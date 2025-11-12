Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski w swoim najnowszym tekście opisał spotkania polityków Koalicji Obywatelskiej z ludźmi z władz Dawtony. Przedstawiciele władz tej firmy zaangażowali się w finansowanie minionej kampanii prezydenckiej Rafała Trzaskowskiego, współfinansowali też organizację Campusu Polska Przyszłości. Co ciekawe, jak relacjonuje autor tekstu, Sławomir Nitras starał się w 36 minutowej rozmowie telefonicznej zniechęcić dziennikarza do napisania wspomnianego artykułu, tłumacząc to rzekomymi zawiłościami politycznymi.
Jak podkreślił Szymon Jadczak, politycy KO bardzo niechętnie podawali mu informacje o swoich kontaktach z firmą Dawtona. W końcu jednak udało mu się pozyskać szczątkowe informacje na temat ich współpracy.
Przypomnijmy, że w całej sprawie chodzi o sprzedanie przez podległy resortowi rolnictwa Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 160 hektarowej działki w Zabłotni wiceprezesowi Dawtony, mimo że kilkakrotnie przekazania tej działki domagała się spółka CPK, argumentując, że jest potrzebna pod inwestycje związane z budową lotniska. Cala sytuacja miała miejsce pod sam koniec rządów PiS-u w grudniu 2023 roku.
Teraz jednak powstaje pytanie, dlaczego Koalicja 13 grudnia tak długo nie zareagowała na całą sprawę i nie podjęła próby odzyskania wspomnianej działki, chociaż Maciej Lasek, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK, wie o sprawie już od kwietnia 2024 roku?
Relacja polityków KO z firmą Dawtona
Szymon Jadczak w tej sytuacji przedstawia relacje polityków KO z firmą Dawtona. Być może to jest odpowiedź na fakt, że sprawa zawiadomienia do prokuratury w całej sprawie i walki o odzyskanie działki na dobre ruszyła dopiero po tym, gdy dziennikarz WP opisał całą sprawę pod koniec października tego roku. Teraz wszystko wskazuje na to, że wiceprezes Dawtony zwróci działkę za cenę pierwotnego zakupu.
Jadczak zaznaczył, że od paru tygodni politycy KO zaangażowani w Campus Polska Przyszłości unikają odpowiedzi na ważne pytania w związku ze wsparciem imprezy Rafała Trzaskowskiego przez firmę Dawtona. A okazuje się, że nie tylko wsparła ona to wydarzenie w 2025 roku, alby była też partnerem Campusu w 2024 roku, co nie było transparentnie ukazane.
Co istotne, Lasek wziął udział w Campusie Polska Przyszłości w sierpniu 2024 roku, a zatem już wówczas, gdy wiedział o sprawie działki w Zabłotni. Dlaczego zatem pojawił się na imprezie wspieranej przez firmę, od której CPK będzie chciała odzyskać działkę? Lasek nie odpowiedział na to pytanie dziennikarza.
Z kolei Sławomir Nitras widział się z prezesem Dawtony Pawłem Wielgomasem cztery razy. Z czego trzeci i czwarte spotkanie miało miejsce w zakładach firmy i związane było z kampanią prezydencką Rafała Trzaskowskiego.
Podczas jednego z nich Pan Paweł Wielgomas poinformował mnie, że złożył propozycję współpracy Fundacji Campus Polska, ponieważ uważa, że to bardzo cenna inicjatywa. Przyjąłem tę informację z satysfakcją i skomentowałem, że bardzo się cieszę, iż polska firma chce wspierać projekt Campusu Polska. Nie uczestniczyłem w negocjacjach pomiędzy fundacją a firmą Dawtona - to jest domena władz fundacji i do niej w tej kwestii należy kierować pytania
— przekazał Nitras.
Jak zaznaczył dziennikarz, o spotkaniach Rafała Trzaskowskiego z przedstawicielami Dawotny dowiedział się dopiero po wielokrotnych przypomnieniach i żądaniach o odpowiedzi w tej sprawie.
Trzaskowski odwiedził firmę Dawtona pierwszy raz 4 października 2024 roku, było to spotkanie w fabryce kukurydzy. Z kolei 13 lutego 2025 r. kandydat na prezydenta z ramienia KO miał spotkanie z rolnikami w Milejowie, w którym uczestniczyła także rodzina Wielgomasów.
Prezes Dawtony w warszawskim ratuszu
Trzaskowski spotkał się też z prezesem Dawtony Pawłem Wielgomasem już w siedzibie urzędu miasta Warszawy 11 czerwca 2025 r.
Były to wizyty w ramach prekampanii i kampanii wyborczej, z udziałem wielu uczestników, w tym członków rodziny Państwa Wielgomasów
— zastrzegła rzeczniczka prasowa Urzędu m.st. Warszawy Monika Beuth.
Jadczak mimo pytań do polityków KO zaangażowanych w organizację Campusu Polska Przyszłości, którzy nawiasem mówiąc oficjalnie są tylko „wolontariuszami”, a organizatorem wydarzenia jest Fundacja Campus Polska Przyszłości, dziennikarz nie dowiedział się o szczegółach wsparcia Campusu Polska Przyszłości przez firmę Dawtona.
Łączna kwota świadczeń ze strony firmy Dawtona, związanych z udziałem w naszych wydarzeniach w latach 2024 i 2025, wynosi mniej niż 1,3 proc. sumy przychodów Fundacji w tych latach tj. 2024 i 2025
— enigmatycznie przekazał w końcu Marcin Wypchło, prezes Fundacji Campus Polska Przyszłości. Jak zaznaczył dziennikarz, nie da się wobec tego wyliczyć konkretnej kwoty wsparcia wydarzenia Trzaskowskiego przez Dawtonę, ponieważ nie opublikowano przychodów Campusu za 2025 rok.
Warto podkreślić, że prezes Dawtony Paweł Wielgomas i jego ojciec Andrzej łącznie wpłacili 130 tys. zł na minioną kampanię wyborczą Rafała Trzaskowskiego.
Telefon od Nitrasa
Tymczasem w czasie pracy nad tekstem Szymon Jadczak miał dość zdumiewający telefon - skontaktował się z nim poseł KO Sławomir Nitras i przez 36 minut starał się odwodzić go od pisania tekstu o związkach Campusu z Dawtoną, przy czym tłumaczył to rzekomymi zawiłościami polskiej polityki.
Gdybym wiedział, że jest kwestia tej działki, albo gdyby fundacja wiedziała, to ja bym na pewno nie zgodził się na to, żeby Dawtona była partnerem. Myśmy po prostu nie mieli o tym bladego pojęcia. Bladego pojęcia nie mieliśmy
— bronił się Nitras.
Czy relacje polityków KO z firmą Dawtona miały wpływ na opieszałość Koalicji 13 grudnia w rozwiązywania sprawy działki w Zabłotni? Po tekście dziennikarza WP to pytanie staje się jeszcze bardziej zasadne.
tkwl/wp.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745512-jadczak-ujawnia-spotkania-politykow-ko-z-wladzami-dawtony
