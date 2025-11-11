Raptownie rośnie liczba młodych Ukraińców w Europie. Według danych Eurostatu we wrześniu 2025 z Ukrainy do Unii Europejskiej przybyło najwięcej uchodźców wojennych od sierpnia 2023 roku. Teraz jest to już 4,3 mln obywateli tego kraju. Znaczący wzrost liczby Ukraińców w Europie odnotowano od czasu wydania przez Kijów zgody na opuszczenie kraju przez młodych mężczyzn - w wieku od 18 do 22 lat.
Jak poinformował europejski urząd statystyczny Eurostat w Luksemburgu, we wrześniu zatwierdzono ponad 79 tys. wniosków o udzielenie tymczasowej ochrony. To o 49 proc. więcej niż przed miesiącem. To jednocześnie najwyższa liczba wniosków tego rodzaju od sierpnia 2023 r. Eurostat uzasadnia znaczący wzrost decyzją rządu ukraińskiego z końca sierpnia o zezwoleniu młodym mężczyznom w wieku od 18 do 22 lat na swobodny wyjazd z kraju.
Decyzje Kijowa
Najbardziej zastanawiające są dane szczegółowe dotyczące struktury ukraińskich emigracji. Odsetek pełnoletnich mężczyzn wśród ukraińskich uchodźców wzrósł we wrześniu do 47 procent. Po raz pierwszy było ich więcej niż kobiet (31 procent). Odsetek nieletnich wyniósł 22 procent.
Pod koniec września w UE przebywało łącznie 4,3 mln obywateli spoza UE pochodzących z Ukrainy, posiadających status tymczasowej ochrony. Spośród nich 1,2 mln (28,3%) ubiegało się o pobyt w Niemczech, a ponad 1 mln (23,5%) w Polsce. W stosunku do liczby ludności krajowej najwięcej osób ubiegających się o ochronę przyjmują Czechy – 35,7 na 1000 mieszkańców. Na drugim miejscu znajduje się Polska z wynikiem 27,6, a na trzecim Estonia z wynikiem 25,5. W Niemczech stosunek ten wynosi 14,6 na 1000 mieszkańców, a w całej UE 9,6.
Wśród przebywających w Niemczech Ukraińców przeprowadzono ostatnio ankietę, która miała pokazać ich rzeczywiste zamiary. Obecnie 59 proc. ankietowanych Ukrainek i Ukraińców mieszkających w Niemczech deklaruje chęć pozostania w tym kraju na zawsze lub co najmniej na kilka lat, niezależnie od dalszego przebiegu wojny w ich ojczyźnie.
