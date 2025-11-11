MKiDN zamknęło swoją bramę i dziedziniec przed Polakami w Święto Niepodległości. Prof. Piotr Gliński: No i co Tusk zabronił? Czy Niemce?

W Święto Niepodległości brama Ministerstwa Kultury na Krakowskim Przedmieściu zamknięta na głucho. Jeszcze niedawno w ten Dzień świętowaliśmy na dziedzińcu ministerstwa razem z tłumami gości… No i co Tusk zabronił? Czy Niemce?” - napisał na platformie X prof. Piotr Gliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Były wicepremier i były minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński podkreślił w mediach społecznościowych w kontekście dzisiejszego Święta Niepodległości, że siedziba MKiDN, inaczej niż za rządów PiS, jest zamknięta.

Kto zabronił?

W Święto Niepodległości brama Ministerstwa Kultury na Krakowskim Przedmieściu zamknięta na głucho. Jeszcze niedawno w ten Dzień świętowaliśmy na dziedzińcu ministerstwa razem z tłumami gości… No i co Tusk zabronił? Czy Niemce?

— napisał na X Piotr Gliński.

maz/X

