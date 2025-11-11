11 listopada 1918 r. po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość i stała się suwerennym państwem. Ambasador USA w Polsce Thomas Rose z okazji obchodzonego dziś w Polsce Narodowego Święta Niepodległości zamieścił wpisy w mediach społecznościowych.
Narodowe Święto Niepodległości upamiętnia przekazanie przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu tego dnia w 1918 r. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 r. Zniesiono je w 1945 r. i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 r. na mocy ustawy - od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.
„107. lat temu Polska odrodziła się”
Dzisiaj w Polsce obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości. 107 lat temu Polska po 123 latach zaborów odrodziła się. Tysiące Polaków wychodzą na ulicę, żeby pokazać ich patriotyzm - umiłowanie i szacunek dla własnej ojczyzny
— powiedział Thomas Rose w nagraniu.
Ambasador USA w Polsce zwrócił uwagę na fakt, że „pogoda nie jest najlepsza”.
Mogliby obchodzić to święto latem tak jak my, ale odzyskali niepodległość, gdy I wojna światowa dobiegła końca. Gratulacje dla Polski za wspaniałe, wspaniałe obchody wielkich ludzi wielkiego narodu
— zaznaczył.
„Ameryka oddaje hołd Waszej historii”
Wcześniej Thomas Rose zamieścił również wpis na platformie X.
W imieniu prezydenta USA Donalda Trumpa składamy narodowi polskiemu najserdeczniejsze życzenia z okazji Święta Niepodległości
— napisał ambasador USA w Polsce.
Ameryka oddaje hołd Waszej historii, bohaterom i niezłomnemu przywiązaniu do wolności
— dodał Rose.
