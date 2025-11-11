„Dzisiaj jest święto wszystkich Polaków - Święto Niepodległości. Więc przede wszystkim musicie mieć ze sobą dobre nastawienie. Musicie wejść w ten uroczysty nastrój i nie możecie się dawać tutaj podłapywać różnym prowokacjom” – powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Piotr Walczak, zastępca dowódcy Straży Marszu Niepodległości.
Piotr Walczak, zastępca dowódcy Straży Marszu Niepodległości, powiedział na antenie Telewizji wPolsce24, co każdy z uczestników marszu powinien wiedzieć przed wymarszem.
Dzisiaj jest święto wszystkich Polaków - Święto Niepodległości. Więc przede wszystkim musicie mieć ze sobą dobre nastawienie. Musicie wejść w ten uroczysty nastrój i nie możecie się dawać tutaj podłapywać różnym prowokacjom
— zastrzegł gość Telewizji wPolsce24.
Czym wyróżnia się Straż Marszu Niepodległości?
Przypomniał, że „Marsz Niepodległości przechodzi co roku, od 2009 roku”.
Przejdzie i w tym roku. Przejdą setki tysięcy Polaków, więc przede wszystkim proszę się nie bać. Ale gdybyście zauważyli w tłumie jakieś osoby, które są w jakiś sposób podejrzane, zachowują się podejrzanie zbyt nerwowo, albo mają jakąś symbolikę, która nie licuje z patriotyzmem polskim, albo wyglądają, jakby byli agresywni czy pod wpływem jakichś używek i próbowali komuś zrobić krzywdę, to proszę coś takiego zawsze zgłaszać w pierwszej linii strażnikom marszu, bo prawdopodobnie oni tam będą bliżej państwa
— powiedział.
Strażników Marszu Niepodległości jest około pół tysiąca. Jesteśmy w kamizelkach odblaskowych z logiem Straży Marszu Niepodległości. Poruszamy się w grupach przynajmniej trzyosobowych, ale zwykle większych. Mamy zawsze identyfikatory, na których jest oznaczenie tegorocznego marszu i te identyfikatory wszystkie wyglądają w ten w ten sam sposób w danym roku. Więc jeżeli zobaczycie grupy Straży Marszu Niepodległości, to one się w ten sposób wyróżniają
— wyjaśnił Piotr Walczak.
Służba medyczna Straży Marszu Niepodległości
Wskazał także, co zrobić jeśli się ktoś źle poczuje.
Od kilku lat istnieje służba medyczna w obrębie Straży Marszu Niepodległości. Jest to ok. 100 medyków, również wolontariuszy, którzy się zgłosili do tego, żeby zabezpieczać ten marsz. Stowarzyszenie Marsz Niepodległości stara się zawsze o to, żeby były również karetki, które jadą w marszu, które są rozstawione po bokach. Są również patrole piesze medyków, więc jeżeli ktoś się poczuje słabiej, zobaczy, że coś komuś jest, to nie zgrywać bohatera, tylko udać się tam albo na przykład właśnie do strażników marszu, którzy również podstawowe pojęcie o pierwszej pomocy mają, a jeżeli nie, to na pewno skontaktują się przez radio, telefony z patrolami medycznymi
— podkreślił.
