„Jeden naród, silna Polska”. Prezydent Karol Nawrocki z biało-czerwoną flagą na ramieniu dołączył do Marszu Niepodległości!

Prezydent Nawrocki dołączył do Marszu Niepodległości! / autor: PAP/Marcin Obara/X

Oficjalnie rozpoczął się Marsz Niepodległości pod hasłem „Jeden naród, silna Polska”. Tłumy Polaków zgromadziły się na Rondzie Dmowskiego. Prezydent Karol Nawrocki z biało-czerwoną flagą na ramieniu jest już obecny!

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA. Rusza Marsz Niepodległości! Morze biało-czerwonych flag w Warszawie. Polacy zapełnili Rondo Dmowskiego

Na ulicach Warszawy trwa Marsz Niepodległości, który w tym roku odbywa się pod hasłem: „Jeden naród, silna Polska”. Manifestację, która od lat przechodzi ulicami Warszawy w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, od 2011 roku organizuje stowarzyszenie Marsz Niepodległości.

Ciepłe powitanie prezydenta!

Marsz przejdzie z ronda Dmowskiego na błonia stadionu Narodowego. Prezydent Karol Nawrocki świętuje odzyskanie niepodległości razem Polakami.

Prezydent Nawrocki został ciepło przywitany przez Polaków na Marszu Niepodległości!

11 listopada w Polsce obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości dla upamiętnienia przekazania przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu tego dnia w 1918 r. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 r. Zniesiono je w 1945 r. i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 r. na mocy ustawy - od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.

CZYTAJ TAKŻE:

Przemówienie prezydenta: Widzimy, że część polskich polityków gotowa jest do tego, aby po kawałku oddawać polską niepodległość

Cała Polska to usłyszała! Prezydenckie „czołem żołnierze i funkcjonariusze” wybrzmiało przed Grobem Nieznanego Żołnierza

Prezydent Nawrocki wręczył odznaczenia państwowe. Order Orła Białego otrzymali Waldemar Łysiak i Andrzej Poczobut

tt/X

