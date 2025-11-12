Kto odpowiada za zamknięcie Dworca Centralnego w czasie, gdy na 11 listopada przyjeżdżają do Warszawy ludzie z całej Polski? Marek Jakubiak wskazał na jednego z polityków PSL. Komentował też kwestie wyłączenia świateł na moście im. Księcia Józefa Poniatowskiego w trakcie Marszu Niepodległości.
Marek Jakubiak był gościem Marcina Wikły na antenie Telewizji wPolsce24. Polityk Wolnych Republikanów komentował sprawę wyłączenia Dworca Centralnego m.in. na czas, w którym morze polskich patriotów miało przyjechać do stolicy na Marsz Niepodległości.
Poseł Jakubiak przekonywał, że w tej kwestii „PSL się kłania”.
Wyłączenie Dworca Centralnego z przebiegu ludzkiego, to była zasługa PSL-u. To Paszyk za to odpowiada. Gratulujemy kolegom z PSL-u patriotyzmu
– stwierdził.
Skomentował też zakaz używania środków pirotechnicznych w trakcie Marszu Niepodległości.
To są race sygnałowe, a nie środki bojowe. (…) Pani redaktor Marta Kielczyk przed chwilą miała czerwoną różę na białej bluzce, to trzeba jej zabronić tej czerwonej. Skoro oni już się przebrali za biało-czerwone serduszka (…) to nie znaczy, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy dobrze życzą. Rozumiem, że patriotyzm może mieć różne oblicza. Rozumiem, że każdy może myśleć o Polsce inaczej, ale o Polsce, nie w Unii, ale o Polsce. I to nas różni od tych ojkofobów, którzy wstydzą się Ojczyzny
– powiedział.
Most Poniatowskiego bez światła
Kolejną kwestią była sprawa braku oświetlenia mostu im. Księcia Józefa Poniatowskiego, którym szła kolumna marszu. W tej kwestii Marek Jakubiak zwracał uwagę na rolę prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.
Dba o nasze bezpieczeństwo wyłączając nam światło. Żebyśmy się nie pozabijali o to światło, jak kiedyś ludzie prymitywni. Chyba o to chodziło. (…) Pamiętam atmosferę kampanii wyborczej. Taki narodowiec. Śmiałem się z tego, ale część ludzi w to uwierzyła i głosowała na niego
– stwierdził Jakubiak.
W rozmowie poruszono też m.in. Kwestię przemówienia Donalda Tuska, które wygłosił on w Gdańsku.
Mam wrażenie, że Tusk lepiej zna słowa hymnu niemieckiego do polskiego
– żartował poseł Wolnych Republikanów.
Prowadzący rozmowę mówił o tym, że „każda wspólnota Tuska drażniła i ten marsz też”.
Trzeba wyłączyć mu światło, zamknąć Dworzec Centralny, do kanalizacji puścić płyn do odstraszania dzików. Sodoma i Gomora
– odparł Marek Jakubiak.
mly/Telewizja wPolsce24
