Prof. Cenckiewicz przed grobem Romana Dmowskiego. Oddał hołd "sternikowi polityki polskiej i Ojcu Niepodległości"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Prof. Sławomir Cenckiewicz przed grobem Romana Domowskiego / autor: KPRP/Grzegorz Jakubowski
Prof. Sławomir Cenckiewicz przed grobem Romana Domowskiego / autor: KPRP/Grzegorz Jakubowski

11 listopada obchodzimy w Polsce święto odzyskania niepodległości. Tego dnia w całym kraju obchodzone są oficjalne uroczystości, wspomina się również patriotów, dzięki którym możemy dziś żyć w wolnej i niepodległej Polsce. Jednym z nich jest Roman Dmowski, który obok Józefa Piłsudskiego jest najbardziej zasłużoną postacią w walce o suwerenność. Szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz pojawił się przed grobem Dmowskiego, żeby oddać należny mu hołd.

Roman Dmowski urodził się 9 sierpnia 1864 roku. Zmarł 2 stycznia 1939 r. po długiej chorobie.

Był współtwórcą odrodzonego państwa polskiego, mężem stanu i dyplomatą. Głównym ideologiem polskiego obozu narodowego i jednym z jego przywódców. W 1919 r. Dmowski razem z Ignacym Janem Paderewskim brał udział w negocjacjach z wielkimi mocarstwami, które ostatecznie doprowadziły do podpisania Traktatu Wersalskiego, uznającego prawo Polaków do niepodległego państwa.

W 1920 roku powrócił do Warszawy. W czasie wojny polsko-bolszewickiej był członkiem Rady Obrony Państwa. W rządzie Wincentego Witosa pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych. Po przewrocie majowym nie odgrywał już tak wielkiej roli

— czytamy na stronie IPN.

Prof. Cenckiewicz oddał hołd Dmowskiemu

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformował, że prof. Sławomir Cenckiewicz pojawił się przy grobie Dmowskiego.

Romanowi Dmowskiemu - sternikowi polityki polskiej i Ojcu Niepodległości - hołd oddał przy jego grobie Szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz

— czytamy na portalu X.

xyz/IPN/wPolityce

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych