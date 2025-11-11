Na ulicach Warszawy trwa Marsz Niepodległości, który w tym roku odbywa się pod hasłem: „Jeden naród, silna Polska”. Manifestację, która od lat przechodzi ulicami Warszawy w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, od 2011 roku organizuje stowarzyszenie Marsz Niepodległości.
Narodowe Święto Niepodległości upamiętnia przekazanie przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu tego dnia w 1918 r. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 r. Zniesiono je w 1945 r. i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 r. na mocy ustawy - od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.
14:00. Rusza Marsz Niepodległości
Oficjalnie rozpoczął się Marsz Niepodległości pod hasłem „Jeden naród, silna Polska”. Tłumy Polaków zgromadziły się na Rondzie Dmowskiego.
14:04. Prezydent Nawrocki na marszu
W marszu udział bierze prezydent Karol Nawrocki.
14:07. Odśpiewano hymn
Marsz Niepodległości rozpoczął się od odśpiewania hymnu Polski.
Wielu uczestników marszu odpaliło racę, tworząc niesamowity efekt.
14:10. Obecni są politycy PiS
W Marszu Niepodległości tłumnie biorą udział przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości.
Pozdrawiamy z Marszu Niepodległości! Za chwilę ruszamy! Niech żyje Polska!
— napisano na oficjalnym profilu PiS.
14:16 Szykowana prowokacja
Reporter Telewizji wPolsce24 Szymon Szereda ujawnił, że w mieszkaniu jednego z prowokatorów, który co miesiąc bierze udział w zakłócaniu miesięcznic smoleńskich, gromadzi się grupa „silnych razem”, którzy zapewne jak co roku będą prowokować uczestników marszu.
14:23. Tłumy Polaków zgromadziły się na Marszu Niepodległości
14:29. Prezes PiS bierze udział w marszu
W marszu uczestniczy także prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.
14:38. Relacja z marszu
Swoją relacją z marszu podzieliła się posłanka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska.
14:41. Początek marszu
Uczestnicy Marszu Niepodległości ruszyli!
14:44. Pierwsze statystyki
Reporter Telewizji wPolsce24 Stanisław Pyrzanowski wskazał, że nawet 250 tysięcy osób może brać w tegorocznym Marszu Niepodległości.
14:45. Grupy rekonstrukcyjne
W Marszu Niepodległości biorą udział m.in. grupy rekonstrukcyjny, co uchwyciły kamery Telewizji wPolsce24.
14:48. Niech żyje niepodległa Polska!
Swoimi przemyśleniami z marszu podzielił się poseł PiS Paweł Jabłoński.
Pół godziny przed Marszem Niepodległości – ścisk taki, że nie da się przejść! Tysiące Polaków świętują. Niech żyje niepodległa Polska!
— zaznaczył.
14:52. Prezydent z biało-czerwono flagą na marszu
Na oficjalnym koncie Kancelarii Prezydenta RP pojawiło się nagranie prezydenta Karola Nawrockiego, który z biało-czerwono flagą maszeruje w Marszu Niepodległości.
14:54. Marsz na antenie Telewizji wPolsce24
14:56. Morawiecki z córką na marszu
W marszu niepodległości wspólnie ze swoją córką udział bierze Mateusz Morawiecki, były premier, szef Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.
14:57. „Donald matole…”
Uczestnicy marszu jasno pokazują, co sądzą o premierze Donaldzie Tusku. Na marszu obecne są nie tylko liczne transparenty uderzające w szefa rządu, ale także rozbrzmiało donośnie hasło „Donald matole…”.
15:14. Ogromny marsz
Początek Marszu Niepodległości dotarł już do Mostu Poniatowskiego, ale jego tył nie opuścił jeszcze Ronda Dmowskiego.
15:15. Prowokacja
Uczestnicy Marszu Niepodległości są prowokowani m.in transparentem wywieszonym na balkonie jednego z mieszkań na trasie marszu.
