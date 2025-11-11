Wymowny transparent pojawił się na Marszu Niepodległości! "Polska dziś się upomina - zwrócić Tuska do Berlina!"

Sprawdź Obchody Narodowego Święta Niepodległości / autor: PAP/Paweł Supernak
Obchody Narodowego Święta Niepodległości / autor: PAP/Paweł Supernak

11 listopada 1918 r. po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość i stała się suwerennym państwem. Na Marszu Niepodległości pojawił się wymowny transparent - „Polska dziś się upomina - zwrócić Tuska do Berlina!”.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA. Ruszył Marsz Niepodległości! Morze biało-czerwonych flag w Warszawie. Bierze w nim udział 250 tysięcy Polaków

Jesteśmy dumni z bycia Polakami”

Narodowe Święto Niepodległości upamiętnia przekazanie przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu tego dnia w 1918 r. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 r. Zniesiono je w 1945 r. i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 r. na mocy ustawy - od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.

Tłumy na Marszu Niepodległości pokazują swoje przywiązanie do Ojczyzny. Jesteśmy dumni z bycia Polakami i zawsze będziemy bronić naszego państwa przed obcymi siłami! Niech żyje silna, dumna i niepodległa Polska!

— napisał jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen na platformie X i zamieścił zdjęcie transparentu.

tt/X/PAP

