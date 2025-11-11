Pełnomocnik Zbigniewa Ziobry mec. Bartosz Lewandowski potwierdził PAP doniesienia „Rzeczpospolitej”, z których wynika, że Ziobro zaproponował neo-Prokuraturze Krajowej przesłuchanie go w Brukseli lub na Węgrzech oraz zadeklarował, że stawi się na nim, by usłyszeć zarzuty.
Sejm uchylił w piątek immunitet posłowi Prawa i Sprawiedliwości, byłemu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze w odniesieniu do 26 zarzutów, które chce mu postawić Prokuratura Krajowa, w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Sejm wyraził także zgodę na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie byłego szefa MS, który - jak zadeklarował mec. Lewandowski - aktualnie czasowo przebywa w Budapeszcie. Wykonanie postanowienia o zatrzymaniu powierzono funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Zaproponowaliśmy, żeby Zbigniew Ziobro został przesłuchany w drodze pomocy urzędu konsularnego, albo w drodze pomocy międzynarodowej, czyli przeprowadzenia takich czynności na odległość
— przekazał „Rz” mec. Bartosz Lewandowski, adwokat Zbigniewa Ziobry oraz potwierdził te doniesienia Polskiej Agencji Prasowej.
Pan minister może stawić się w umówionym miejscu i terminie, bowiem Polska nie jest już od długiego czasu miejscem jego stałego zamieszkania
— dodał mecenas.
„Nie ma mowy o ukrywaniu się”
Jak podała we wtorek „Rz”, prokuratura dysponuje dwoma zagranicznymi adresami do korespondencji do Zbigniewa Ziobry - w Belgii i na Węgrzech. Pierwszy adres znajduje się w Brukseli, gdzie od ponad roku Ziobro mieszka wraz z rodziną, odkąd jego żona Partycja Kotecka-Ziobro rozpoczęła pracę w Parlamencie Europejskim. Mec. Lewandowski nie podał adresu na Węgrzech, ale zapewnił „Rz”, że prokuratura go zna.
Jak donosi „Rz”, przyjęcie pierwszej propozycji, czyli przesłuchanie w urzędzie konsularnym, oznaczałoby, że Ziobro miałby stawić się w polskim konsulacie – na Węgrzech lub w Belgii i tam zostać przesłuchany przez konsula lub osobę przez niego upoważnioną, mającą stopień konsularny lub dyplomatyczny. Natomiast przesłuchanie w ramach międzynarodowej pomocy prawnej, oznacza przeprowadzenie tej czynności przez sąd lub prokuratura państwa obcego, na podstawie wniosku przesłanego przez polski sąd lub prokuratora.
Według „Rz” Ziobro złożył taką propozycję prokuraturze, ponieważ pozwoliłoby mu to uniknąć tymczasowego aresztowania, o które może wystąpić do sądu prokuratura, jeśli uzna, że były minister ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości. Z kolei Mec. Lewandowski zapewnił, że „nie ma mowy o ukrywaniu się”, ponieważ prokuratura jest poinformowana o aktualnym miejscu pobytu Ziobry, a „centrum spraw życiowych” polityka od długiego czasu jest poza Polską.
Jak zwrócił uwagę dziennik, zastosowanie przez sąd tymczasowego aresztowania wobec Ziobry, umożliwiłoby także wydanie za nim Europejskiego Nakazu Aresztowania lub międzynarodowego listu gończego. „Rz” zaznaczyła przy tym, powołując się na pismo Piotra Woźniaka, szefa zespołu śledczego w Prokuraturze Krajowej, że wyrażenie przez Sejm zgody na zatrzymanie Ziobry i jego tymczasowe aresztowanie nie jest równoznaczne z obowiązkiem skierowania do sądu wniosku o jego tymczasowe aresztowanie. Z dokumentu wynika też, że prokuratura odstąpi od tymczasowego aresztowania Ziobry, gdyby spowodowało to poważne niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia.
„Sądowa ustawka”
Ziobro do sprawy odniósł się w poniedziałkowym wpisie na platformie X.
Oskarżam Donalda Tuska o próbę bezprawnego pozbawienia mnie wolności - o sądową ustawkę! Po uchyleniu mi w piątkowy wieczór immunitetu, decyzję o areszcie miał podjąć ustawiony »dyżurny« sędzia Malinowski - wyjątkowo upolityczniony aktywista nadzwyczajnej kasty
— napisał były minister sprawiedliwości.
Zbigniew Ziobro od ponad roku przebywa poza granicami Polski, dokąd wyjechał w związku z leczeniem po operacji rozległego nowotworu przełyku z przerzutami i kontynuowaną terapią onkologiczną, co podkreślał w ubiegłym tygodniu mec. Lewandowski.
CZYTAJ WIĘCEJ:
- TYLKO U NAS. Powrót do Polski? Azyl na Węgrzech? Jaki plan ma Zbigniew Ziobro? „Podejmę takie decyzje, które będą dobre dla zwycięstwa”
- TYLKO U NAS. Ziobro komentuje ustalenia wPolityce.pl ws. Mraza: Prowokator Giertycha został złapany na gorącym uczynku
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745497-ziobro-gotowy-stanac-przed-neo-pk-podal-dwa-adresy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.