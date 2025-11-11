Trafny przekaz Polaków na Marszu Niepodległości w Warszawie! "Kotki i psiecka nie zastąpią ci dziecka. Polski naród wymiera!"

Sprawdź Obchody Narodowego Święta Niepodległości / autor: PAP/Paweł Supernak
Obchody Narodowego Święta Niepodległości / autor: PAP/Paweł Supernak

11 listopada 1918 r. po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość i stała się suwerennym państwem. Polacy wykonali transparent z trafnym przekazem - „Kotki i psiecka nie zastąpią ci dziecka. Polski naród wymiera!”

Narodowe Święto Niepodległości upamiętnia przekazanie przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu tego dnia w 1918 r. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 r. Zniesiono je w 1945 r. i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 r. na mocy ustawy - od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.

Kotki i psiecka nie zastąpią ci dziecka”

Polscy patrioci obecni na Marszu Niepodległości w Warszawie wykonali transparent z trafnym przekazem - „Kotki i psiecka nie zastąpią ci dziecka. Polski naród wymiera! Trwa katastrofa demograficzna, a wskaźnik urodzeń w Polsce wynosi dramatyczne 1,6! Demografia to przyszłość”.

Na Marszu Niepodległości nie brakuje trafnego przekazu. Bez młodego pokolenia nie ma przyszłości, a rodzina to fundament silnego narodu

— dodał jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak i zamieścił zdjęcie transpaentu.

tt/X