Bojówka „Silnych Razem” znów próbuje obrzydzić Polakom Marsz Niepodległości. PS. Odwaga pełną gębą, aż musieli osłonić balkon siatką
— wskazał dziennikarz Telewizji wPolsce24 Szymon Szereda.
15:22 Mentzen: zwrócić Tuska do Berlina
W Marszu Niepodległości bierze udział także jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen.
Polska dziś się upomina - zwrócić Tuska do Berlina! Tłumy na Marszu Niepodległości pokazują swoje przywiązanie do Ojczyzny. Jesteśmy dumni z bycia Polakami i zawsze będziemy bronić naszego państwa przed obcymi siłami! Niech żyje silna, dumna i niepodległa Polska!
— napisał w serwisie X.
15:26. Czoło marszu przekroczyło Wisłę
Przód marszu znalazł się już po praskiej stronie Warszawy.
15:29. Bosak: To największe patriotyczne wydarzenie w Europie
Mamy prawo i mamy obowiązek domagać się zachowania tej spójności kulturowej, tej spójności narodowej. Mamy prawo i obowiązek domagać się bezpieczeństwa polskiego narodu. Dostaliśmy Polskę z rąk poprzedników i my zostaniemy rozliczeni z tego, jaką tę Polskę przekażemy przyszłym pokoleniom
— mówił na początku marszu Bartosz Malewski, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.
Jego słowa w mediach społecznościowych skomentował jeden z liderów Konfederacji, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.
Bardzo dobre przemówienie prezesa, który przypomniał, że Marsz Niepodległości miał być zakazany i że przez lata próbowano go zatrzymać. To się nie udało. Dziś to największe patriotyczne wydarzenie w Europie, które stało się trwałym elementem obchodów Święta Niepodległości w Polsce
— zaznaczył.
15:31. Niezwykłe nagranie prezydenta!
Kancelaria Prezydenta RP udostępniła kolejne nagranie pokazujące prezydenta Karola Nawrockiego biorącego udziału w Marszu Niepodległości.
15:35. PiS: „Wraz z polskimi patriotami idziemy w Marszu”
Na profilu Prawa i Sprawiedliwości pojawiły się nowe zdjęcia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i szefa EKR Mateusza Morawieckiego, którzy biorą udział w Marszu Niepodległości.
15:39. „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”
Na marszu niepodległości rozbrzmiała „Rota”!
15:44. Relacja posła Kuźmiuka
W marszu udział bierze także poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk.
Marsz ulicami stolicy w 107. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę
— wskazał.
15:47. Polonez na Marszu Niepodległości
Rozbrzmiał Polonez Kilara, który powstał na potrzebę ekranizacji „Pana Tadeusza”.
15:50. Sójka dla Telewizji wPolsce24
To jest marsz Polek i Polaków. Piękny marsz. (…) Jesteśmy dumni z naszej wspaniałej historii. Jesteśmy dumni z naszych bohaterów. (…) Wolność nie jest dana raz na zawsze i to jest bardzo ważny dar, który trzeba docenić
— mówiła Katarzyna Sójka, posłanka PiS, była minister zdrowia w rozmowie z Telewizją wPolsce24.
15:59. Mec. Lewandowski na marszu
W Marszu Niepodległości bierze udział także mecenas Bartosz Lewandowski.
16:00. Bosak: Polacy nie chcą nikomu podlegać
Każdego roku na Marszu Niepodległości Polacy pokazują, że nie chcą nikomu podlegać, że chcą rządzić Polską sami, zgodnie z naszym interesem narodowym
— napisał w mediach społecznościowych Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Konfederacji.
16:03. Oczekiwanie na czoło marszu
Błonia Stadionu Narodowego jeszcze puste ale już za chwilę zaleje je morze BIAŁO CZERWONYCH flag! Nadchodzi Marsz Niepodległości
— napisał Michał Nieznański, jeden z liderów Ruchu Narodowego.
16:05. Posłuchaj „Roty”
Telewizja wPolsce24 zamieściła w swoich mediach społecznościowych wideo na którym widać, jak uczestnicy Marszu Niepodległości odśpiewali „Rotę”, której słowa napisała Maria Konopnicka.
