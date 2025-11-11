11 listopada 1918 r. po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość i stała się suwerennym państwem. Polacy wykonali transparent z trafnym przekazem - „Kotki i psiecka nie zastąpią ci dziecka. Polski naród wymiera!”
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA. Ruszył Marsz Niepodległości! Morze biało-czerwonych flag w Warszawie. Bierze w nim udział 250 tysięcy Polaków
Narodowe Święto Niepodległości upamiętnia przekazanie przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu tego dnia w 1918 r. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 r. Zniesiono je w 1945 r. i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 r. na mocy ustawy - od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.
„Kotki i psiecka nie zastąpią ci dziecka”
Polscy patrioci obecni na Marszu Niepodległości w Warszawie wykonali transparent z trafnym przekazem - „Kotki i psiecka nie zastąpią ci dziecka. Polski naród wymiera! Trwa katastrofa demograficzna, a wskaźnik urodzeń w Polsce wynosi dramatyczne 1,6! Demografia to przyszłość”.
Na Marszu Niepodległości nie brakuje trafnego przekazu. Bez młodego pokolenia nie ma przyszłości, a rodzina to fundament silnego narodu
— dodał jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak i zamieścił zdjęcie transpaentu.
CZYTAJ TAKŻE:
— „Jesteście, Narodzie?”. Płomienne przemówienie prezydenta, dumni Polacy i Tusk, który znów uciekł przed polskością. Święto Niepodległości
— Przemówienie prezydenta: Widzimy, że część polskich polityków gotowa jest do tego, aby po kawałku oddawać polską niepodległość
— Cała Polska to usłyszała! Prezydenckie „czołem żołnierze i funkcjonariusze” wybrzmiało przed Grobem Nieznanego Żołnierza
— Prezydent Nawrocki wręczył odznaczenia państwowe. Order Orła Białego otrzymali Waldemar Łysiak i Andrzej Poczobut
— Wymowny transparent pojawił się na Marszu Niepodległości! „Polska dziś się upomina - zwrócić Tuska do Berlina!”
tt/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745482-trafny-przekaz-kotki-i-psiecka-nie-zastapia-ci-dziecka
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.