RELACJA

RELACJA. Zakończył się Marsz Niepodległości! Zobaczyliśmy morze biało-czerwonych flag w Warszawie. Frekwencja była ogromna

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Tłumy Polaków w Marszu Niepodległości. / autor: PAP/Leszek Szymański
Tłumy Polaków w Marszu Niepodległości. / autor: PAP/Leszek Szymański

Na ulicach Warszawy trwa Marsz Niepodległości, który w tym roku odbywa się pod hasłem: „Jeden naród, silna Polska”. Manifestację, która od lat przechodzi ulicami Warszawy w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, od 2011 roku organizuje stowarzyszenie Marsz Niepodległości.

Narodowe Święto Niepodległości upamiętnia przekazanie przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu tego dnia w 1918 r. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 r. Zniesiono je w 1945 r. i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 r. na mocy ustawy - od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.

Oglądaj na żywo

Marsz Niepodległości można śledzić w Telewizji wPolsce24, która jest oficjalnym patronem medialnym marszu.

14:00. Rusza Marsz Niepodległości

Oficjalnie rozpoczął się Marsz Niepodległości pod hasłem „Jeden naród, silna Polska”. Tłumy Polaków zgromadziły się na Rondzie Dmowskiego.

14:04. Prezydent Nawrocki na marszu

W marszu udział bierze prezydent Karol Nawrocki.

14:07. Odśpiewano hymn

Marsz Niepodległości rozpoczął się od odśpiewania hymnu Polski.

Wielu uczestników marszu odpaliło racę, tworząc niesamowity efekt.

Marsz Niepodległości / autor: wPolsce24
Marsz Niepodległości / autor: wPolsce24

14:10. Obecni są politycy PiS

W Marszu Niepodległości tłumnie biorą udział przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości.

Pozdrawiamy z Marszu Niepodległości! Za chwilę ruszamy! Niech żyje Polska!

— napisano na oficjalnym profilu PiS.

14:16 Szykowana prowokacja

Reporter Telewizji wPolsce24 Szymon Szereda ujawnił, że w mieszkaniu jednego z prowokatorów, który co miesiąc bierze udział w zakłócaniu miesięcznic smoleńskich, gromadzi się grupa „silnych razem”, którzy zapewne jak co roku będą prowokować uczestników marszu.

14:23. Tłumy Polaków zgromadziły się na Marszu Niepodległości

autor: PAP/Marcin Obara
autor: PAP/Marcin Obara
autor: PAP/Marcin Obara
autor: PAP/Marcin Obara
autor: PAP/Marcin Obara
autor: PAP/Marcin Obara
autor: PAP/Marcin Obara
autor: PAP/Marcin Obara

14:29. Prezes PiS bierze udział w marszu

W marszu uczestniczy także prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

14:38. Relacja z marszu

Swoją relacją z marszu podzieliła się posłanka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska.

14:41. Początek marszu

Uczestnicy Marszu Niepodległości ruszyli!

14:44. Pierwsze statystyki

Reporter Telewizji wPolsce24 Stanisław Pyrzanowski wskazał, że nawet 250 tysięcy osób może brać w tegorocznym Marszu Niepodległości.

14:45. Grupy rekonstrukcyjne

W Marszu Niepodległości biorą udział m.in. grupy rekonstrukcyjny, co uchwyciły kamery Telewizji wPolsce24.

Grup Rekonstrukcyjne na MN / autor: wPolsce24
Grup Rekonstrukcyjne na MN / autor: wPolsce24
Grup Rekonstrukcyjne na MN / autor: wPolsce24
Grup Rekonstrukcyjne na MN / autor: wPolsce24

14:48. Niech żyje niepodległa Polska!

Swoimi przemyśleniami z marszu podzielił się poseł PiS Paweł Jabłoński.

Pół godziny przed Marszem Niepodległości – ścisk taki, że nie da się przejść! Tysiące Polaków świętują. Niech żyje niepodległa Polska!

— zaznaczył.

14:52. Prezydent z biało-czerwono flagą na marszu

Na oficjalnym koncie Kancelarii Prezydenta RP pojawiło się nagranie prezydenta Karola Nawrockiego, który z biało-czerwono flagą maszeruje w Marszu Niepodległości.

14:54. Marsz na antenie Telewizji wPolsce24

Przypominamy, że Marsz Niepodległości można oglądać na antenie Telewizji wPolsce24.

