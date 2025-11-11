RELACJA

RELACJA. Ruszył Marsz Niepodległości! Morze biało-czerwonych flag w Warszawie. Bierze w nim udział 250 tysięcy Polaków

Na ulicach Warszawy trwa Marsz Niepodległości, który w tym roku odbywa się pod hasłem: „Jeden naród, silna Polska”. Manifestację, która od lat przechodzi ulicami Warszawy w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, od 2011 roku organizuje stowarzyszenie Marsz Niepodległości.

Narodowe Święto Niepodległości upamiętnia przekazanie przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu tego dnia w 1918 r. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 r. Zniesiono je w 1945 r. i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 r. na mocy ustawy - od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.

Oglądaj na żywo

Marsz Niepodległości można śledzić w Telewizji wPolsce24, która jest oficjalnym patronem medialnym marszu.

14:00. Rusza Marsz Niepodległości

Oficjalnie rozpoczął się Marsz Niepodległości pod hasłem „Jeden naród, silna Polska”. Tłumy Polaków zgromadziły się na Rondzie Dmowskiego.

14:04. Prezydent Nawrocki na marszu

W marszu udział bierze prezydent Karol Nawrocki.

14:07. Odśpiewano hymn

Marsz Niepodległości rozpoczął się od odśpiewania hymnu Polski.

Wielu uczestników marszu odpaliło racę, tworząc niesamowity efekt.

14:10. Obecni są politycy PiS

W Marszu Niepodległości tłumnie biorą udział przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości.

Pozdrawiamy z Marszu Niepodległości! Za chwilę ruszamy! Niech żyje Polska!

— napisano na oficjalnym profilu PiS.

14:16 Szykowana prowokacja

Reporter Telewizji wPolsce24 Szymon Szereda ujawnił, że w mieszkaniu jednego z prowokatorów, który co miesiąc bierze udział w zakłócaniu miesięcznic smoleńskich, gromadzi się grupa „silnych razem”, którzy zapewne jak co roku będą prowokować uczestników marszu.

14:23. Tłumy Polaków zgromadziły się na Marszu Niepodległości

14:29. Prezes PiS bierze udział w marszu

W marszu uczestniczy także prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

14:38. Relacja z marszu

Swoją relacją z marszu podzieliła się posłanka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska.

14:41. Początek marszu

Uczestnicy Marszu Niepodległości ruszyli!

14:44. Pierwsze statystyki

Reporter Telewizji wPolsce24 Stanisław Pyrzanowski wskazał, że nawet 250 tysięcy osób może brać w tegorocznym Marszu Niepodległości.

14:45. Grupy rekonstrukcyjne

W Marszu Niepodległości biorą udział m.in. grupy rekonstrukcyjny, co uchwyciły kamery Telewizji wPolsce24.

14:48. Niech żyje niepodległa Polska!

Swoimi przemyśleniami z marszu podzielił się poseł PiS Paweł Jabłoński.

Pół godziny przed Marszem Niepodległości – ścisk taki, że nie da się przejść! Tysiące Polaków świętują. Niech żyje niepodległa Polska!

— zaznaczył.

14:52. Prezydent z biało-czerwono flagą na marszu

Na oficjalnym koncie Kancelarii Prezydenta RP pojawiło się nagranie prezydenta Karola Nawrockiego, który z biało-czerwono flagą maszeruje w Marszu Niepodległości.

14:54. Marsz na antenie Telewizji wPolsce24

Przypominamy, że Marsz Niepodległości można oglądać na antenie Telewizji wPolsce24.

14:56. Morawiecki z córką na marszu

W marszu niepodległości wspólnie ze swoją córką udział bierze Mateusz Morawiecki, były premier, szef Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

14:57. „Donald matole…”

Uczestnicy marszu jasno pokazują, co sądzą o premierze Donaldzie Tusku. Na marszu obecne są nie tylko liczne transparenty uderzające w szefa rządu, ale także rozbrzmiało donośnie hasło „Donald matole…”.

15:14. Ogromny marsz

Początek Marszu Niepodległości dotarł już do Mostu Poniatowskiego, ale jego tył nie opuścił jeszcze Ronda Dmowskiego.

15:15. Prowokacja

Uczestnicy Marszu Niepodległości są prowokowani m.in transparentem wywieszonym na balkonie jednego z mieszkań na trasie marszu.

