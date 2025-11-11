„Niepodległość to jest wartość najwyższa dla naszej wspólnoty narodowej. Wspólnota narodowa może być pełna, może realizować swoje cele, integrować się, współpracować, ale również opierać się naciskom innych wspólnot, a patrząc na historię jest to nie do uniknięcia, jeżeli ma własne państwo, a myśmy tego państwa zostali pozbawieni na 123 lata, ale tak naprawdę to był to okres o wiele dłuższy” - powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas rozmowy z młodzieżą.
Lider Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie z młodzieżą, tuż przed Marszem Niepodległości, odpowiadał na pytania o patriotyzm i Polskę. Nie zabrakło również pytań stricte politycznych.
Prezes Kaczyński pytany na początku rozmowy o to, dlaczego Święto Niepodległości jest dla niego, ale również dla Polaków tak ważne, odpowiedział:
Niepodległość to jest wartość najwyższa dla naszej wspólnoty narodowej. Wspólnota narodowa może być pełna, może realizować swoje cele, integrować się, współpracować, ale również opierać się naciskom innych wspólnot, a patrząc na historię jest to nie do uniknięcia, jeżeli ma własne państwo, a myśmy tego państwa zostali pozbawieni na 123 lata, ale tak naprawdę to był to okres o wiele dłuższy. (…)
W rozmowie padło również pytanie o patriotyzm. Kaczyński wyjaśnił, że „nie oznacza on w żadnym wypadku ani nacjonalizmu, ani szowinizmu”.
Patriotyzm nie oznacza w żadnym wypadku ani nacjonalizmu, ani szowinizmu, bo szowinizm to jest nienawiść do innych narodów. Nacjonalizm to jest pewna koncepcja polityczna, która może być w wymiarze umiarkowanym koncepcją, która w sposób bardzo intensywny reprezentuje patriotyzm (…) albo może też ewaluować w stronę postaw szowinistycznych, wtedy jest to zupełnie nie do przyjęcia
— podkreślił.
„To jest po prostu niegodne”
Pytany o to, dlaczego niepodległa Polska jest nam potrzeba, Kaczyński stwierdził, że „czymś poniżającym jest, aby duży europejski naród nie był narodem niepodległym”.
Jest rzeczą niegodną, żeby duży europejski naród nie był narodem niepodległym. To jest po prostu niegodne, to jest poniżające. I to już dla mnie jest wystarczające, ale to jest także kwestia interesów. Wiara, że jakieś społeczeństwo, naród, wspólnota będzie traktowana na równych zasadach z silniejszymi od niej wspólnotami, jeżeli się z nimi zwiąże, w sensie tworzenia zależności, jest wiarą dziecka albo kogoś, kto jest cynikiem i udaje, bo ma w tym interes. Są w Polsce ludzie, którzy uważają, że najlepszym miejscem było by dla nas „pod niemieckim butem”. Oni są nie tylko zdrajcami, bo są zdrajcami, ale są po prostu głupcami. Oczywiście folksdojcze czy szmalcownicy mogą na tym dobrze wychodzić
— powiedział.