14:56. Morawiecki z córką na marszu

W marszu niepodległości wspólnie ze swoją córką udział bierze Mateusz Morawiecki, były premier, szef Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

14:57. „Donald matole…”

Uczestnicy marszu jasno pokazują, co sądzą o premierze Donaldzie Tusku. Na marszu obecne są nie tylko liczne transparenty uderzające w szefa rządu, ale także rozbrzmiało donośnie hasło „Donald matole…”.

15:14. Ogromny marsz

Początek Marszu Niepodległości dotarł już do Mostu Poniatowskiego, ale jego tył nie opuścił jeszcze Ronda Dmowskiego.

15:15. Prowokacja

Uczestnicy Marszu Niepodległości są prowokowani m.in transparentem wywieszonym na balkonie jednego z mieszkań na trasie marszu.

Bojówka „Silnych Razem” znów próbuje obrzydzić Polakom Marsz Niepodległości. PS. Odwaga pełną gębą, aż musieli osłonić balkon siatką

— wskazał dziennikarz Telewizji wPolsce24 Szymon Szereda.

15:22 Mentzen: zwrócić Tuska do Berlina

W Marszu Niepodległości bierze udział także jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen.

Polska dziś się upomina - zwrócić Tuska do Berlina! Tłumy na Marszu Niepodległości pokazują swoje przywiązanie do Ojczyzny. Jesteśmy dumni z bycia Polakami i zawsze będziemy bronić naszego państwa przed obcymi siłami! Niech żyje silna, dumna i niepodległa Polska!

— napisał w serwisie X.

15:26. Czoło marszu przekroczyło Wisłę

Przód marszu znalazł się już po praskiej stronie Warszawy.

15:29. Bosak: To największe patriotyczne wydarzenie w Europie

Mamy prawo i mamy obowiązek domagać się zachowania tej spójności kulturowej, tej spójności narodowej. Mamy prawo i obowiązek domagać się bezpieczeństwa polskiego narodu. Dostaliśmy Polskę z rąk poprzedników i my zostaniemy rozliczeni z tego, jaką tę Polskę przekażemy przyszłym pokoleniom

— mówił na początku marszu Bartosz Malewski, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

Jego słowa w mediach społecznościowych skomentował jeden z liderów Konfederacji, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

Bardzo dobre przemówienie prezesa, który przypomniał, że Marsz Niepodległości miał być zakazany i że przez lata próbowano go zatrzymać. To się nie udało. Dziś to największe patriotyczne wydarzenie w Europie, które stało się trwałym elementem obchodów Święta Niepodległości w Polsce

— zaznaczył.

15:31. Niezwykłe nagranie prezydenta!

Kancelaria Prezydenta RP udostępniła kolejne nagranie pokazujące prezydenta Karola Nawrockiego biorącego udziału w Marszu Niepodległości.

15:35. PiS: „Wraz z polskimi patriotami idziemy w Marszu”

Na profilu Prawa i Sprawiedliwości pojawiły się nowe zdjęcia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i szefa EKR Mateusza Morawieckiego, którzy biorą udział w Marszu Niepodległości.

15:39. „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”

Na marszu niepodległości rozbrzmiała „Rota”!

15:44. Relacja posła Kuźmiuka

W marszu udział bierze także poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk.

Marsz ulicami stolicy w 107. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę

— wskazał.

15:47. Polonez na Marszu Niepodległości

Rozbrzmiał Polonez Kilara, który powstał na potrzebę ekranizacji „Pana Tadeusza”.

15:50. Sójka dla Telewizji wPolsce24

To jest marsz Polek i Polaków. Piękny marsz. (…) Jesteśmy dumni z naszej wspaniałej historii. Jesteśmy dumni z naszych bohaterów. (…) Wolność nie jest dana raz na zawsze i to jest bardzo ważny dar, który trzeba docenić

— mówiła Katarzyna Sójka, posłanka PiS, była minister zdrowia w rozmowie z Telewizją wPolsce24.

Katarzyna Sójka / autor: wPolsce24
Katarzyna Sójka / autor: wPolsce24

15:59. Mec. Lewandowski na marszu

W Marszu Niepodległości bierze udział także mecenas Bartosz Lewandowski.

16:00. Bosak: Polacy nie chcą nikomu podlegać

Każdego roku na Marszu Niepodległości Polacy pokazują, że nie chcą nikomu podlegać, że chcą rządzić Polską sami, zgodnie z naszym interesem narodowym

— napisał w mediach społecznościowych Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Konfederacji.

