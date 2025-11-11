„Niezależnie od tego, czy będzie to forma demokracji bezpośredniej, czy pośredniej, chodzi o to, żeby o kształcie ustrojowym w formach gospodarczych, a przede wszystkim o wolności, w jakiej chcemy żyć i ograniczeniach tej wolności decydowali sami Polacy bez obcych wpływów” - powiedział prof. KUL Tomasz Panfil w programie „Kontra Płużańskiego” na antenie Telewizji wPolsce24.
Dyrektora Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego Piotr Dmitrowicz został zapytany o Narodowe Święto Niepodległości.
Myślę, że jest kilka elementów, które by wskazywały na to, że jest to podstawowe, fundamentalne święto oprócz 15 sierpnia. To jest moje osobiste zdanie. Jest jeszcze 3 maja, ale szczególnie dzisiaj współcześnie słowo niepodległość ma bardzo ważne znaczenie, ważny wydźwięk
— powiedział.
Dodał również:…
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/745468-prof-panfil-niepodleglosc-tylko-stanowiac-o-sobie