„Mówiłem wczoraj też przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego, tylko w innym miejscu – mamy rocznicę, w trakcie której musimy myśleć o niepodległości, o demokracji, o praworządności, o bardzo głębokim kryzysie państwa polskiego, powołanego po 1989 roku – III RP. […] To jest wielkie zadanie polegające na tym, by odbudować polską demokrację, która jest dzisiaj w wielkiej mierze zniszczona” - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński przed Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
Mówiłem wczoraj też pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego, tylko w innym miejscu – mamy rocznicę, w trakcie której musimy myśleć o niepodległości, o demokracji, o praworządności, o bardzo głębokim kryzysie państwa polskiego, powołanego po 1989 roku – III RP. Nie jestem w stanie wymienić teraz wszystkich elementów tego kryzysu, który ma zarówno elementy wewnętrzne, jak i zewnętrzne, ale mamy z jednej strony stan głębokiego zagrożenia, odrzucenia w gruncie rzeczy demokracji, praworządności, a z drugiej strony wojnę, różnego rodzaju plany, które dzisiaj mają doprowadzić do tego, by Europa zmieniła się, by ten stan, który powstał po 1989 roku, został radykalnie odmieniony na korzyść tych państw, które są mocarstwami albo się za nie uważają i chcą iść taką drogą ku dominacji
— wskazał Jarosław Kaczyński.
„To jest wielkie zadanie”
Podkreślił, że „to jest wielkie zadanie polegające na tym, by odbudować polską demokrację, która jest dzisiaj w wielkiej mierze zniszczona”.
Odbudować praworządność. Odbudować prawo, bo w tej chwili trudno mówić o prawie, bo skoro władza wykonawcza, a dokładnie jedna osoba z tej władzy, decyduje, co jest, a co nie jest prawem, to jest to stan naprawdę bardzo głębokiego kryzysu i odbudowa na pewno nie będzie łatwa, ale jest to zadanie wszystkich sił patriotycznych i demokratycznych w Polsce, a Prawo i Sprawiedliwość jest najsilniejszym ugrupowaniem w ramach tego wielkiego obozu
— mówił.
Chcemy, by ten obóz się zjednoczył. Chcemy, by szedł równym krokiem w stronę tych zmian. Dzisiaj jest dobry dzień, by o tym mówić i Polacy zademonstrowali swoje przywiązanie do ojczyzny. Ale ojczyzny wolnej, demokratycznej, praworządnej, gwarantującej prawa wszystkim, niezależnie od tego, czy są z prawej, czy z lewej strony, jeżeli chodzi o poglądy polityczne, a jednocześnie takiej, która da sobie radę ze wszystkiego rodzaju patologiami. Patologiami, które ostatnio narosły bardzo mocno, zupełnie zniszczyły także język polityki, dobre obyczaje, w gruncie rzeczy wszystko, co stanowi o dobrym funkcjonowaniu ustroju demokratycznego
— zaznaczył prezes PiS.
Powtarzam, wielkie zadanie, ale jesteśmy gotowi je realizować
— dodał Jarosław Kaczyński.