16:03. Oczekiwanie na czoło marszu

Błonia Stadionu Narodowego jeszcze puste ale już za chwilę zaleje je morze BIAŁO CZERWONYCH flag! Nadchodzi Marsz Niepodległości

— napisał Michał Nieznański, jeden z liderów Ruchu Narodowego.

16:05. Posłuchaj „Roty”

Telewizja wPolsce24 zamieściła w swoich mediach społecznościowych wideo na którym widać, jak uczestnicy Marszu Niepodległości odśpiewali „Rotę”, której słowa napisała Maria Konopnicka.

16:07. Wspólny marsz z prezydentem

Prezydent Nawrocki maszeruje razem z Polakami w Marszu Niepodległości.

16:09. Dlaczego nie ma Trzaskowskiego?

Dariusz Matuszak na antenie Telewizji wPolsce24 wskazał, dlaczego w Marszu Niepodległości nie bierze udział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

16:13. Rekordowa frekwencja

Czoło Marszu Niepodległości zbliża się do błoni Stadionu Narodowego, ale tył marszu wciąż znajduje się jeszcze za Rondem De Gaulle’a, co może oznaczać, że mamy do czynienia z rekordową frekwencją.

16:15 Prezes Kaczyński dla Telewizji wPolsce24: Trzeba jak najszybciej zmienić ten rząd

Naród musi być zjednoczony wobec tego nieszczęścia, które dzieje się dzisiaj w kraju i które nam grozi z zewnątrz. Zresztą po części te sprawy ze sobą połączone. Musimy być silni. Musimy skończyć z Tuskiem i jego rządami jednoosobowymi, bo to jest po prostu koniec demokracji, koniec praworządności i koniec wolności, bo przecież w takim kraju nikt nie jest wolny

— mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w rozmowie z Telewizją wPolsce24.

Są jeszcze te niebezpieczeństwa zewnętrzne i musimy się do nich sprawnie przygotowywać. (…) Trzeba jak najszybciej zmienić ten rząd

— wskazał.

Polska musi być po prostu wieczna. Musi być suwerenna i musi oczywiście żyć w możliwie dobrych stosunkach z innymi narodami. Wiadomo, że jest konkurencja i to w Europie powinno być jakoś zinstytucjonalizowane, ale to nie może mieć nic wspólnego z tą żałością, jaką jest dzisiaj Unia Europejska. To może się nazywać też Unia Europejska, ale musi być zupełne inne

— zaznaczył.

16:29. Czarnek: Piękny Marsz Niepodległości

W Marszu Niepodległości także Przemysław Czarnek, były minister edukacji narodowej i nauki.

Piękny Marsz Niepodległości 2025. „Jeden Naród - silna Polska”

— wskazał.

16:36. „Wolne media”

Uczestnicy Marszu Niepodległości donośnie skandowali hasło „wolne media”.

16:39. Marsz Niepodległości trwa

Zobacz nagranie z Marszu Niepodległości.

16:42. Tusk nie powstrzymał Polaków

Tusk zablokował dworce, wyciął pół miasta, nawet deszcz u kumpli w piekle zamówił… I co i nic: tysiące Polaków przyszło mu powiedzieć:… to co wszyscy wiemy i on też to wie…

— napisał w mediach społecznościowych prof. Piotr Gliński, były wicepremier, były minister kultury i dziedzictwa narodowego.

16:45 Relacja Morawieckiego

Mateusz Morawiecki, były premier, szef EKR udostępnił zdjęcia z Marszu Niepodległości.

16:50. Uderzenie w Tuska

Na Marszu Niepodległości pojawił się transparent uderzający w premiera Donald Tuska: „Nie byłeś, nie jesteś i nigdy nie będziesz Polakiem”.

16:57. Zdjęcia prezydenta

Na profilu Kancelarii Prezydenta RP pojawił się nowe zdjęcia z udziału prezydenta w Marszu Niepodległości.

17:02. Ruch Obrony Granic

W Marszu Niepodległości uczestniczy także Ruch Obrony Granic Roberta Bąkiewicza.

17:05. Relacje Polaków

Polacy biorący udział w marszu opowiedzieli o swoich odczuciach w rozmowie z Telewizją wPolsce24.

17:07. Transparent w obronie Ziobry

Na marszu pojawił się transparent w obronie Zbigniewa Ziobry, byłego ministra sprawiedliwości, byłego Prokuratora Generalnego, którego obecne władze chcą wsadzić do aresztu.

