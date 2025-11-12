„Katowice osiągnęły ogromny sukces w okresie transformacji i dysponują sporym rezerwuarem utalentowanych pracowników” – stwierdził w rozmowie z „Financial Times” prof. Simon Stockley z Uniwersytetu Cambridge, współtwórca konsorcjum wspierającego przedsiębiorczość na Śląsku.
Brytyjski dziennik w opublikowanym dziś artykule napisał, że Katowice przeszły transformację „od podupadającego przemysłu paliw kopalnych” i „próbują przekształcić się w centrum bankowości, IT i firm gamingowych”. Redakcja porównała stolicę województwa śląskiego do Aberdeen w Szkocji czy Gelsenkirchen w Niemczech, gdzie także doszło do zmian gospodarczych i społecznych.
Katowice to polski Pittsburgh: przykład udanej transformacji od węgla do nowych gałęzi przemysłu i znacznie wyższej jakości życia
— powiedział prof. Marcin Piątkowski, ekonomista z Akademii Leona Koźmińskiego, nawiązując do amerykańskiego miasta, w którym kiedyś dominował przemysł stalowy.
„Rezerwuar talentów”
„FT” wspomniał, że obecnie tylko jedna z siedmiu katowickich kopalń węgla kamiennego pozostaje czynna. Jako przykład zmian zachodzących w mieście wymieniono przebudowę terenów górniczych i zabudowań industrialnych na centra handlowe, muzeum, salę koncertową oraz kompleks wieżowców mieszkalno-biurowych.
W najnowszej fazie odrodzenia po czasach wydobywania węgla Katowice rozpoczęły projekt o wartości 233 mln euro, mający na celu przekształcenie stuletnich ceglanych budynków opuszczonej kopalni węgla w centrum tworzenia gier i rozwoju technologii, finansowany zarówno ze środków miejskich, jak i unijnych
— czytamy na łamach brytyjskiej gazety.
Prof. Stockley zwrócił uwagę, że wiele innych krajów w Europie próbowało powtórzyć sukcesu Doliny Krzemowej, w czym poniosły porażkę.
Można budować wszystkie możliwe wspaniałe ośrodki i inkubatory przedsiębiorczości, ale jeśli nie znajdą się w nich utalentowani przedsiębiorcy i innowatorzy, to będzie to kompletne marnotrawstwo pieniędzy
— oznajmił.
Jego zdaniem Katowice „wydają się dysponować rezerwuarem talentów” i osiągnęły już „ogromny sukces transformacyjny”, choć zaznaczył, że niepewne jest, czy najnowszy projekt przyciągnie wielu wysoko wykwalifikowanych pracowników spoza Polski.
Warto jednak dodać, że likwidacja przemysłu w tym regionie nie jest pomysłem, który zwiększa niezależność polskiej gospodarki. Na Śląsku ciągle protestują górnicy i hutnicy, broniąc polskiego przemysłu. Zlikwidowanie wielu fabryk i przeniesienie produkcji w wielu gałęziach przemysłu głównie do Chin coraz dotkliwiej daje się odczuć całej Europie.
koal/PAP
