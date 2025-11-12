Poseł PiS Marcin Romanowski złożył zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Waldemara Żurka. „To jeden z najpoważniejszych przepisów w polskim prawie – dotyczy działalności na rzecz obcego wywiadu poprzez prowadzenie dezinformacji uderzającej w ustrój RP i organy państwa. Minimalna kara: 8 lat, maksymalna: 30 lat więzienia” - napisał były wiceminister na platformie X. Chodzi m.in. o domniemane kontakty obecnego szefa MS z Pablo Gonzálezem vel Pawłem Rubcowem - rosyjskim szpiegiem udającym hiszpańskiego dziennikarza.
Doniesienia o domniemanych kontaktach Żurka z Rubcowem pojawiły się na portalu X na początku tego tygodnia. Zwróciła na nie uwagę m.in. przewodnicząca KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka. Szef MS i Prokurator Generalny opublikował nerwowe nagranie, w którym… odgraża się politykom opozycji, którzy podchwycili informację o domniemanych kontaktach z Rubcowem.
Marcin Romanowski, poseł PiS, który korzysta z azylu politycznego na Węgrzech, poinformował dziś rano o złożeniu zawiadomienia do prokuratury.
Złożyłem zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 130 § 9 k.k. przez Waldemara Żurka (oraz inne osoby): udział w działalności obcego wywiadu poprzez dezinformację uderzającą w ustrój RP. To jeden z najpoważniejszych przepisów w polskim prawie – dotyczy działalności na rzecz obcego wywiadu poprzez prowadzenie dezinformacji uderzającej w ustrój RP i organy państwa. Minimalna kara: 8 lat, maksymalna: 30 lat więzienia
— napisał na platformie X.
„Skala jest zbyt poważna, by ją ignorować”
Romanowski obszernie wyjaśnia, dlaczego zdecydował się na złożenie zawiadomienia.
Dlaczego złożyłem zawiadomienie? Bo skala powiązań i zbieżności działań jest zbyt poważna, aby ją ignorować.
Możliwe kontakty z Pawłem Rubcowem (Pablo Gonzálezem) – osobą podejrzaną o szpiegostwo GRU; media podawały, że w jego telefonie były kontakty m. in. do Żurka.
Wypowiedź Żurka (2016): „momentalnie telefon z Hiszpanii, od ważnego dziennikarza…” – wskazuję na zbieżność z działalnością Rubcowa.
Publikacja Rubcowa w 2016 r. w Hiszpanii o „demokracji w tarapatach w Polsce” i inne materiały – przekaz tożsamy z linią, którą Żurek rozpowszechniał w kraju.
Wątek Tomasza Szmydta: Żurek uczestniczył w procedurze rekomendowania go do WSA; wskazuję relacje o kontaktach Szmydta z politykami PO w Sejmie. Plus obecność Rubcowa na wieczorze wyborczym Lewicy i w środowiskach liberalnych mediów.
Działalność publiczna Żurka: narracje zgodne z przekazem Rosji/Białorusi (granica 2021, stan wyjątkowy, ataki na instytucje państwa) – typowy schemat operacji dezinformacyjnej.
Najnowsze wideo Żurka – nerwowe, bez merytorycznych wyjaśnień, z odwracaniem uwagi od sedna sprawy. Tym bardziej - w kontekście ukrywania przez Żurka oświadczenia majątkowego i medialnych doniesień o kilkunastu nieruchomościach - sprawa powinna zostać wyjaśniona
— wyliczył poseł PiS.
Bezpieczeństwo państwa nie może być zakładnikiem środowiskowej lojalności i politycznych układów. Polska musi się bronić przed operacjami wpływu — także wtedy, gdy dotyczą one ludzi, którzy dziś kontrolują kluczowe resorty. A raczej: tym bardziej, gdy dotyczą one takich ludzi
— podsumował Marcin Romanowski.
Żurek o kontaktach z „hiszpańskim dziennikarzem”
O tym, że obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek miał za czasów rządów PiS kontaktować się z Pawłem Rubcowem - rosyjskim szpiegiem działającym na terenie Europy jako hiszpański dziennikarz Pablo Gonzales - pisano na portalu X na początku tego tygodnia. Użytkownik Jack Strong podkreślił, że w telefonie Rubcowa „znajdował się kontakt do obecnego ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, a także korespondencja prowadzona za pośrednictwem komunikatorów”. Internauta powołał się na swoje „źródła w ABW”. W sierpniu 2016 r., na portalu NAIZ ukazał się artykuł Rubcowa o
Na platformie X krążył fragment wywiadu Żurka z maja 2016 r. dla Tok FM. Wówczas znany był jako sędzia sprzeciwiający się reformom PiS w wymiarze sprawiedliwości. Obecny minister w pewnym momencie wspomniał, że gdy tylko pojawił się projekt zmian w TK, momentalnie zadzwonił do niego „odważny hiszpański dziennikarz”. Sprawę podchwycili politycy opozycji, ale również m.in. przewodnicząca KRS Dagmara Pawełczyk-Woicka.