17:10. Błaszczak: Niech żyje Polska

Zdjęcia z marszu udostępnił także biorący udział w wydarzeniu Mariusz Błaszczak, były wicepremier, były minister obrony narodowej.

17:16. Reprezentacja obozu prezydenta

W Marszu Niepodległości biorą udział także szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz oraz sekretarz stanu w KPRP Adam Andruszkiewicz.

17:19. PiS na marszu

W wydarzeniu udział bierze wielu parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, którzy relacjonują wydarzenie w mediach społecznościowych.

17:25. Prawnicy dla Polski na MN

W Marszu Niepodległości udział wzięło także Stowarzyszenie „Prawnicy dla Polski”

Szliśmy dziś razem. Ramię w ramię z Polakami. W dzień, który nie jest datą w kalendarzu, lecz krwią w żyłach narodu. W 1918 roku Polska powstała z niebytu. W 2025 roku — bronimy tego, co odziedziczyliśmy po wielkich. Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia „Prawnicy dla Polski”, maszerowali u boku ludzi, którzy nie wstydzą się słów: Bóg, Honor, Ojczyzna

— napisano.

17:28. Relacje uczestników

Uczestnicy Marszu Niepodległości opowiedzieli o swoich emocjach związanych z wydarzeniem w rozmowie z Telewizją wPolsce24.

17:35. Gliński o tłumach na marszu

Były wicepremier, były minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński wskazał, z jak ogromnym Marszem Niepodległości mieliśmy do czynienia w tym roku.

1,5 h po rozpoczęciu Marszu wciąż staliśmy w tłumie na Rondzie Dmowskiego. Obok kibice śpiewają znaną piosenkę ludową: Donald matole, twój rząd obalą kibole… Nastrój świąteczny i sympatyczny, dużo rodzin z dziećmi, 3 Azjatów: młoda Japonka i 3 Koreańczyków, są pod wrażeniem…

— zaznaczył.

17:39. Zbliża się koniec marszu

Coraz więcej Polaków gromadzi się na błoniach Stadionu Narodowego. Marsz Niepodległości powoli w całości dociera na miejscu.

17:43. Zdjęcia prezydenta z MN

Na stronie KPRP pojawiły się kolejne zdjęcia z udziału prezydenta RP Karola Nawrockiego w Marszu Niepodległości.

17:50. Porażka Tuska

Reporter Telewizji wPolsce24 Szymon Szereda wskazał, że Donaldowi Tuskowi nie udało się powstrzymać Marszu Niepodległości.

17:53 IPN na Marszu Niepodległości

W wydarzeniu udział wzięli także przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej.

W ramach obchodów Święta Niepodległości ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. Uczestnicy marszu, w tym przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej na czele z dr. hab. Karolem Polejowskim, ruszyli z ronda im. Romana Dmowskiego

— napisano w serwisie X.

17:55. Podziękowania

Marsz Niepodległości zbliża się ku końcowi. Głos ze sceny zabrali prezes Stowarzyszenia „Młodzież Wszechpolska” Marcin Osowski i prezes Stowarzyszenia „Marsz Niepodległości” Bartosz Malewski.

Ratusz powiedział, że było nas 100 tysięcy. Nigdy w historii ratusz nie powiedział, że było nas tak wiele. Także w rzeczywistości było nas 300 a może i 400 tysięcy. Wielkie brawa dla was!

— mówił Marcin Osowski.

Jeden naród, silna Polska! Chcieliśmy wam bardzo podziękować, że wzięliście udział w tegorocznej edycji Marszu Niepodległości

— powiedział Bartosz Malewski.

18:33. Koncertem na błoniach stadionu Narodowego zakończył się Marsz Niepodległości (krótka7)

Uczestnicy Marszu Niepodległości dotarli na błonia stadionu Narodowego, gdzie rozpoczął się koncert. Większość uczestników już się rozchodzi - przekazał dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa Jarosław Misztal.

Jak poinformował, w zgromadzeniu przy al. Zielenieckiej zostało około 3 tys. osób.Dodał, że sztab działający w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa będzie jeszcze działać do późnych godzin wieczornych. - Będziemy nadzorować zgromadzenie na błoniach stadionu Narodowego oraz koncert na Cytadeli - wyjaśnił. To drugie wydarzenie organizowane jest przez miasto.

as/X / PAP/ wPolsce24

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych