„Wielka sfera manipulacji przybrała gigantyczne rozmiary i to, co się dzieje wokół ministra Ziobry, to jest doskonały przykład tego rodzaju działania w sferze polityki” - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w rozmowie z Telewizją wPolsce24.
Jarosław Kaczyński przyznał, że „mamy kryzys polskiego prawa, nie uznaje się istnienia prawa”.
Władza przechodzi w ręce nawet nie tyle, ile jednego ugrupowania, co jednego człowieka
— wskazał prezes PiS.
Zaznaczył, że „powstają mechanizmy, które mają zagwarantować trwałość tej władzy niezależnie od społecznych poglądów i postaw, od decyzji wyborców”.
— mówił.
Można powiedzieć, że jeśli lata 1989-2025 przyniosły szereg sukcesów i jakieś tam ustabilizowanie, chociaż z trudnościami, polskiej demokracji, to w tej chwili mamy proces zupełnie odwrotny i cała nadzieja w tym, że społeczeństwu jednak uda się go powstrzymać
— podkreślił prezes PiS.