16:07. Wspólny marsz z prezydentem
Prezydent Nawrocki maszeruje razem z Polakami w Marszu Niepodległości.
16:09. Dlaczego nie ma Trzaskowskiego?
Dariusz Matuszak na antenie Telewizji wPolsce24 wskazał, dlaczego w Marszu Niepodległości nie bierze udział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
16:13. Rekordowa frekwencja
Czoło Marszu Niepodległości zbliża się do błoni Stadionu Narodowego, ale tył marszu wciąż znajduje się jeszcze za Rondem De Gaulle’a, co może oznaczać, że mamy do czynienia z rekordową frekwencją.
16:15 Prezes Kaczyński dla Telewizji wPolsce24: Trzeba jak najszybciej zmienić ten rząd
Naród musi być zjednoczony wobec tego nieszczęścia, które dzieje się dzisiaj w kraju i które nam grozi z zewnątrz. Zresztą po części te sprawy ze sobą połączone. Musimy być silni. Musimy skończyć z Tuskiem i jego rządami jednoosobowymi, bo to jest po prostu koniec demokracji, koniec praworządności i koniec wolności, bo przecież w takim kraju nikt nie jest wolny
— mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w rozmowie z Telewizją wPolsce24.
Są jeszcze te niebezpieczeństwa zewnętrzne i musimy się do nich sprawnie przygotowywać. (…) Trzeba jak najszybciej zmienić ten rząd
— wskazał.
Polska musi być po prostu wieczna. Musi być suwerenna i musi oczywiście żyć w możliwie dobrych stosunkach z innymi narodami. Wiadomo, że jest konkurencja i to w Europie powinno być jakoś zinstytucjonalizowane, ale to nie może mieć nic wspólnego z tą żałością, jaką jest dzisiaj Unia Europejska. To może się nazywać też Unia Europejska, ale musi być zupełne inne
— zaznaczył.
16:29. Czarnek: Piękny Marsz Niepodległości
W Marszu Niepodległości także Przemysław Czarnek, były minister edukacji narodowej i nauki.
Piękny Marsz Niepodległości 2025. „Jeden Naród - silna Polska”
— wskazał.
16:36. „Wolne media”
Uczestnicy Marszu Niepodległości donośnie skandowali hasło „wolne media”.
16:39. Marsz Niepodległości trwa
Zobacz nagranie z Marszu Niepodległości.
16:42. Tusk nie powstrzymał Polaków
Tusk zablokował dworce, wyciął pół miasta, nawet deszcz u kumpli w piekle zamówił… I co i nic: tysiące Polaków przyszło mu powiedzieć:… to co wszyscy wiemy i on też to wie…
— napisał w mediach społecznościowych prof. Piotr Gliński, były wicepremier, były minister kultury i dziedzictwa narodowego.
16:45 Relacja Morawieckiego
Mateusz Morawiecki, były premier, szef EKR udostępnił zdjęcia z Marszu Niepodległości.
16:50. Uderzenie w Tuska
Na Marszu Niepodległości pojawił się transparent uderzający w premiera Donald Tuska: „Nie byłeś, nie jesteś i nigdy nie będziesz Polakiem”.
16:57. Zdjęcia prezydenta
Na profilu Kancelarii Prezydenta RP pojawił się nowe zdjęcia z udziału prezydenta w Marszu Niepodległości.
17:02. Ruch Obrony Granic
W Marszu Niepodległości uczestniczy także Ruch Obrony Granic Roberta Bąkiewicza.
17:05. Relacje Polaków
Polacy biorący udział w marszu opowiedzieli o swoich odczuciach w rozmowie z Telewizją wPolsce24.
17:07. Transparent w obronie Ziobry
Na marszu pojawił się transparent w obronie Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości, byłego Prokuratora Generalnego, którego obecne władze chcą wsadzić do aresztu.
17:10. Błaszczak: Niech żyje Polska
Zdjęcia z marszu udostępnił także biorący udział w wydarzeniu Mariusz Błaszczak, były wicepremier, były minister obrony narodowej.