Bojówka „Silnych Razem” znów próbuje obrzydzić Polakom Marsz Niepodległości. PS. Odwaga pełną gębą, aż musieli osłonić balkon siatką

— wskazał dziennikarz Telewizji wPolsce24 Szymon Szereda.

15:22 Mentzen: zwrócić Tuska do Berlina

W Marszu Niepodległości bierze udział także jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen.

Polska dziś się upomina - zwrócić Tuska do Berlina! Tłumy na Marszu Niepodległości pokazują swoje przywiązanie do Ojczyzny. Jesteśmy dumni z bycia Polakami i zawsze będziemy bronić naszego państwa przed obcymi siłami! Niech żyje silna, dumna i niepodległa Polska!

— napisał w serwisie X.

15:26. Czoło marszu przekroczyło Wisłę

Przód marszu znalazł się już po praskiej stronie Warszawy.

15:29. Bosak: To największe patriotyczne wydarzenie w Europie

Mamy prawo i mamy obowiązek domagać się zachowania tej spójności kulturowej, tej spójności narodowej. Mamy prawo i obowiązek domagać się bezpieczeństwa polskiego narodu. Dostaliśmy Polskę z rąk poprzedników i my zostaniemy rozliczeni z tego, jaką tę Polskę przekażemy przyszłym pokoleniom

— mówił na początku marszu Bartosz Malewski, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

Jego słowa w mediach społecznościowych skomentował jeden z liderów Konfederacji, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

Bardzo dobre przemówienie prezesa, który przypomniał, że Marsz Niepodległości miał być zakazany i że przez lata próbowano go zatrzymać. To się nie udało. Dziś to największe patriotyczne wydarzenie w Europie, które stało się trwałym elementem obchodów Święta Niepodległości w Polsce

— zaznaczył.

15:31. Niezwykłe nagranie prezydenta!

Kancelaria Prezydenta RP udostępniła kolejne nagranie pokazujące prezydenta Karola Nawrockiego biorącego udziału w Marszu Niepodległości.

15:35. PiS: „Wraz z polskimi patriotami idziemy w Marszu”

Na profilu Prawa i Sprawiedliwości pojawiły się nowe zdjęcia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i szefa EKR Mateusza Morawieckiego, którzy biorą udział w Marszu Niepodległości.

15:39. „Nie rzucim ziemi skąd nasz ród”

Na marszu niepodległości rozbrzmiała „Rota”!

15:44. Relacja posła Kuźmiuka

W marszu udział bierze także poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk.

Marsz ulicami stolicy w 107. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę

— wskazał.

15:47. Polonez na Marszu Niepodległości

Rozbrzmiał Polonez Kilara, który powstał na potrzebę ekranizacji „Pana Tadeusza”.

15:50. Sójka dla Telewizji wPolsce24

To jest marsz Polek i Polaków. Piękny marsz. (…) Jesteśmy dumni z naszej wspaniałej historii. Jesteśmy dumni z naszych bohaterów. (…) Wolność nie jest dana raz na zawsze i to jest bardzo ważny dar, który trzeba docenić

— mówiła Katarzyna Sójka, posłanka PiS, była minister zdrowia w rozmowie z Telewizją wPolsce24.

15:59. Mec. Lewandowski na marszu

W Marszu Niepodległości bierze udział także mecenas Bartosz Lewandowski.

16:00. Bosak: Polacy nie chcą nikomu podlegać

Każdego roku na Marszu Niepodległości Polacy pokazują, że nie chcą nikomu podlegać, że chcą rządzić Polską sami, zgodnie z naszym interesem narodowym

— napisał w mediach społecznościowych Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Konfederacji.

16:03. Oczekiwanie na czoło marszu

Błonia Stadionu Narodowego jeszcze puste ale już za chwilę zaleje je morze BIAŁO CZERWONYCH flag! Nadchodzi Marsz Niepodległości

— napisał Michał Nieznański, jeden z liderów Ruchu Narodowego.

16:05. Posłuchaj „Roty”

Telewizja wPolsce24 zamieściła w swoich mediach społecznościowych wideo na którym widać, jak uczestnicy Marszu Niepodległości odśpiewali „Rotę”, której słowa napisała Maria Konopnicka.

16:07. Wspólny marsz z prezydentem

Prezydent Nawrocki maszeruje razem z Polakami w Marszu Niepodległości.

16:09. Dlaczego nie ma Trzaskowskiego?

Dariusz Matuszak na antenie Telewizji wPolsce24 wskazał, dlaczego w Marszu Niepodległości nie bierze udział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

