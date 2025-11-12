KOMENTARZE

Farsa w sprawie paktu migracyjnego! Jarosław Kaczyński: Nic nowego. Jesteśmy zdani na łaskę Brukseli. Tak będzie co roku

„Tak będzie co roku. To było jasne od początku” – napisał prezes Jarosław Kaczyński komentując reakcje na rzekomo korzystne dla Polski rozwiązania związane z paktem migracyjnym.

Komisja Europejska ogłosiła decyzję ws. paktu migracyjnego, która politycy Koalicji 13 Grudnia, w tym premier Donald Tusk ogłosili jako sukces dla Polski. Nie zwrócili jednak uwagi na kwestię pewnego warunku.

Bułgaria, Czechy, Estonia, Chorwacja, Austria i Polska zmagają się z poważną sytuacją migracyjną i będą mogły wystąpić o pełne lub częściowe zwolnienie z relokacji migrantów na nadchodzący rok w ramach unijnego paktu azylowo-migracyjnego

– poinformowała Komisja Europejska.

Każde z tych państw, jak podała Komisja, może wystąpić w tej sprawie do Rady UE (która zrzesza wszystkie państwa członkowskie). Decyzję Rada UE będzie musiała podjąć w głosowaniu większością kwalifikowaną. Jeśli tak się stanie, wyłączenie będzie obowiązywać na rok.

Decyzja KE spotkała się z reakcją premiera Donalda Tuska.

Tak, jak mówiłem, Polska nie będzie przyjmować migrantów w ramach Paktu Migracyjnego. Ani płacić za to. To już decyzja. Robimy, nie gadamy!

— napisał.

Wpis Jarosława Kaczyńskiego

Do sprawy odniósł się Jarosław Kaczyński, który zwrócił uwagę na to, o czym nie wspomniał premier Donald Tusk.

Tak jak mówiłem - w sprawie paktu migracyjnego nic nowego. Pakt obowiązuje, a my jesteśmy zdani na łaskę Brukseli. Tak będzie co roku. To było jasne od początku

– napisał prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Prezesowi PiS wtórują politycy jego partii.

Tusk okłamał Polaków!

– napisała Anna Zalewska.

Tusk do dymisji

– apeluje Stanisław Karczewski.