17:16. Reprezentacja obozu prezydenta
W Marszu Niepodległości biorą udział także szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz oraz sekretarz stanu w KPRP Adam Andruszkiewicz.
17:19. PiS na marszu
W wydarzeniu udział bierze wielu parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, którzy relacjonują wydarzenie w mediach społecznościowych.
17:25. Prawnicy dla Polski na MN
W Marszu Niepodległości udział wzięło także Stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski”
Szliśmy dziś razem. Ramię w ramię z Polakami. W dzień, który nie jest datą w kalendarzu, lecz krwią w żyłach narodu. W 1918 roku Polska powstała z niebytu. W 2025 roku — bronimy tego, co odziedziczyliśmy po wielkich. Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia „Prawnicy dla Polski”, maszerowali u boku ludzi, którzy nie wstydzą się słów: Bóg, Honor, Ojczyzna
— napisano.
17:28. Relacje uczestników
Uczestnicy Marszu Niepodległości opowiedzieli o swoich emocjach związanych z wydarzeniem w rozmowie z Telewizją wPolsce24.
17:35. Gliński o tłumach na marszu
Były wicepremier, były minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński wskazał, z jak ogromnym Marszem Niepodległości mieliśmy do czynienia w tym roku.
1,5 h po rozpoczęciu Marszu wciąż staliśmy w tłumie na Rondzie Dmowskiego. Obok kibice śpiewają znaną piosenkę ludową: Donald matole, twój rząd obalą kibole… Nastrój świąteczny i sympatyczny, dużo rodzin z dziećmi, 3 Azjatów: młoda Japonka i 3 Koreańczyków, są pod wrażeniem…
— zaznaczył.
17:39. Zbliża się koniec marszu
Coraz więcej Polaków gromadzi się na błoniach Stadionu Narodowego. Marsz Niepodległości powoli w całości dociera na miejscu.
17:43. Zdjęcia prezydenta z MN
Na stronie KPRP pojawiły się kolejne zdjęcia z udziału prezydenta RP Karola Nawrockiego w Marszu Niepodległości.
17:50. Porażka Tuska
Reporter Telewizji wPolsce24 Szymon Szereda wskazał, że Donaldowi Tuskowi nie udało się powstrzymać Marszu Niepodległości.
17:53 IPN na Marszu Niepodległości
W wydarzeniu udział wzięli także przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej.
W ramach obchodów Święta Niepodległości ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. Uczestnicy marszu, w tym przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej na czele z dr. hab. Karolem Polejowskim, ruszyli z ronda im. Romana Dmowskiego
— napisano w serwisie X.
17:55. Podziękowania
Marsz Niepodległości zbliża się ku końcowi. Głos ze sceny zabrali prezes Stowarzyszenia „Młodzież Wszechpolska” Marcin Osowski i prezes Stowarzyszenia „Marsz Niepodległości” Bartosz Malewski.
Ratusz powiedział, że było nas 100 tysięcy. Nigdy w historii ratusz nie powiedział, że było nas tak wiele. Także w rzeczywistości było nas 300 a może i 400 tysięcy. Wielkie brawa dla was!
— mówił Marcin Osowski.
Jeden naród, silna Polska! Chcieliśmy wam bardzo podziękować, że wzięliście udział w tegorocznej edycji Marszu Niepodległości
— powiedział Bartosz Malewski.
18:33. Koncertem na błoniach stadionu Narodowego zakończył się Marsz Niepodległości (krótka7)
Uczestnicy Marszu Niepodległości dotarli na błonia stadionu Narodowego, gdzie rozpoczął się koncert. Większość uczestników już się rozchodzi - przekazał dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Jarosław Misztal.
Jak poinformował, w zgromadzeniu przy al. Zielenieckiej zostało około 3 tys. osób.Dodał, że sztab działający w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa będzie jeszcze działać do późnych godzin wieczornych. - Będziemy nadzorować zgromadzenie na błoniach stadionu Narodowego oraz koncert na Cytadeli - wyjaśnił. To drugie wydarzenie organizowane jest przez miasto.
