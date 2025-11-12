„Tak będzie co roku. To było jasne od początku” – napisał prezes Jarosław Kaczyński komentując reakcje na rzekomo korzystne dla Polski rozwiązania związane z paktem migracyjnym.
Komisja Europejska ogłosiła decyzję ws. paktu migracyjnego, która politycy Koalicji 13 Grudnia, w tym premier Donald Tusk ogłosili jako sukces dla Polski. Nie zwrócili jednak uwagi na kwestię pewnego warunku.
Bułgaria, Czechy, Estonia, Chorwacja, Austria i Polska zmagają się z poważną sytuacją migracyjną i będą mogły wystąpić o pełne lub częściowe zwolnienie z relokacji migrantów na nadchodzący rok w ramach unijnego paktu azylowo-migracyjnego
– poinformowała Komisja Europejska.
Każde z tych państw, jak podała Komisja, może wystąpić w tej sprawie do Rady UE (która zrzesza wszystkie państwa członkowskie). Decyzję Rada UE będzie musiała podjąć w głosowaniu większością kwalifikowaną. Jeśli tak się stanie, wyłączenie będzie obowiązywać na rok.
Decyzja KE spotkała się z reakcją premiera Donalda Tuska.
Tak, jak mówiłem, Polska nie będzie przyjmować migrantów w ramach Paktu Migracyjnego. Ani płacić za to. To już decyzja. Robimy, nie gadamy!
— napisał.
Wpis Jarosława Kaczyńskiego
Do sprawy odniósł się Jarosław Kaczyński, który zwrócił uwagę na to, o czym nie wspomniał premier Donald Tusk.
Tak jak mówiłem - w sprawie paktu migracyjnego nic nowego. Pakt obowiązuje, a my jesteśmy zdani na łaskę Brukseli. Tak będzie co roku. To było jasne od początku
– napisał prezes Prawa i Sprawiedliwości.
Prezesowi PiS wtórują politycy jego partii.
Tusk okłamał Polaków!
– napisała Anna Zalewska.
Tusk do dymisji
– apeluje Stanisław Karczewski.
