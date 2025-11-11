„Tak jak powiedział Jan Paweł II, niepodległość nie jest nam dana na zawsze. Trzeba codziennie walczyć, a dzisiaj po tej frekwencji myślę, że naród jest zmobilizowany i tak trzymać razem” - powiedział, idąc w Marszu Niepodległości Warszawski Powstaniec Jerzy Zawadzki ps. „Mały”. Swojej dumy z udziału w marszu nie kryła także 99-letnia Halina Rogozińska ps. ps. „Mała”. „Byłam na marszu też 7 lat temu z prezydentem Dudą i prezydentową. Uważam za swój obowiązek, że jestem też i dzisiaj” - oświadczyła.
CZYTAJ TAKŻE: RELACJA. Marsz Niepodległości! Morze biało-czerwonych flag w Warszawie. Pierwsi uczestnicy dotarli już do Stadionu Narodowego
W tegorocznym marszu Niepodległości wzięli udział także Warszawscy Powstańcy, w tym Halina Rogozińska ps. „Mała”, lub „Niebieska” - żołnierz, łączniczka IV Obwód Ochota. Pełniła służbę przy punkcie sanitarnym przy ul. Filtrowej róg ul. Asnyka, m.in. przenosiła broń i amunicję do punktów oporu. Bezpośrednio podlegała szefowi medycznemu obwodu dr. Janowi Goldmanowi - Zaborowskiemu. W trakcie Powstania dwukrotnie cudem uniknęła śmierci. W końcu 1949 r. została aresztowana i uwięziona przez Urząd Bezpieczeństwa.
Dziś nie kryła ogromnej radości z powodu uczestnictwa w marszu, mimo, że za rok będzie obchodzić 100-lecie urodzin.
Byłam na marszu też 7 lat temu z prezydentem Dudą i prezydentową. Uważam za swój obowiązek, że jestem też i dzisiaj, chociaż jestem już o te 7 lat starsza. Niedawno obchodziłam huczne urodziny 99
— powiedział reporterowi „kanału Zero” Halina Rogozińska ps. „Mała”.
Za udział w Powstaniu Warszawskim i dalszą służbę sanitarną została uhonorowana Krzyżem Armii Krajowej, Warszawskim Krzyżem Powstańczym, Krzyżem Partyzanckim, Medalem Wojska, Odznaką Pamiątkową Akcji „Burza”, Odznaką Weterana Walk o Niepodległość, a w sierpniu 2023 r. odznaczono ją Medalem Pro Patria. 1 marca 2024 r. została matką chrzestną Sztandaru Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej. Do dzisiaj uczestniczy w obchodach rocznic Powstania Warszawskiego. W ubiegłym roku doszło do wzruszającego momentu, gdy prezydent elekt Karol Nawrocki spotkał się z Haliną Rogozińską podczas obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego.
Modliłam się za pana. Daliśmy radę
— powiedziała wówczas Halina Rogozińska, a jej słowa zrobiły na prezydencie Nawrockim ogromne wrażenie, który odpowiedział „nie zawiodę”.
CZYTAJ TAKŻE: „Jesteście, Narodzie?”. Płomienne przemówienie prezydenta, dumni Polacy i Tusk, który znów uciekł przed polskością. Święto Niepodległości
„Jesteśmy Polakami i twardo stoimy”
Na marszu obecny, był także Jerzy Zawadzki, uczestnik Powstania Warszawskiego - ochotnik, w służbie pomocniczej przy batalionie „Chrobry I”. Brał udział w działaniach przy Nordwache na Chłodnej. Razem z ojcem pomagał wyprowadzać z terenu Gęsiówki uwolnionych więźniów (5 VIII 1944).
Tak jak powiedział Jan Paweł II, niepodległość nie jest nam dana na zawsze. Trzeba codziennie walczyć, a dzisiaj po tej frekwencji myślę, że naród jest zmobilizowany i tak trzymać razem, jak myśmy w powstaniu byli wszyscy razem. Najważniejsze, żeśmy walczyli o swoje, żeśmy powiedzieli, że nie wolno zabijać, tego nie wolno. My jesteśmy Polakami, twardo stoimy i będziemy się bronić aż do śmierci każdego. Większość z nas, jak pytano czy pójdzie nadal do powstania, każdy by z nas poszedł.
— powiedział „Kanałowi Zero” Jerzy Zawadzki ps. „Mały”.
Ja się cieszę, że realizowane jest to Bóg, Honor, Ojczyzna, że Matka Najświętsza, jej wizerunek jest na czele, a my za nią. To jest niepodległość, to znaczy, że jestem Polakiem, że uwielbiam rodzinę, a jak rodzina będzie silna, to będzie województwo i wszystko
— podkreślił Jerzy Zawadzki, opisując to, czym jest dla niego niego Marsz Niepodległości.
CZYTAJ TAKŻE:
— RELACJA. 107. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Polacy na całym świecie świętują. Trwają oficjalne uroczystości państwowe
— Przemówienie prezydenta: Widzimy, że część polskich polityków gotowa jest do tego, aby po kawałku oddawać polską niepodległość
— TYLKO U NAS. Prezydent już dziś wieczorem we wPolsce24! Karol Nawrocki o sprawie zaproszenia dla szefów służb. „Rzecz karygodna”
koal/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745477-powstancy-warszawscy-na-marszu-niepodleglosci
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.