„Wolność nie jest dana raz na zawsze i jest to bardzo ważny dar, który trzeba docenić i zauważyć. To też powinien być marsz pojednania, pomimo różnych podziałów dla naszej wspaniałej ojczyzny” – mówiła w rozmowie ze Stanisławem Pyrzanowskim na antenie Telewizji wPolsce24 Katarzyna Sójka, poseł PiS, była minister zdrowia.
11 listopada 1918 r. po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość i stała się suwerennym państwem. Narodowe Święto Niepodległości upamiętnia przekazanie przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu tego dnia w 1918 r. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 r. Zniesiono je w 1945 r. i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 r. na mocy ustawy - od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.
„Wolność nie jest dana raz na zawsze”
Katarzyna Sójka zaznaczyła, że „zupełnie niepotrzebne jest robienie złego PR-u Marszowi Niepodległości, ponieważ to piękny marsz Polek i Polaków”.
Ja osobiście jestem tu pierwszy raz, ale to piękny i dumny marsz Polek i Polaków. Jesteśmy dumni z naszej wspaniałej historii i naszych bohaterów. Mam też refleksję, że wolność nie jest dana raz na zawsze i jest to bardzo ważny dar, który trzeba docenić i zauważyć. To też powinien być marsz pojednania, pomimo różnych podziałów dla naszej wspaniałej ojczyzny
— podkreśliła była minister zdrowia.
Obserwujemy morze biało-czerwonych flag i morze Polek i Polaków od jednego horyzontu do drugiego, nie widzę ani końca, ani początku tego marszu. To są setki tysięcy osób. Wspaniała, pozytywna energia, ogromna radość i duma z naszej historii, polskości, niepodległości. 107 rocznica. Myślę, że również z naszych bohaterów – Piłsudski, Dmowski, Paderewski i wielu, wielu innych. Dzisiaj tu wybrzmiewa ta ogromna radość
— wskazała Katarzyna Sójka.
Sójka: „Nie powinni się bać”
Przypomniała, że „z tego, co słyszeliśmy, to prezydenta Warszawy na marszu nie będzie, pomimo że obiecał to w kampanii wyborczej”.
Ponad podziałami dla naszej ojczyzny, dla Polski powinien się tutaj pojawić, ale go tutaj nie ma. Z tego, co wiem, premiera Tuska też tutaj nie ma. A szkoda, bo to jest święto wszystkich Polaków, którzy mają Polskę w sercu, są patriotami. Myślę, że i premier, i prezydent Warszawy powinni tu być. Nie powinni się bać, a już na pewno nie tego wspaniałego deszczu, bo z cukru nie jesteśmy
— wskazała była minister zdrowia.
