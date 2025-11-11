11 listopada obchodzimy w Polsce święto odzyskania niepodległości. Tego dnia w całym kraju obchodzone są oficjalne uroczystości, wspomina się również patriotów, dzięki którym możemy dziś żyć w wolnej i niepodległej Polsce. Jednym z nich jest Roman Dmowski, który obok Józefa Piłsudskiego jest najbardziej zasłużoną postacią w walce o suwerenność. Szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz pojawił się przed grobem Dmowskiego, żeby oddać należny mu hołd.
Roman Dmowski urodził się 9 sierpnia 1864 roku. Zmarł 2 stycznia 1939 r. po długiej chorobie.
Był współtwórcą odrodzonego państwa polskiego, mężem stanu i dyplomatą. Głównym ideologiem polskiego obozu narodowego i jednym z jego przywódców. W 1919 r. Dmowski razem z Ignacym Janem Paderewskim brał udział w negocjacjach z wielkimi mocarstwami, które ostatecznie doprowadziły do podpisania Traktatu Wersalskiego, uznającego prawo Polaków do niepodległego państwa.
W 1920 roku powrócił do Warszawy. W czasie wojny polsko-bolszewickiej był członkiem Rady Obrony Państwa. W rządzie Wincentego Witosa pełnił funkcję ministra spraw zagranicznych. Po przewrocie majowym nie odgrywał już tak wielkiej roli
— czytamy na stronie IPN.
Prof. Cenckiewicz oddał hołd Dmowskiemu
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformował, że prof. Sławomir Cenckiewicz pojawił się przy grobie Dmowskiego.
Romanowi Dmowskiemu - sternikowi polityki polskiej i Ojcu Niepodległości - hołd oddał przy jego grobie Szef BBN prof. Sławomir Cenckiewicz
— czytamy na portalu X.
