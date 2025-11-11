Oficjalnie rozpoczął się Marsz Niepodległości pod hasłem „Jeden naród, silna Polska”. Tłumy Polaków zgromadziły się na Rondzie Dmowskiego. Prezydent Karol Nawrocki z biało-czerwoną flagą na ramieniu jest już obecny!
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA. Rusza Marsz Niepodległości! Morze biało-czerwonych flag w Warszawie. Polacy zapełnili Rondo Dmowskiego
Na ulicach Warszawy trwa Marsz Niepodległości, który w tym roku odbywa się pod hasłem: „Jeden naród, silna Polska”. Manifestację, która od lat przechodzi ulicami Warszawy w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, od 2011 roku organizuje stowarzyszenie Marsz Niepodległości.
Ciepłe powitanie prezydenta!
Marsz przejdzie z ronda Dmowskiego na błonia stadionu Narodowego. Prezydent Karol Nawrocki świętuje odzyskanie niepodległości razem Polakami.
Prezydent Nawrocki został ciepło przywitany przez Polaków na Marszu Niepodległości!
11 listopada w Polsce obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości dla upamiętnienia przekazania przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu tego dnia w 1918 r. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 r. Zniesiono je w 1945 r. i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 r. na mocy ustawy - od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.
CZYTAJ TAKŻE:
— Przemówienie prezydenta: Widzimy, że część polskich polityków gotowa jest do tego, aby po kawałku oddawać polską niepodległość
— Cała Polska to usłyszała! Prezydenckie „czołem żołnierze i funkcjonariusze” wybrzmiało przed Grobem Nieznanego Żołnierza
— Prezydent Nawrocki wręczył odznaczenia państwowe. Order Orła Białego otrzymali Waldemar Łysiak i Andrzej Poczobut
tt/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745473-prezydent-nawrocki-dolaczyl-do-marszu-niepodleglosci
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.