratura zdążyła postawić już w tej sprawie zarzuty. Zajęto mu cały majątek – dom, samochód i rachunki bankowe – na poczet grzywny, kosztów i szkody w wysokości 25 milionów złotych.
Wspaniały materiał. Niech pani podeśle kolegom sędziom z „Iustitii” wskazanym do mojej sprawy. Dalsze wywody po kluczowym zdaniu to bełkot w stylu „natomiast zmienili prawo, więc sama zmiana ustawy przez sejm wymaga wyjaśnienia”.
Ps. to hejterskie konto zablokowałem już lata temu
— odpowiedział w mediach społecznościowych Wrzosek poseł Michał Woś.
Do umorzenia
Bez wątpienia wpadka radcy ministra Żurka nie ujdzie uwadze nie tylko politykom opozycji, ale także tym z obozu rządzącego, ale przede wszystkim zostanie zauważona przez sędziów, którzy sprawą Wosia będą się zajmować. Nawet przy zachowaniu spolegliwości względem obecnej władzy, nie mogą nie wziąć pod uwagę, że w przyszłości wskazania radcy generalnego biura ministra sprawiedliwości zostaną wzięte pod uwagę przez kolejne składy orzekające.
Piękne. Pani Ewa Wrzosek przedstawia bardzo mocny argument, że postępowanie przeciwko Michałowi Wosiowi od początku nadawało się do umorzenia, a w zasadzie odmowy wszczęcia – brak znamion przestępstwa to tzw. negatywna przesłanka procesowa z art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.
Po rozpoczęciu przewodu sądowego w takiej sytuacji powinien obligatoryjnie zapaść wyrok uniewinniający (art. 414 § 1 k.p.k.).
Dziękujemy
— skomentował w mediach społecznościowych poseł PiS Paweł Jabłoński.
Bardzo emocjonalna jest dzisiaj pani e-Wrzosek, pisze coś o wycieraniu gęby… i w sumie trudno się dziwić: mamy wszak na taśmie jej słowa:
„w momencie zakupu Pegasusa za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości NIE POPEŁNIONO PRZESTĘPSTWA, w tym sensie, że NIE NARUSZONO ŻADNYCH PRZEPISÓW”
Tym jednym zdaniem Ewa Wrzosek pogrzebała przed trzema laty wysmażony po zmianie władzy cały akt oskarżenia przeciwko Michałowi Wosiowi.
Przykra sprawa… Donalda Tusk podobno bardzo się wściekł… pani e-Wrzosek wie, jakie mogą być konsekwencje – stąd te nerwy
— dodał w kolejnym wpisie były wiceminister spraw zagranicznych poseł Paweł Jabłoński.
Nawet Ewa Wrzosek, zaangażowana w walkę polityczną przeciwko rządowi PiS, przyznała jakiś czas temu, że zakup Pegasusa był legalny.
„Nie naruszono żadnych przepisów”.
Kolejny dowód, że histeria w tej sprawie opiera się na kłamstwie
— napisał w mediach społecznościowych były szef CBA europoseł PiS Mariusz Kamiński.
