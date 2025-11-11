WIDEO

Ależ wstyd! Premier Tusk nie zna słów hymnu narodowego? "Zwróćcie uwagę na to jedno słowo: Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Donald Tusk / autor: Fratria/X
Donald Tusk / autor: Fratria/X

Premier Donald Tusk wziął dziś udział w obchodach Święta Niepodległości w swoim rodzinnym Gdańsku, gdzie wykazał, że… nie zna dokładnie słów polskiego hymnu narodowego.

Szef polskiego rządu po raz kolejny skompromitował się publicznie i to w dniu Święta Niepodległości.

Premier nie zna hymnu?

Biorąc udział w uroczystościach w Gdańsku cytował tekst „Mazurka Dąbrowskiego”, jednak pomylił słowa i zamiast frazy „kiedy my żyjemy”, Tusk powiedział „póki my żyjemy”.

Słowa naszego hymnu nieprzypadkowo, zwróćcie uwagę na to jedno słowo: „Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy”. Nie „wy”, nie „oni”, tylko „my”. Póki my żyjemy

— mówił premier Donald Tusk.

CZYTAJ TEŻ:

RELACJA. 107. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Polacy na całym świecie świętują. Trwają oficjalne uroczystości państwowe

Miało być patetycznie, a wyszło żałośnie. Premier RP nie zna polskiego hymnu? Tusk: „Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy”

Kompromitacja Budki! Okazało się, że nie zna polskiego hymnu. „Przepraszam, ale to jest znowu coś co jest trudne dla mnie”

Kompromitacja! Kotula nie wiedziała, kto napisał hymn Polski. „W głowie gdzieś Wyspiański, Wysocki”; „Myślałam o red. Witwickim”

maz/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych