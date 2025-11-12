WIDEO

TYLKO U NAS. Kto zamknął Dworzec Centralny na Marsz Niepodległości? Jakubiak: "Gratulujemy kolegom z PSL-u patriotyzmu"

  • Polityka
  • opublikowano:
Sprawdź Marek Jakubiak o zamknięciu Dworca Centralnego na czas Marszu Niepodległości / autor: wPolsce24
Marek Jakubiak o zamknięciu Dworca Centralnego na czas Marszu Niepodległości / autor: wPolsce24

Kto odpowiada za zamknięcie Dworca Centralnego w czasie, gdy na 11 listopada przyjeżdżają do Warszawy ludzie z całej Polski? Marek Jakubiak wskazał na jednego z polityków PSL. Komentował też kwestie wyłączenia świateł na moście im. Księcia Józefa Poniatowskiego w trakcie Marszu Niepodległości.

Marek Jakubiak był gościem Marcina Wikły na antenie Telewizji wPolsce24. Polityk Wolnych Republikanów komentował sprawę wyłączenia Dworca Centralnego m.in. na czas, w którym morze polskich patriotów miało przyjechać do stolicy na Marsz Niepodległości.

Poseł Jakubiak przekonywał, że w tej kwestii „PSL się kłania”.

Wyłączenie Dworca Centralnego z przebiegu ludzkiego, to była zasługa PSL-u. To Paszyk za to odpowiada. Gratulujemy kolegom z PSL-u patriotyzmu

– stwierdził.

Skomentował też zakaz używania środków pirotechnicznych w trakcie Marszu Niepodległości.

To są race sygnałowe, a nie środki bojowe. (…) Pani redaktor Marta Kielczyk przed chwilą miała czerwoną różę na białej bluzce, to trzeba jej zabronić tej czerwonej. Skoro oni już się przebrali za biało-czerwone serduszka (…) to nie znaczy, że mamy do czynienia z ludźmi, którzy dobrze życzą. Rozumiem, że patriotyzm może mieć różne oblicza. Rozumiem, że każdy może myśleć o Polsce inaczej, ale o Polsce, nie w Unii, ale o Polsce. I to nas różni od tych ojkofobów, którzy wstydzą się Ojczyzny

– powiedział.

Most Poniatowskiego bez światła

Kolejną kwestią była sprawa braku oświetlenia mostu im. Księcia Józefa Poniatowskiego, którym szła kolumna marszu. W tej kwestii Marek Jakubiak zwracał uwagę na rolę prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Dba o nasze bezpieczeństwo wyłączając nam światło. Żebyśmy się nie pozabijali o to światło, jak kiedyś ludzie prymitywni. Chyba o to chodziło. (…) Pamiętam atmosferę kampanii wyborczej. Taki narodowiec. Śmiałem się z tego, ale część ludzi w to uwierzyła i głosowała na niego

– stwierdził Jakubiak.

W rozmowie poruszono też m.in. Kwestię przemówienia Donalda Tuska, które wygłosił on w Gdańsku.

Mam wrażenie, że Tusk lepiej zna słowa hymnu niemieckiego do polskiego

– żartował poseł Wolnych Republikanów.

Prowadzący rozmowę mówił o tym, że „każda wspólnota Tuska drażniła i ten marsz też”.

Trzeba wyłączyć mu światło, zamknąć Dworzec Centralny, do kanalizacji puścić płyn do odstraszania dzików. Sodoma i Gomora

– odparł Marek Jakubiak.

mly/Telewizja wPolsce24

