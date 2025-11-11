„Polska musi być silna, naród musi być zjednoczony wobec tego nieszczęścia, które dzieje się dzisiaj w kraju i tego, które nam grozi z zewnątrz” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Prezes PiS, który bierze udział w Marszu Niepodległości, powiedział dla Telewizji wPolsce, że priorytetem dla zachowania niepodległości Polski powinno być odsunięcie rządu Donalda Tuska od władzy.
Polska musi być silna, naród musi być zjednoczony wobec tego nieszczęścia, które dzieje się dzisiaj w kraju i tego, które nam grozi z zewnątrz. Zresztą po części te sprawy są ze sobą połączone. Musimy być silni, musimy skończyć z Tuskiem i jego jednoosobowymi rządami, bo to jest koniec demokracji, praworządności i wolności. W takim kraju nikt nie jest wolny
— zaznaczył.
Niebezpieczeństwa zewnętrzne
Jarosław Kaczyński ocenił, że obecna władza nie przygotuje Polski na odparcie zagrożeń zewnętrznych.
Po drugie, ponieważ są też i niebezpieczeństwa zewnętrzne, to musimy się do nich sprawnie przygotowywać. Łatwiej ja stąd odfrunę prosto na Żoliborz, niż on to zrobi. Po prostu trzeba go jak najszybciej zmienić
— podkreślił lider opozycji.
Życzę Polsce, by trwała przez wieki jeszcze długo po tym, jak odejdą nawet te pokolenia, które dzisiaj są jeszcze w powijakach, a liczę na to, że życie ludzkie będzie przez medycynę przedłużane. Polska musi być wieczna, suwerenna i żyć w możliwie dobrych stosunkach z innymi narodami. Wiadomo, że jest konkurencja i to w Europie powinno być jakoś zinstytucjonalizowane, ale to nie może mieć nic wspólnego z tą żałością, jaką jest dzisiaj Unia Europejska. To może się nazywać Unia Europejska, ale musi być zupełnie inna
— zaznaczył Jarosław Kaczyński.
