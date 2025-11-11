TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Jan Kasprzyk: "Pan prezydent będzie wśród uczestników Marszu Niepodległości. To jest bardzo ważny sygnał"

Prezydent Karol Nawrocki i jako dyrektor muzeum II wojny światowej i jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej zawsze uczestniczył w Marszach Niepodległości. Przypomnę, że 4 lata temu nawet organizowałem ten Marsz, ponieważ z uwagi na różne obostrzenia, które ratusz warszawski wymyślał, niemożliwe było zorganizowanie Marszu w sposób legalny, gdyby nie wsparcie państwa” - powiedział doradca prezydenta RP Jan Kasprzyk w „Rozmowie Wikły” na antenie Telewizji wPolsce24, odpowiadając na pytanie, czy obecność prezydenta podnosi rangę wydarzenia.

Doradca prezydenta poruszył kwestię potrzeby zjednoczenia polskich patriotów.

Są takie chwile, momenty, w których spory, które dla okresu pokoju są ważne, myślę o wielkim sporze Józef Piłsudski - Roman Dmowski, w chwili, kiedy barykada ustawia się…

