Premier Donald Tusk wziął dziś udział w obchodach Święta Niepodległości w swoim rodzinnym Gdańsku, gdzie wykazał, że… nie zna dokładnie słów polskiego hymnu narodowego.
Szef polskiego rządu po raz kolejny skompromitował się publicznie i to w dniu Święta Niepodległości.
Premier nie zna hymnu?
Biorąc udział w uroczystościach w Gdańsku cytował tekst „Mazurka Dąbrowskiego”, jednak pomylił słowa i zamiast frazy „kiedy my żyjemy”, Tusk powiedział „póki my żyjemy”.
Słowa naszego hymnu nieprzypadkowo, zwróćcie uwagę na to jedno słowo: „Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy”. Nie „wy”, nie „oni”, tylko „my”. Póki my żyjemy
— mówił premier Donald Tusk.
maz/X
