„Znak Orła Białego budzi w nas wszystkich najgłębsze i najszczersze wzruszenia. Przypomina o tysiącletnich dziejach, w których pod tym właśnie znakiem jednoczyliśmy się w boju o wielkość, trwałość i niepodległość ojczyzny” - te słowa podziękowania za przyznane odznaczenia skierował do prezydenta Karola Nawrockiego wybitny pisarz Waldemar Łysiak. „Stojąc teraz razem wpatrzeni w Orła Białego, dotykamy tego, co najważniejsze i najpiękniejsze w życiu Polaków, poczucia bycia częścią wielkiego narodu” - podsumował.
Prezydent Karol Nawrocki odznaczył dziś w Pałacu Prezydenckim najwyższymi odznaczeniami państwowymi przedstawicieli świata kultury, nauki oraz społeczników. W uznaniu znamienitych zasług dla kultury polskiej, wybitnych dokonań w działalności literackiej i publicystycznej Order Orła Białego otrzymał m.in. pisarz Waldemar Łysiak. Jego list z podziękowaniami, który przygotował w imieniu wszystkich odznaczonych, odczytał syn Tomasz Łysiak.
Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo,
To niezwykły zaszczyt otrzymać z rąk Pana Prezydenta najwyższe i najpiękniejsze odznaczenie, jakie ma dla swoich synów najjaśniejsza i umiłowana przez nas Rzeczpospolita. Tym większy honor na mnie spływa, iż pośród tak wspaniałych Polek i Polaków mogę tych kilka słów skierować do Pana prezydenta, nie tylko w imieniu własnym, ale również w imieniu odznaczonych dziś osób.
Znak Orła Białego budzi w nas wszystkich najgłębsze i najszczersze wzruszenia. Przypomina o tysiącletnich dziejach, w których pod tym właśnie znakiem jednoczyliśmy się w boju o wielkość, trwałość i niepodległość ojczyzny. Dziś także, ten najczulej widziany i rozumiany znak, symbol tego, co w historii ważne na tyle, by poświęcać mu całe swoje życie, mamy przed oczami i spoglądamy na niego z miłością. Miłość bowiem jest tym, co spaja wspólnotę polską. Miłość do naszej ziemi, miłość do ojców i matek, miłość do tych, co byli przed nami i oddali wszystko, by Rzeczpospolita trwała i miłość do tych, co przyjdą po nas. Obyśmy im dali wystarczająco dużo, aby czuli się dumni, będąc Polakami i aby Polskę kochali ponad siebie samych. Tego nas nauczyły pokolenie przeszłe z czasów Chrobrego, Batorego, Sobieskiego, z czasów księcia Józefa Poniatowskiego, powstańców listopadowych i styczniowych, z czasów marszałka Józefa Piłsudskiego. Tę naukę traktowaliśmy i traktujemy, jako zobowiązanie, by w naszym dziele życia przekazać tym, którzy przyjdą po nas owo przykazanie, przykazanie miłości ojczyzny. Tak nam dopomóż Bóg. Mam wrażenie, że stojąc teraz razem wpatrzeni w Orła Białego, dotykamy tego, co najważniejsze i najpiękniejsze w życiu Polaków, poczucia bycia częścią wielkiego narodu.
Za tę niezwykłą możliwość, za ten honor, jaki dzisiaj nas spotyka ze strony Rzeczpospolitej za sprawą Pana Prezydenta najpokorniej i najgłębiej dziękuję
— brzmią słowa znamienitego pisarza.
