TYLKO U NAS. Kuźmiuk broni Obajtka i punktuje obecny Orlen: Nikogo nie złapaliśmy za rękę, ale moim zdaniem wrócił nielegalny przywóz paliw

To są zarzuty dęte w zestawieniu z wynikami, które bronią sześcioletnią kadencję Daniela Obajtka. Stworzył on złotą kurę, która będzie znosić złote jajka dla polskiego państwa. Przypomnę tylko, że w 2023 roku Orlen dał polskiemu państwu 15 proc. wszystkich dochodów budżetowych, więc jeśli taka firma kuleje, to dlatego mamy deficyt rzędu prawie 300 mld zł.” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk.

Parlamentarzysta PiS z wielkim entuzjazmem skomentował wczorajszy Marsz Niepodległości, w którym wziął udział wraz z innymi politykami swojego ugrupowania.

To był już mój 3 czy 4 marsz, ale, mówiąc szczerze, z taką frekwencją się jeszcze nie zetknąłem. Mieliśmy jako PiS punkt zbiórki na rogu Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej przy stacji metra. Po godz. 14. przeszliśmy…

