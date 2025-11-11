TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Jarosław Kaczyński: Władza przechodzi w ręce jednego człowieka. Wielka sfera manipulacji przybrała gigantyczne rozmiary

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Sprawdź Jarosław Kaczyński / autor: PAP/Albert Zawada
Jarosław Kaczyński / autor: PAP/Albert Zawada

Wielka sfera manipulacji przybrała gigantyczne rozmiary i to, co się dzieje wokół ministra Ziobry, to jest doskonały przykład tego rodzaju działania w sferze polityki” - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w rozmowie z Telewizją wPolsce24.

Jarosław Kaczyński przyznał, że „mamy kryzys polskiego prawa, nie uznaje się istnienia prawa”.

Władza przechodzi w ręce nawet nie tyle, ile jednego ugrupowania, co jednego człowieka

— wskazał prezes PiS.

Wielka sfera manipulacji przybrała gigantyczne rozmiary”

Zaznaczył, że „powstają mechanizmy, które mają zagwarantować trwałość tej władzy niezależnie od społecznych poglądów i postaw, od decyzji wyborców”.

Wielka sfera manipulacji przybrała gigantyczne rozmiary i to, co się dzieje wokół ministra Ziobry, to jest doskonały przykład tego rodzaju działania w sferze polityki

— mówił.

Można powiedzieć, że jeśli lata 1989-2025 przyniosły szereg sukcesów i jakieś tam ustabilizowanie, chociaż z trudnościami, polskiej demokracji, to w tej chwili mamy proces zupełnie odwrotny i cała nadzieja w tym, że społeczeństwu jednak uda się go powstrzymać

— podkreślił prezes PiS.

tt/Telewizja wPolsce24

