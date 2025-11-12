Obajtek stawi się w prokuraturze? B. prezes Orlenu: "Będzie niespodzianka". O 11:30 protest przeciwko politycznym represjom

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Daniel Obajtek / autor: Fratria /X:@marcinfijolek, FB:AndrzejSliwka88
Daniel Obajtek / autor: Fratria /X:@marcinfijolek, FB:AndrzejSliwka88

Daniel Obajtek, były prezes Orlenu był wczoraj wieczorem pytany w rozmowie z Polsat News o dzisiejsze przesłuchanie w prokuraturze. Czy stawi się na przesłuchanie? „Będzie to niespodzianką, zobaczycie państwo jutro” - powiedział europoseł PiS. Zarzuty pod jego adresem określił jako „cyrk polityczny”. O godzinie 11:30 przed siedzibą Prokuratury Regionalnej w Warszawie ma odbyć się dziś protest przeciwko politycznym represjom wobec Daniela Obajtka.

Szef polskiego rządu na konferencji prasowej z 5 marca 2024 r. przekonywał, że Daniel Obajtek w czasie, gdy był prezesem Orlenu, podpisał zlecenie dla detektywa.

Mamy też dokumentację, która pokazuje, czym zajmował się detektyw — śledzeniem posłów opozycji. Pana Kierwińskiego, Grabca, Halickiego

— stwierdził wówczas Donald Tusk.

Dziś Obajtek ma zostać w tej sprawie przesłuchany przez upolitycznioną prokuraturę.

CZYTAJ TAKŻE:

-Stanowcza reakcja na rewelacje Tuska! Obajtek: Nie wynajmowałem detektywa do śledzenia polityków. To kłamstwo

-Grabiec: „Inni politycy też wpisują się na listę ściganych przez polskie prawo”. Szef KPRM fantazjuje o Romanowskim w ruskich mediach

Staram się dotrzymywać słowa”

Wczoraj wieczorem Daniel Obajtek był pytany przez Bogdana Rymanowskiego na antenie Polsat News, czy stawi się dziś w prokuraturze.

Będzie to niespodzianką, zobaczycie państwo jutro

— zapowiedział.

Pytany o sugestie, że może próbować „wykorzystywać chorobę”, aby uniknąć stawiennictwa, odparł:

Mam zespół Tourette’a i nigdy tego nie ukrywałem, ale to nie jest żadna poważna choroba, która w czymś mnie dyskwalifikuje.

Jestem zdrowy na ciele i umyśle, staram się dotrzymywać słowa, nie gram żadną swoją chorobą

— zaznaczył.

Dziennikarz Polsat News Marcin Fijołek opublikował w sieci zdjęcie, na którym widać Obajtka w porannym samolocie z Brukseli. Autorką jest Bianka Frejlich, związana obecnie z TVP w likwidacji.

Obajtek podziękował również organizatorom i uczestnikom dzisiejszej pikiety przed Prokuraturą Regionalną w Warszawie. O godzinie 11:30, przy Krakowskim Przedmieściu 25 będzie można zaprotestować przeciwko politycznym represjom wobec byłego prezesa Orlenu.

Chcę również podziękować tym wszystkim społecznikom, ruchom patriotycznym, którzy jutro przed prokuraturą o godz. 11:30 robią pikietę i kolegom moim politycznym. Bardzo wam dziękuję, że będziecie

— podkreślił europoseł.

Nie wiem, czy premier był świadomy tego, co mówi”

Były prezes Orlenu określił zarzuty pod jego adresem jako „cyrk polityczny”. Jak zaznaczył, spółka miała prawo do korzystania z usług detektywistycznych.

To jest normalną rzeczą, że w momencie kiedy robimy strategiczne połączenia, kiedy odrywaliśmy się od ropy rosyjskiej, gazu rosyjskiego, kiedy nagrywano mnie w gabinecie, gdy wyciekały wrażliwe dane ze spółki, miała pełne prawo generalnie wynająć firmę w zakresie usług detektywistycznych

— podkreślił Obajtek.

Jeśli spółka czuje się pokrzywdzona, to spółka powinna z powództwa cywilnego złożyć wniosek do sądu

— dodał.

Pytany o wypowiedź premiera Donalda Tuska, który sugerował, że detektywi pracujący dla Orlenu mieli śledzić polityków KO, przypomniał:

To, co powiedział pan Donald Tusk, to ja też się niedawno dowiedziałem, że współpracowałem z Hezbollahem i wieloma innymi instytucjami.

Ja nie wiem, czy pan premier był świadomy tego, co mówi. Mówił o wielu rzeczach, łącznie z aferami przy podpisaniu umowy Orlenu z Lotosem, z Saudyjczykami, a dziś wychodzą członkowie rządu i mówią, że jesteśmy wspaniale zabezpieczeni, bo mamy partnera Arabię Saudyjską

— powiedział.

CZYTAJ WIĘCEJ:

-Obajtek odpowiada na atak Tuska: Boi się mnie Pan na listach, taka jest prawda. Po ile dziś Polacy płacą za paliwo?

-Jeszcze chwila a Onet byłby szybszy od Tuska. Dwie minuty dzieliły wpis premiera o Danielu Obajtku od publikacji na portalu

-Samer A. zabiera głos po tekście Onetu: Nie jestem powiązany z Hezbollahem. To, co publikuje prasa, jest motywowane politycznie

aja/Polsat News, X, FB

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych